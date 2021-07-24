Sıkı çalış, kaybetmeye hazır ol, tüm paranı reklama yatırma... İşte Elon Musk'ın başarı manifestosu

10. EĞLENMEYİ UNUTMA:

Yaptığınız işi her ne kadar çok sevseniz de sürekli olarak çalışmayın. Eğlenmeye vakit ayırmazsan hem zihinsel hem de bedensel olarak çok yorulursunuz. Yaptığınız işe karşı duyduğunuz zevkin, tutkunun azalması da kaçınılmaz olur. Spor olsun başka aktivite olsun her zaman zihninizi, bedeninizi dinlendirmeyi unutmayın. Hobiler edinin, spor yapın, gezin, dolaşın.