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    Yetimhaneden Coco Chanel’a! Filmleri aratmayan hikaye...

    Coco lakabıyla tanınan , 20. yüzyılın ilk yıllarında moda anlayışını tamamen değiştirdi. Yetimhaneden gelip Chanel markasını çıkardı. Bugün bile gözde olan parçalar yarattı.

    Yetimhaneden Coco Chanel’a

    Moda imparatoriçesi Gabrielle Bonheur Chanel, hikayesiyle herkesi imrendirdi. 1883 yılında Albert ve Jeane Chanel'in çocuğu olarak fakir bir ailede, Fransa'da doğan Chanel, küçük yaşta annesini bronşitten kaybetti. Diğer iki kız kardeşiyle beraber Aubazine'de bir yetimhaneye gönderildi.

    Gabrielle, burada yaşadığı 6 sene boyunca dikiş dikmeyi öğrendi. 18 yaşında Katolik kadınların sığındığı, Moulin'de bir evde yaşamaya başladı.
    Gündüzleri subaylara kıyafet dikiyor, geceleri de askerlerin uğrak yeri olan bir kabarede şarkı söylüyordu. Bir gece söylediği "Qui qu'a vu Coco dans L'Trocadero" şarkısı beğenilince ona, Coco denmeye başlandı.



    ŞAPKAYLA BAŞLADI
    1908'de Arthur Edward Capel     ile tanışan Coco Chanel, Paris'te onunla yaşamaya başladı.
    Sevgilisi onun ilk dükkanını açmasını finanse etti. Capel'in modaya olan yatkınlığı Chanel'in de bakış açısında etkili oldu. Balsan ile yaşadığı yıllarda kendisini eğlendirmek için şapka tasarlamaya başlayan Chanel'in bu çalışmaları ticari bir amaca dönüştü ve 1910'da Paris'te Chanel Modes adındaki şapka dükkanını açtı.



    CHANEL NO:5 DOĞDU
    1921 yılında, esansı     Earnest Beaux tarafından tasarlanan, dünyanın en ünlü parfümlerinden Chanel No:5 piyasaya çıktı. Dönemin ünlü yıldızı Marilyn Monroe, bir röportajında Chanel No:5 kullandığını söyleyince, satışları iyi gitmeyen parfümü bir anda popüler oldu. Coco Chanel, 1926 yılında devrim yaratan "Siyah mini elbise" konseptini oluşturdu. Bu elbiseler kısa sürede tüm kadınların üstünde görülmeye başlandı. 1930'lu yıllarda ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üniformalarını Coco Chanel'e tasarlattı. Bu tasarımlar 1980'lere dek kullanıldı.



        SEKTÖRE HIZLI DÖNDÜ
        II. Dünya Savaşı'nın         patlak vermesiyle üretime ara veren Coco, 1955'te moda sektörüne döndü. Eski müşterilerinin de yardımıyla ününü kısa sürede tekrar yakaladı. Bu dönemde takım elbiseler, erkek parfümleri ve deri çantalar üretmeye başladı. Aynı zamanda hırka yakalı kazaklarını da bu dönemde tasarladı. 1957 yılında zincir saplı, deri el çantalarını piyasaya sürdü ve büyük başarı elde etti. 1971 yılının başlarında, 87 yaşındayken yorgun ve hastalıklı bir hale gelmişti. 10 Ocak günü 30 yıl boyunca yaşadığı Ritz Hotel'de hayata gözlerini yumdu.



        FİLMLERİ ARATMAYAN HİKAYE
        Fakir bir ailede doğan Chanel, şimdi kıyafetlerini almak için yarışılan, çantalarına milyarlar akıtılan Coco Chanel markasıyla yaşıyor.

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