Sıkı çalış, kaybetmeye hazır ol, tüm paranı reklama yatırma... İşte Elon Musk'ın başarı manifestosu

Sıkı çalış, kaybetmeye hazır ol, tüm paranı reklama yatırma... Çılgın girişimci Elon Musk, başarının sırrının çok çalışmak olduğunu belirtiyor. Kendisini örnek alan gençlere 10 madde tavsiye ediyor.
1. GERİ BİLDİRİM DÖNGÜSÜNÜ UYGULA:
Olumsuz bir söz duymaktan veya kendi kendinizi gerektiği kadar eleştirebilmekten korkmayın. "Nasıl daha iyi yapabilirim" diye düşünün.
2. SIKI ÇALIŞ:
Asla tembellik yapmayın. Haftada en az 80 saat çalışın. Çünkü bu sayede potansiyeliniz için fedakarlıkta bulunmuş olursunuz.