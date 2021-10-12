Şeker hastalığı damarları zayıflatıyor! Kalp krizine yol açıyor

Kalp ve damar hastalıkları, ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. Peki artık genç ve yaşlı demeden herkesi etkileyen bu rahatsızlığı neler tetikliyor? Genetik yatkınlık ne kadar etki ediyor? Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Barış Çaynak, bu hayati sorulara şu yanıtları veriyor:
KALP-DAMAR TIKANIKLIKLARININ SEBEPLERİ NELERDİR?
Genetik geçiş gösteren hastalıklardır. Ailesinde kalp krizi geçirmiş, by-pass ameliyatı olmuş veya kalp damarlarına stent takılmış kişiler ciddi risk taşıyor. Bunun dışında sigara en ciddi risk faktörümüz. Ardından da tansiyon geliyor. Hipertansiyon yani yüksek tansiyon kalp damar hastalıklarının birincil sebeplerinden.
Sigara da bütün kalp damar hastalıklarının önlenebilir tek sebebi. Bunun dışında aşırı kilolu olmak ve özellikle hareketsiz bir yaşam, kolesterol yüksekliği, şeker hastalığı çok önemli bir şekilde bir risk teşkil ediyor. Bunun yanı sıra kilo, metabolik sendrom dediğimiz kolesterol yüksekliği ile beraber göbek çevresinin fazla olduğu kişiler de tehlike ile karşı karşıya yer alıyor.