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    Sarı nokta hastalığı 50 yaşını bekliyor! Sarı nokta hastalığı nedir? | A'dan Z'ye göz sağlığı

    Sarı nokta hastalığı 50 yaşını bekliyor! Fazla kilo, tansiyon hastalığı ve kolesterol, riski artırıyor. Görsel bozulma, örneğin düz çizgilerin eğri gibi gözükmesi şikayetleriniz varsa bu durumlara dikkat etmelisiniz.

    Gözünüz göbekte olsun

    Gözün sinir tabakası olan retinanın tam ortasında yer alan ve görmemizi sağlayan bölgeye sarı nokta deniyor. Okuma, televizyon izleme, karşıdaki insanı tanıma gibi merkezi görmenin önemli olduğu durumlarda, sarı noktanın sağlıklı olması gerekiyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Ali Türker, sarı nokta hastalığıyla ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor.

    KADINLAR TEHLİKEDE
    Sarı nokta hastalığı 55 yaş ve üzeri yaş grubundaki insanlarda görme kayıplarını beraberinde getiriyor. Kadınlarda daha çok ortaya çıkıyor. Bu hastalıkta yaşlanma, aile öyküsü, açık renkli göz, aşırı kilo, hipertansiyon, kalp hastalığı ve sigara öyküsü riski artırıyor.

    Sarı nokta hastalığını erken dönemde tespit edebilmek için 50 yaş ve üzerindeki herkesin detaylı göz muayenesi yapılması gerekiyor. Ailesinde yaşa bağlı sarı nokta hastalığı olanlar, aşırı kilolu olanlar, kan kolesterol düzeyi yüksek bulunanlar, sigara alışkanlığı olanlar ve hipertansiyon gibi kalp damar hastalığı bulunanlar hastalık açısından yüksek riskli olduklarından dikkatli göz muayenelerinin yapılması kritik önem taşıyor.

        Bu hastalara hastalık seyirlerini kontrol etmeleri için 'Amsler Grid' denilen bir kareli kağıt testi veriliyor ve görme kalitelerini haftada birkaç kez kontrol etmeleri isteniyor.

        2 TİPİ MECVUT
        Sarı nokta, yaş (eksüdatif) ve kuru (atrofik) olmak üzere ikiye ayrılıyor. Hastaların yaklaşık yüzde 90'ında kuru tip bulunsa da görme kaybını en çok yaş tip yapıyor. Yaş tipte görme kaybı daha ani gelişiyor. Yeni oluşan damarların kırılgan olmasına bağlı kanama görülebiliyor.

        BU ŞİKAYETLERE DİKKAT
        ■ Görsel bozulma, örneğin düz çizgilerin eğri gibi gözükmesi,


            ■ Bir gözde ya da iki gözde birden merkezi görme kaybı,
            ■ Okuma ya da ince detaylı bir iş yaparken daha fazla ışığa ihtiyaç duyma,
            ■ Loş ortamlara daha zor adapte olma; özellikle az ışıklandırılmış restoran ya da ortamlara girdiklerinde ortama alışamama,


            ■ Soluk görme,
            ■ Yüzleri tanımada güçlük.

            TEDAVİDE GEÇ KALMAYIN
            Kuru tip sarı nokta hastalığı için etkinliği gösterilmiş bir tedavi yöntemi henüz bulunmuyor. Ancak çeşitli vitamin ve mineral takviyeleri ile lutein gibi bazı antioksidan özelliğe sahip olan ilaçlar kullanılıyor. Yaş tip sarı nokta hastalığı erken evrede tedavi mümkün oluyor. Tedavide steril şartlarda göz içine anti- VEGF ( Vasküler Endotheliyal Büyüme Faktörü) ilaç enjeksiyonları uygulanıyor.

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            HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
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            Haberler Yazı Dizisi Sarı nokta hastalığı 50 yaşını bekliyor! Sarı nokta hastalığı nedir? | A'dan Z'ye göz sağlığı
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