Gözün sinir tabakası olan retinanın tam ortasında yer alan ve görmemizi sağlayan bölgeye sarı nokta deniyor. Okuma, televizyon izleme, karşıdaki insanı tanıma gibi merkezi görmenin önemli olduğu durumlarda, sarı noktanın sağlıklı olması gerekiyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Ali Türker, sarı nokta hastalığıyla ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor.
KADINLAR TEHLİKEDE
Sarı nokta hastalığı 55 yaş ve üzeri yaş grubundaki insanlarda görme kayıplarını beraberinde getiriyor. Kadınlarda daha çok ortaya çıkıyor. Bu hastalıkta yaşlanma, aile öyküsü, açık renkli göz, aşırı kilo, hipertansiyon, kalp hastalığı ve sigara öyküsü riski artırıyor.
Sarı nokta hastalığını erken dönemde tespit edebilmek için 50 yaş ve üzerindeki herkesin detaylı göz muayenesi yapılması gerekiyor. Ailesinde yaşa bağlı sarı nokta hastalığı olanlar, aşırı kilolu olanlar, kan kolesterol düzeyi yüksek bulunanlar, sigara alışkanlığı olanlar ve hipertansiyon gibi kalp damar hastalığı bulunanlar hastalık açısından yüksek riskli olduklarından dikkatli göz muayenelerinin yapılması kritik önem taşıyor.