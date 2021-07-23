Kızılgezen Mars'ta koloni hayaline ilk adımı attı! Elon Musk, Paypal'ı sattı: Parayı uzay çalışmalarına ayırdı

"Dünyada sürdürülebilir enerji meselesini halledebilirsek ve bunun yanında gezegenler arası bir tür haline dönüşebilirsek, başka bir gezegende de kendi kaynaklarımızla yaşayabilecek hale gelebilirsek bence harika olur. Böylece insanlık yok olmaktan kurtulmuş olur. Muhtemelen 5 yıl gibi bir süre içinde Mars'a insan göndeceğiz."