

■ Bir gözde ya da iki gözde birden merkezi görme kaybı,

■ Okuma ya da ince detaylı bir iş yaparken daha fazla ışığa ihtiyaç duyma,

■ Loş ortamlara daha zor adapte olma; özellikle az ışıklandırılmış restoran ya da ortamlara girdiklerinde ortama alışamama,