Mısır, Osmanlı toprağıyken İstanbul'dan 1805'te gönderilen vali Kavalalı Mehmet Ali Paşa zamanla kendi hanedanını kurdu ve Osmanlı'ya kafa tuttu. Kavalalı'nın ordusu, Osmanlıya karşı isyan sırasında, Kütahya önlerine kadar gelmişti.
Onun ailesinden gelen ve 1866'dan sonra vali yerine büyük vezir anlamına gelen "Hidiv" denen kişi Mısır'ı yönetiyordu.
Mısır, andığımız tarihte (1866) kâğıt üzerinde Osmanlı toprağı görünmesine rağmen kopuşu çok daha eskiydi aslında. Mısır'ın çok karışık etnisiteli nüfusunun yerli halkından sonra en kalabalık unsuru Türkler idi.