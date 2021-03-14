Hidiv İsmail Paşa'nın dedesi de Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dır. Mısır'ın tümüyle İngiltere kontrolündeki dönem 1936'ya kadar sürdü. Bu tarihte İngiltere, Süveyş Kanalı'nda bıraktığı 10 Bin kişilik bir kuvvet haricinde Mısır'dan çekildi. Bir anlamda Mısır, kâğıt üzerinde de olsa bağımsızlığına kavuştu. Bir yıl sonra da Mısır, kapitülasyonlara son verip o zamanki adıyla Milletler Cemiyeti'ne yani Birleşmiş Milletler'e girdi.