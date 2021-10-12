Şeker hastalığı damarları zayıflatıyor! Kalp krizine yol açıyor

Sigara da bütün kalp damar hastalıklarının önlenebilir tek sebebi. Bunun dışında aşırı kilolu olmak ve özellikle hareketsiz bir yaşam, kolesterol yüksekliği, şeker hastalığı çok önemli bir şekilde bir risk teşkil ediyor. Bunun yanı sıra kilo, metabolik sendrom dediğimiz kolesterol yüksekliği ile beraber göbek çevresinin fazla olduğu kişiler de tehlike ile karşı karşıya yer alıyor.