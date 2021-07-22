Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Zirveye ZİP’ledi! Elon Musk, Zip2’yi sattıktan sonra yükselişe geçti

    Elon Musk, kimine göre deli kimine göre de dâhiydi... Ama o hep hayallerinin peşinden gitti. İlk şirketi Zip2’yi sattıktan sonra yükselişe geçti. İşte Musk'ın hayatından kesitler...

    BÜLENT ERANDAÇ
    Zirveye ZİP’ledi

    Elon Musk 1995 yılında ilk şirketi Zip2'yi kurdu. Zip2 günümüzdeki Google Haritalar benzeri bir firmaydı. Compaq, Zip2'yi 1999 yılında Musk'tan 307 milyon dolar karşılığında satın aldı. 1999 yılında Zip2'yi satan Elon Musk, X.com adlı finans hizmetleri şirketini kurdu.




    2001 yılında Confinity ve X.com birleşti ve yeni şirketin adını PayPal olarak duyurdu. Daha sonra eBay, Pay- Pal'ı satın aldı ve Elon Musk bu satıştan 165 milyon dolar kazandı. İşte bu noktadan sonra bugünkü Elon Musk'ın temelleri atıldı desek yeridir. Pay- Pal'ın satışından kazandığı parayla Musk son derece uçuk fikirlerini gerçeğe dönüştürme adımlarını atmaya başladı.



    İlk olarak elektrikli ve otonom otomobil üreten şirket Tesla'yı, ardından insanları Mars'a götürecek ve orada koloni kurmayı sağlayacak SpaceX'i kurdu! Fakat hepsi bu şirketlerle de sınırlı kalmadı. Musk, yer altı tünelleri ile ulaşımı sağlamayı hedeflediği Boring Company şirketini kurdu. Ardından güneş enerjisi ile temiz elektrik üretmeyi hedefleyen SolarCity'i hayata geçirdi.

    Neuralink şirketi ise bulut tabanlı yapay zekayı insan beyninin bir parçası haline getirmeyi hedefliyor.


        20 Ekim 2000'de Peter Thiel ve Elon Musk PayPal bayrağı altında bir aradalar...

        ARKADAŞLARINDAN BORÇ ALDI
        Elon Musk adı son derece önemli bir marka haline gelse de Musk'ın her adımı büyük başarılarla da sonuçlanmadı. Özellikle 2010 yılında son derece zor zamanlar geçiren Musk'ın parası bitti ve zengin arkadaşlarından borç aldı. Ancak borç ile çıktığı yol ona milyarderliğin kapılarını açmasını sağladı.

        SERVETİ 160.6 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ
        160.6 milyar dolar serveti bulunan Musk, dünyanın en zengin ikinci insanı.



        ZEKA KÜPÜ
        Daha         çocukken uzay merakı olan Elon Musk; için bu tarz projeler kadar da zor görünmüyor. Babası Errol Musk gibi IQ yüksek olan Elon Musk'un IQ zeka testi 155'tir.

        RAKİBİNDEN DESTEK
        Google'ın kurucularından Larry Page, Musk hayranı çıktı! "Bir gün servetimi bir yere bağışlamaktansa, Elon Musk'a bırakmayı tercih ederim. Adam Mars'a gitmek istiyor; dünyayı değiştirecek" dedi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ege beşik gibi! Bir deprem daha...
        Haberler Yazı Dizisi Zirveye ZİP’ledi! Elon Musk, Zip2’yi sattıktan sonra yükselişe geçti