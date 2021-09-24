Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    40 yaşından sonra tehlike çok yakın! Presbiyopi hastalığına dikkat!

    Presbiyopi, yani yakını görme sorunu, 40’lı yaşlardan sonra kapıyı çalıyor! Şiddetli baş ağrısıyla belirti veriyor. Genellikle gözlük kullanımıyla şikayetler azalıyor.

    40 yaşından sonra tehlike çok yakın

    Vücuttaki her doku gibi göz dokuları da zamanla yaşlanıyor. Buna bağlı olarak bazı problemler görülebiliyor. Presbiyopi, yani yakını görme sorunu da bunların başında geliyor. Bu hastalık, yaşın ilerlemesiyle bağlantılı olarak görülen yakın görüşte bozukluk anlamına geliyor. Peki bu hastalık nasıl belirti veriyor? Nasıl tedavi ediliyor? Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Ali Türkler, yakın görme problemi hakkında bilinmesi gerekenleri TAKVİM için açıklıyor...

    Yakını görme sorunu genellikle 35-40'lı yaşlarda başlıyor. 60 yaşına kadar da ilerleme gösteriyor. Presbiyopi, göz içerisinde yer alan merceğin odaklama yeteneğinin gerilemesiyle oluşuyor.

    Göz içi merceklerde 65 yaşına kadar sertleşmeye devam ediyor ve esneme yeteneği kayboluyor. Bu nedenle herkesin 40 yaşından itibaren düzenli olarak göz kontrollerini yaptırması gerekiyor.

    GÖZLÜK ŞART
    Presbiyopi tedavisinde yaygın olarak, yakın odaklı gözlük kullanılıyor. Göz merceğinin esnekliğini kaybetmesiyle yitirilen odaklama özelliği gözlük kullanılarak gideriliyor. Bazı durumlardaysa alternatif tedavi olarak lens öneriliyor.

        Bir diğer tedavi yöntemi olan lazer presbiyond tedavisindeyse yakın görme güçlüğü yanı sıra uzak görme problemleri yaşayan kişilerde uygulanıyor.

        BAŞ AĞRISI YAPAR
        Presbiyopi,         erken dönemde belirti vermiyor. Sonrasında kişide yazarken, okurken veya bir cisme bakarken uzaklaştırma isteği doğuyor. İlerleyen zamanlarda yakında bulunan cisimlerin bulanık görme, alın bölgesinde ve şakaklarda ağrılar başlıyor.

        SEBEBİ İLERİ YAŞ
        Presbiyopinin         oluş nedeni henüz bilinmiyor.
            Meteorolojiden 3 il için turuncu alarm!
            Haberler Yazı Dizisi 40 yaşından sonra tehlike çok yakın! Presbiyopi hastalığına dikkat!
                SON DAKİKA