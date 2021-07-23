Kızılgezen Mars'ta koloni hayaline ilk adımı attı! Elon Musk, Paypal'ı sattı: Parayı uzay çalışmalarına ayırdı

ABD'nin California Eyaleti'ndeki 'Silikon Vadisi' dünyanın 'teknoloji başkenti' kabul edilir. 'Mühendislerin Hollywood'u' sayabileceğimiz bir yerdir. Musk ise PayPal'ın satışından kazandığı 250 milyon doları cebine koyar koymaz 'vadi'yi terk etti.
NASA, Boeing ve ABD Hava Kuvvetleri'nin konuşlandığı, havacılık ve uzay sektörünün kalbinin attığı Güney California'ya taşınması tesadüf değildi. Çünkü Musk artık kariyerini uzay yolculuğuyla devam ettirecekti.
Musk, insanoğlunun potansiyelini insanlığa hatırlatmak istiyordu. Tutkusu ise 'Kızıl Gezegen'di. Mars'a başarıyla bir canlı yollamak istiyordu. Bu uğurda yeni bir vakıf kurdu: Marsa Hayat Vakfı. Musk'ın satın alacağı roketin içine bir botanik platformu kurularak Mars'a yollanacak, cihaz Mars'tan toprak örneği alarak bitki üretecek, bu sayede Mars'ta ilk oksijen salımı gerçekleşmiş olacaktı.