Karaciğer sağlığı için bol sarımsak ve soğan tüketin

İç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, sindirim sistemini TAKVİM için anlatıyor: Her an vücuttaki kanın toplam %25 kadarı karaciğerde detoks işlemleri için beklemektedir. Karaciğer detoks işlemini iki aşamada gerçekleştirir. İlk aşamada karaciğer enzim sistemi bu toksinleri işleyerek vücuttan atılmaya hazır hale getirir.

Bu aşamada karaciğerde antioksidan maddelerle ortadan kaldırılması gereken birçok serbest radikal üretilmiş olur. Serbest radikallerin ortadan kaldırılması için karaciğer değişik antioksidan maddelerle desteklenmelidir. Beta karoten, C vitamini, E vitamini, glutatyon, koenzim Q10, manganez, bakır, çinko ve biyoflavonoidler bu antioksidan bileşiklerin başlıcalarıdır, sebze ve meyvelerde bol miktarda bulunmaktadırlar.

TURPGİLLERDEN VAZGEÇMEYİN

Turpgillerde bulunan sülfürlü bileşikler, aminoasitler ve selenyum karaciğer için vazgeçilmez besinlerdir. Özellikle soğan ve sarımsak, karaciğer yağlanmasına neden olan kimyasal maddelerin hücrelerden uzaklaştırılmasını sağlar.

KRONİK YORGUNLUK OLABİLİR

Karacİğer, hem enzimleri barındırması hem de sindirim ve kan dolaşımı arasındaki özel konumu nedeniyle en stratejik detoks organıdır. Sindirilen hiçbir şey karaciğere uğramadan kan dolaşımına geçemez. Parkinson ve Alzheimer gibi nörolojik hastalıklar genetik temelleri olmakla beraber fazla toksinlere maruz kalma sonucu ortaya çıkmaktadır. Kronik yorgunluk, romatizmal ağrılar, yaşlanma, kanser, diyabet gibi hastalıkların bile toksinlerle bağlantısı vardır.

NELER YAPMALIYIZ?

Aşırı karbonhidrat ve rafine şekeri bırak

Sebze ve meyve tüket

Marketlerdeki hazır, ambalajlı yiyeceklerden uzak dur

Düşük kalorili diyet uygula

Meyve suyu ve yüksek fruktozlu mısır şurubundan yapılmış içecekleri kullan

Demir alımını azalt

YARIN: DOST VE DÜŞMAN BAKTERİLER