Yetimhaneden Coco Chanel’a! Filmleri aratmayan hikaye...

Moda imparatoriçesi Gabrielle Bonheur Chanel, hikayesiyle herkesi imrendirdi. 1883 yılında Albert ve Jeane Chanel'in çocuğu olarak fakir bir ailede, Fransa'da doğan Chanel, küçük yaşta annesini bronşitten kaybetti. Diğer iki kız kardeşiyle beraber Aubazine'de bir yetimhaneye gönderildi.



Gabrielle, burada yaşadığı 6 sene boyunca dikiş dikmeyi öğrendi. 18 yaşında Katolik kadınların sığındığı, Moulin'de bir evde yaşamaya başladı.

Gündüzleri subaylara kıyafet dikiyor, geceleri de askerlerin uğrak yeri olan bir kabarede şarkı söylüyordu. Bir gece söylediği "Qui qu'a vu Coco dans L'Trocadero" şarkısı beğenilince ona, Coco denmeye başlandı.