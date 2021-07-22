Zirveye ZİP’ledi! Elon Musk, Zip2’yi sattıktan sonra yükselişe geçti



20 Ekim 2000'de Peter Thiel ve Elon Musk PayPal bayrağı altında bir aradalar...



ARKADAŞLARINDAN BORÇ ALDI

Elon Musk adı son derece önemli bir marka haline gelse de Musk'ın her adımı büyük başarılarla da sonuçlanmadı. Özellikle 2010 yılında son derece zor zamanlar geçiren Musk'ın parası bitti ve zengin arkadaşlarından borç aldı. Ancak borç ile çıktığı yol ona milyarderliğin kapılarını açmasını sağladı.



SERVETİ 160.6 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

160.6 milyar dolar serveti bulunan Musk, dünyanın en zengin ikinci insanı.







ZEKA KÜPÜ

Daha çocukken uzay merakı olan Elon Musk; için bu tarz projeler kadar da zor görünmüyor. Babası Errol Musk gibi IQ yüksek olan Elon Musk'un IQ zeka testi 155'tir.



RAKİBİNDEN DESTEK

Google'ın kurucularından Larry Page, Musk hayranı çıktı! "Bir gün servetimi bir yere bağışlamaktansa, Elon Musk'a bırakmayı tercih ederim. Adam Mars'a gitmek istiyor; dünyayı değiştirecek" dedi.