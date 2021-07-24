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    Sıkı çalış, kaybetmeye hazır ol, tüm paranı reklama yatırma... İşte Elon Musk'ın başarı manifestosu

    Sıkı çalış, kaybetmeye hazır ol, tüm paranı reklama yatırma... Çılgın girişimci Elon Musk, başarının sırrının çok çalışmak olduğunu belirtiyor. Kendisini örnek alan gençlere 10 madde tavsiye ediyor.

    BÜLENT ERANDAÇ
    El10 Musk'ın manifestosu

    Sıkı çalış, kaybetmeye hazır ol, tüm paranı reklama yatırma... Çılgın girişimci Elon Musk, başarının sırrının çok çalışmak olduğunu belirtiyor. Kendisini örnek alan gençlere 10 madde tavsiye ediyor.

    1. GERİ BİLDİRİM DÖNGÜSÜNÜ UYGULA:
    Olumsuz bir söz duymaktan veya kendi kendinizi gerektiği kadar eleştirebilmekten korkmayın. "Nasıl daha iyi yapabilirim" diye düşünün.

    2. SIKI ÇALIŞ:
    Asla tembellik yapmayın. Haftada en az 80 saat çalışın. Çünkü bu sayede potansiyeliniz için fedakarlıkta bulunmuş olursunuz.

        3. KAYBETMEYE HAZIR OL:
        Eğer yapacağın iş senin için önemliyse, ucunda başarısızlık dahi olsa yapmaya değer. Yedek planınız varsa toparlama süreci daha kolay olacak.

        4. TÜM PARANI REKLAMA YATIRMA:
        Tanıtım için dikkatli olun. Eğer ki reklamlar size daha iyi ürün ve hizmet sunmuyorsa boşuna çabalamayın.

        5. ŞİKAYET ETMEK YERİNE ÜRET:
        Şikayetler yeni bir fikir üretmek için çok iyi bir yol. Mesela trafikten şikayet etmek yerine ona çözüm olarak bir tünel sistemi oluşturmayı planlıyorum.

            6. İŞİNİN İYİ TARAFINI BUL:
            Yaptığınız işte iyiyi bulun yani bir değeri, ederi olsun işin. Olumlu bir sebep arayın.

            7. GENÇKEN RİSK AL:
            Girişimci olarak en iyi zaman gençlik dönemidir. Çünkü yaşlandığınızda sorumluluklarınız artar ve risk almaktan kaçınırsınız.

            8. TRENDİ SEN OLUŞTUR:
            Zamanın trendine odaklanmak yerine kendi yeteneklerinize odaklanıp öne çıkın. Bir iş fikrinde olanları, gündemdekileri değil de kendiniz yeni fikirler üretmeye bakın. Çünkü başarının merkezinde siz olmalısınız.

                9. FİKİRLERİNE GÜVEN:
                Başarının en önemli yolu inanmaktan geçer. Önce inanın ve fikirlerinize sonuna kadar güvenin. Sakin olun ve kararlılıkla fikirlerinizi uygulayın.

                10. EĞLENMEYİ UNUTMA:
                Yaptığınız işi her ne kadar çok sevseniz de sürekli olarak çalışmayın. Eğlenmeye vakit ayırmazsan hem zihinsel hem de bedensel olarak çok yorulursunuz. Yaptığınız işe karşı duyduğunuz zevkin, tutkunun azalması da kaçınılmaz olur. Spor olsun başka aktivite olsun her zaman zihninizi, bedeninizi dinlendirmeyi unutmayın. Hobiler edinin, spor yapın, gezin, dolaşın.
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                Haberler Yazı Dizisi Sıkı çalış, kaybetmeye hazır ol, tüm paranı reklama yatırma... İşte Elon Musk'ın başarı manifestosu