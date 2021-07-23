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    Kızılgezen Mars'ta koloni hayaline ilk adımı attı! Elon Musk, Paypal'ı sattı: Parayı uzay çalışmalarına ayırdı

    Elon Musk, Paypal'ı sattı. Kazandığı parayı uzay çalışmalarına ayırdı. En büyük hayali ise Kızılgezen Mars'ta bir koloni kurmak... İşte Elon Musk'ın hayatından herkesin merak ettiği detaylar...

    BÜLENT ERANDAÇ
    Mars'ın imparatoru

    ABD'nin California Eyaleti'ndeki 'Silikon Vadisi' dünyanın 'teknoloji başkenti' kabul edilir. 'Mühendislerin Hollywood'u' sayabileceğimiz bir yerdir. Musk ise PayPal'ın satışından kazandığı 250 milyon doları cebine koyar koymaz 'vadi'yi terk etti.

    NASA, Boeing ve ABD Hava Kuvvetleri'nin konuşlandığı, havacılık ve uzay sektörünün kalbinin attığı Güney California'ya taşınması tesadüf değildi. Çünkü Musk artık kariyerini uzay yolculuğuyla devam ettirecekti.

    Musk, insanoğlunun potansiyelini insanlığa hatırlatmak istiyordu. Tutkusu ise 'Kızıl Gezegen'di. Mars'a başarıyla bir canlı yollamak istiyordu. Bu uğurda yeni bir vakıf kurdu: Marsa Hayat Vakfı. Musk'ın satın alacağı roketin içine bir botanik platformu kurularak Mars'a yollanacak, cihaz Mars'tan toprak örneği alarak bitki üretecek, bu sayede Mars'ta ilk oksijen salımı gerçekleşmiş olacaktı.

        İşte Mars'la ilgili çalışmalarını yürüten Musk kendisine ait Uzay şirketi SpaceX'in Falcon Heavy roketini hazırladı. Tesla Roadster aracı ve içindeki Starman ile Mars'a yolladı. Mars'a ilk yakın uçuşunu gerçekleştirdi. Ancak Musk'ın asıl hayali Mars'ta ilk yaşam formunu kurmaktı. Musk'ın Los Angeles'taki merkezinin ana girişindeki duvarlarında bile yan yana 2 devasa Mars resmi vardı.

        Biri Mars'ın günümüzdeki hali, o soğuk, ıssız, Kızıl Gezegen. Diğeri ise üzerinde muazzam yeşil alanların ve okyanusların olduğu, ısıtılmış, insanlığın yaşaması için ideal hale getirilmiş bir 'yeni dünya'. Peki çılgın girişimci Mars'ı nasıl yaşanır hale getirmeyi planlıyor?

        "Nükleer silahlarla gezegeni ısıtabiliriz" diyen Musk, "İnsanlığın parlak bir geleceğe sahip olduğunu düşünerek hayata veda etmek istiyorum" ifadesini kullandı. Ardından da tarihe geçen şu sözlere imza attı:

            "Dünyada sürdürülebilir enerji meselesini halledebilirsek ve bunun yanında gezegenler arası bir tür haline dönüşebilirsek, başka bir gezegende de kendi kaynaklarımızla yaşayabilecek hale gelebilirsek bence harika olur. Böylece insanlık yok olmaktan kurtulmuş olur. Muhtemelen 5 yıl gibi bir süre içinde Mars'a insan göndeceğiz."

            Mars'a gönderdiği Falcon Heavy roketiyle gündemde olan Tesla'nın CEO'su ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, iş hayatında yakaladığı istikrarı özel hayatında sürdüremiyor. Daha önce üç kez evlenen Musk'ın 5 çocuğu bulunuyor. Çılgın işadamının müzisyen sevgilisi Grimes'ten de bir oğlu oldu. Elon Musk, Twitter hesabından bebeğin adını soran bir takipçisine "X Æ A-12 Musk" yanıtını verdi.

            AZ UYKU ÇOK İŞ
            Musk, her gün 6 saatten fazla uyumuyor. "Az uyku çok iş" mottosu ile onlarca farklı projeyi aynı anda idare edebiliyor. Musk'ın günlük planları oldukça sıkı sıkıya yapılıyor.

                Ajandasında 5'er dakikalık programlara yer verdiği belirtilen Musk, önemli olmadıkça o kişiye veya işe bu süreden fazla vakit ayırmıyor. Ve tabi ki öğrenme isteğinden hiç vazgeçmiyor.
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                Haberler Yazı Dizisi Kızılgezen Mars'ta koloni hayaline ilk adımı attı! Elon Musk, Paypal'ı sattı: Parayı uzay çalışmalarına ayırdı