40 yaşından sonra tehlike çok yakın! Presbiyopi hastalığına dikkat!

Vücuttaki her doku gibi göz dokuları da zamanla yaşlanıyor. Buna bağlı olarak bazı problemler görülebiliyor. Presbiyopi, yani yakını görme sorunu da bunların başında geliyor. Bu hastalık, yaşın ilerlemesiyle bağlantılı olarak görülen yakın görüşte bozukluk anlamına geliyor. Peki bu hastalık nasıl belirti veriyor? Nasıl tedavi ediliyor? Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Ali Türkler, yakın görme problemi hakkında bilinmesi gerekenleri TAKVİM için açıklıyor...

Yakını görme sorunu genellikle 35-40'lı yaşlarda başlıyor. 60 yaşına kadar da ilerleme gösteriyor. Presbiyopi, göz içerisinde yer alan merceğin odaklama yeteneğinin gerilemesiyle oluşuyor.