Zirveye ZİP’ledi! Elon Musk, Zip2’yi sattıktan sonra yükselişe geçti

Elon Musk 1995 yılında ilk şirketi Zip2'yi kurdu. Zip2 günümüzdeki Google Haritalar benzeri bir firmaydı. Compaq, Zip2'yi 1999 yılında Musk'tan 307 milyon dolar karşılığında satın aldı. 1999 yılında Zip2'yi satan Elon Musk, X.com adlı finans hizmetleri şirketini kurdu.
2001 yılında Confinity ve X.com birleşti ve yeni şirketin adını PayPal olarak duyurdu. Daha sonra eBay, Pay- Pal'ı satın aldı ve Elon Musk bu satıştan 165 milyon dolar kazandı. İşte bu noktadan sonra bugünkü Elon Musk'ın temelleri atıldı desek yeridir. Pay- Pal'ın satışından kazandığı parayla Musk son derece uçuk fikirlerini gerçeğe dönüştürme adımlarını atmaya başladı.
İlk olarak elektrikli ve otonom otomobil üreten şirket Tesla'yı, ardından insanları Mars'a götürecek ve orada koloni kurmayı sağlayacak SpaceX'i kurdu! Fakat hepsi bu şirketlerle de sınırlı kalmadı. Musk, yer altı tünelleri ile ulaşımı sağlamayı hedeflediği Boring Company şirketini kurdu. Ardından güneş enerjisi ile temiz elektrik üretmeyi hedefleyen SolarCity'i hayata geçirdi.
Neuralink şirketi ise bulut tabanlı yapay zekayı insan beyninin bir parçası haline getirmeyi hedefliyor.