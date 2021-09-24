40 yaşından sonra tehlike çok yakın! Presbiyopi hastalığına dikkat!

Vücuttaki her doku gibi göz dokuları da zamanla yaşlanıyor. Buna bağlı olarak bazı problemler görülebiliyor. Presbiyopi, yani yakını görme sorunu da bunların başında geliyor. Bu hastalık, yaşın ilerlemesiyle bağlantılı olarak görülen yakın görüşte bozukluk anlamına geliyor. Peki bu hastalık nasıl belirti veriyor? Nasıl tedavi ediliyor? Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Ali Türkler, yakın görme problemi hakkında bilinmesi gerekenleri TAKVİM için açıklıyor...
Yakını görme sorunu genellikle 35-40'lı yaşlarda başlıyor. 60 yaşına kadar da ilerleme gösteriyor. Presbiyopi, göz içerisinde yer alan merceğin odaklama yeteneğinin gerilemesiyle oluşuyor.
Göz içi merceklerde 65 yaşına kadar sertleşmeye devam ediyor ve esneme yeteneği kayboluyor. Bu nedenle herkesin 40 yaşından itibaren düzenli olarak göz kontrollerini yaptırması gerekiyor.
GÖZLÜK ŞART
Presbiyopi tedavisinde yaygın olarak, yakın odaklı gözlük kullanılıyor. Göz merceğinin esnekliğini kaybetmesiyle yitirilen odaklama özelliği gözlük kullanılarak gideriliyor. Bazı durumlardaysa alternatif tedavi olarak lens öneriliyor.