Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    iğer sağlığı için bol sarımsak ve soğan tüketin

    İç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. , sindirim sistemini TAKVİM için anlatıyor: Her an vücuttaki kanın toplam %25 kadarı iğerde detoks işlemleri için beklemektedir. Karaciğer detoks işlemini iki aşamada gerçekleştirir. İlk aşamada karaciğer enzim sistemi bu toksinleri işleyerek vücuttan atılmaya hazır hale getirir. İşte karaciğer sağlığı için önemli besinler.

    Karaciğer sağlığı için bol sarımsak ve soğan tüketin

    İç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. , sindirim sistemini TAKVİM için anlatıyor: Her an vücuttaki kanın toplam %25 kadarı iğerde detoks işlemleri için beklemektedir. Karaciğer detoks işlemini iki aşamada gerçekleştirir. İlk aşamada karaciğer enzim sistemi bu toksinleri işleyerek vücuttan atılmaya hazır hale getirir.

    Bu aşamada karaciğerde antioksidan maddelerle ortadan kaldırılması gereken birçok serbest radikal üretilmiş olur. Serbest radikallerin ortadan kaldırılması için karaciğer değişik antioksidan maddelerle desteklenmelidir. n, , , glutatyon, koenzim Q10, manganez, bakır, çinko ve biyoflavonoidler bu antioksidan bileşiklerin başlıcalarıdır, sebze ve lerde bol miktarda bulunmaktadırlar.

    TURPGİLLERDEN VAZGEÇMEYİN
    illerde bulunan sülfürlü bileşikler, aminoasitler ve selenyum karaciğer için vazgeçilmez besinlerdir. Özellikle soğan ve sarımsak, karaciğer yağlanmasına neden olan kimyasal maddelerin hücrelerden uzaklaştırılmasını sağlar.

    KRONİK YORGUNLUK OLABİLİR
    Karacİğer, hem enzimleri barındırması hem de sindirim ve kan dolaşımı arasındaki özel konumu nedeniyle en stratejik detoks organıdır. Sindirilen hiçbir şey karaciğere uğramadan kan dolaşımına geçemez. ve gibi nörolojik hastalıklar genetik temelleri olmakla beraber fazla toksinlere maruz kalma sonucu ortaya çıkmaktadır. ik yorgunluk, romatizmal ağrılar, yaşlanma, kanser, gibi hastalıkların bile toksinlerle bağlantısı vardır.

    NELER YAPMALIYIZ?
    Aşırı karbonhidrat ve rafine şekeri bırak
    Sebze ve meyve tüket
    Marketlerdeki hazır, ambalajlı yiyeceklerden uzak dur
    Düşük kalorili diyet uygula
    Meyve suyu ve yüksek fruktozlu mısır şurubundan yapılmış içecekleri kullan
    alımını azalt

    YARIN: DOST VE DÜŞMAN BAKTERİLER

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yazı Dizisi Karaciğer sağlığı için bol sarımsak ve soğan tüketin
        Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ