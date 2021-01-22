Sarıgül’ün gözü kararsız seçmende

AK Parti'den kopan iki ismin kurduğu Deva ve Gelecek partileri beklenen rüzgarı estiremedi.

CHP'den kopan Mustafa Sarıgül ve kopması beklenen Muharrem İnce'nin partileri için de benzer yorumlar yapılıyor.

Kimsenin hevesini kırmak istemem ama mevcut siyasi iklimde seçmenin oy verme eğilimi öyle kolay kolay değişeceğe benzemiyor.

Bu sebeple yeni partilerin işi zor.

Dün Ankara'da dinlediğimiz Sarıgül'ü bu gerçeğin farkında ama umutlu ve heyecanlı gördüm.

Özellikle kimi anketlerde yüzde 20'lerde gösterilen kararsız seçmeni hedef kitle olarak belirlemiş.

Her ne kadar ittifaklara karşı olduğunu söylese de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde küçük partilerin nasıl kilit rol oynayabileceğini o da biliyor. Ve Ankara siyasetinde önümüzdeki dönemde bir aktör olmanın hesaplarını yapıyor.

Peki bunu başarabilir mi?

Sarıgül siyasi tecrübesi yüksek, çekirdekten yetişme bir isim. Sokakta bir karşılık bulma potansiyeli var.

"Hiçbir partinin yedeği, hizbi, parti içi kliği, benzeri değiliz" diyerek CHP ile arasına kalın bir set çekiyor. Bu aynı zamanda "CHP oylarını bölecek" eleştirilerine karşı geliştirilen bir savunma mekanizması.

"Siyaseti delege ağalarının, kongre kurtlarının hegemonyasından kurtaracağız. Genel başkanı parti üyeleri seçecek, iki seçim kaybeden genel başkan gidecek" sözleri ise üstü kapalı bir Kılıçdaroğlu eleştirisi.

Ekibinde Necmettin Erbakan'ın yeğeni Sabri Erbakan da dahil her siyasi görüşten isim var.

Hazine arazilerinin vatandaşa tahsisi, büyük projelere vatandaşın karar vermesini sağlayacak referandumlar, ilk evini ve arabasını alana vergi istisnası, herkese ücretsiz internet, yargı ve üniversite reformu vaatleri partinin mutfağının çalıştığını gösteriyor.

Sarıgül, 1 Haziran'da Ankara'da partisinin büyük kongresini yapmayı hedefliyor. O güne kadar CHP ya da başka bir partiden Sarıgül'ün partisine geçecek milletvekilleri olur mu? Sarıgül bu soruya ne evet ne de hayır diyor.

İnce'nin kuracağı partiye geçeceği iddia edilen vekillerden sonra Sarıgül'e de geçenler olursa CHP'de çarşı fena halde karışabilir.

Son bir not: CHP kurultayında İlhan Cihaner'in konuşmasını vermeyen partiye yakın bazı medya organları dün de Sarıgül'e ambargo uyguladılar!

Objektif ve tarafsız gazetecilik böyle oluyor galiba…