



Büyüklerden biri diyor ki: "Mahşeri hasret ve heyecanla bekliyorum." Şaşırıyorlar. Çünkü söz, zor bir sözdür. Ne demek mahşeri hasretle beklemek. Öyle ya, cehenneme yuvarlanmak da var oradan. Ateşe, nara, nirana düşmek de. Ya Rahman, affetmezse. Ya rahmetiyle tecelli etmezse. O zaman hasretle bekleyen ne yapacak. Sorarlar o büyük zahide! Neden bu heyecan. Çünkü mahşer çetindir. Zordur. Ağırdır. Yüktür. Nedamettir. Pişmanlık ehlinin gözyaşlarıdır. Hasrettir. İtiraftır. Evladın, babanın birbirinden firar etmesidir. O zat, bu kişilerin baktığından başka bir bakışla bakmaktadır. Şöyle der: "Mahşerde Rabb'imiz her kulu çağıracak. Beni de elbette çağıracak. O mahşerde sadece bir kez bana 'Gel ey kulum' desin yeter. Beni muhatap alıp bana 'Kulum' dedi ya. Yeter bana. İsterse ateşe atsın sonrasında, isterse nirana yaksın. Umurumda değil. Yeter ki bir kez, iltifat edip 'Kulum' desin. Kalbimi yokladım. Orada O'ndan hali (boş) hiçbir zerre göremedim. Günahlarıma baktım, üst üste yığılsa tavana değecek. Nice gönül yıkmış, nice gıybet etmişizdir. Bütün bunlara rağmen kalbimin O'nu arzu ettiğini gördüm. Meğer yıllar farkına varmadan bizi, O'nun hasretine gark etmiş. Meğer ki Resul'le her yol alışımız, bizi O'na yaklaştırmış. Meğer affı azabından öne geçtiği için onu özlemişiz." Denilir ki; son nefesinde Cebrail, Efendimize gelir, der ki: "Müsaaden varsa Azrail de girecek."