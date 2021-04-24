Yetimhaneden Coco Chanel’a! Filmleri aratmayan hikaye...

Moda imparatoriçesi Gabrielle Bonheur Chanel, hikayesiyle herkesi imrendirdi. 1883 yılında Albert ve Jeane Chanel'in çocuğu olarak fakir bir ailede, Fransa'da doğan Chanel, küçük yaşta annesini bronşitten kaybetti. Diğer iki kız kardeşiyle beraber Aubazine'de bir yetimhaneye gönderildi.
Gabrielle, burada yaşadığı 6 sene boyunca dikiş dikmeyi öğrendi. 18 yaşında Katolik kadınların sığındığı, Moulin'de bir evde yaşamaya başladı.
Gündüzleri subaylara kıyafet dikiyor, geceleri de askerlerin uğrak yeri olan bir kabarede şarkı söylüyordu. Bir gece söylediği "Qui qu'a vu Coco dans L'Trocadero" şarkısı beğenilince ona, Coco denmeye başlandı.
ŞAPKAYLA BAŞLADI
1908'de Arthur Edward Capel ile tanışan Coco Chanel, Paris'te onunla yaşamaya başladı.
Sevgilisi onun ilk dükkanını açmasını finanse etti. Capel'in modaya olan yatkınlığı Chanel'in de bakış açısında etkili oldu. Balsan ile yaşadığı yıllarda kendisini eğlendirmek için şapka tasarlamaya başlayan Chanel'in bu çalışmaları ticari bir amaca dönüştü ve 1910'da Paris'te Chanel Modes adındaki şapka dükkanını açtı.
CHANEL NO:5 DOĞDU
1921 yılında, esansı Earnest Beaux tarafından tasarlanan, dünyanın en ünlü parfümlerinden Chanel No:5 piyasaya çıktı. Dönemin ünlü yıldızı Marilyn Monroe, bir röportajında Chanel No:5 kullandığını söyleyince, satışları iyi gitmeyen parfümü bir anda popüler oldu. Coco Chanel, 1926 yılında devrim yaratan "Siyah mini elbise" konseptini oluşturdu. Bu elbiseler kısa sürede tüm kadınların üstünde görülmeye başlandı. 1930'lu yıllarda ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üniformalarını Coco Chanel'e tasarlattı. Bu tasarımlar 1980'lere dek kullanıldı.