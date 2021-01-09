MSB o açıklamayı neden yaptı?

Türkiye ne çektiyse darbelerden çekti.

Her 10 yılda bir tekrarlayan darbelerle sadece demokrasisi askıya alınmadı bu ülkenin. Ekonomide, kültürde, bilimde, teknolojide her darbede 10 yıl geriye gittik.

Millet en son 15 Temmuz 2016'da çıplak elleriyle darbeye direnerek dünyaya bir mesaj verdi. Kanıyla, canıyla demokrasiye ve ülkesine nasıl sahip çıkacağını gösterdi.

Maalesef dünyanın aldığı o mesajı hala algılayamayanlar var.

Darbeyle yatıp darbeyle kalkıyorlar…

İçinde darbe kelimesinin geçmediği cümle kurmakta bile zorlanıyorlar.

Milli Savunma Bakanlığı'nın, önce bir gazetecinin daha sonra E.Orgeneral İlker Başbuğ'un darbe çağrışımlı sözlerinin ardından yaptığı açıklama bu çevrelere bir mesaj anlamı taşıyor.

MSB açıklamasındaki 'demokrasiye bağlılık' ve 'millete sadakat' vurguları önemlidir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin milletinin yanında, darbeci zihniyetin tam karşısında durduğunun ilanıdır.

Ne acıdır ki; bu açıklama bile iç siyasete malzeme yapılmak isteniyor.

Efendim neymiş? MSB neden böyle bir açıklama yapıyormuş! Ordu siyasi tartışmalara girmemeliymiş!

MSB de tam olarak bunu söylüyor zaten. "Beni siyasete karıştırmayın, ben milletimin ve demokrasinin yanındayım" diyor. Bundan kim, neden rahatsız olur? Anlayan varsa beri gelsin…

Ne yapacaktı MSB? Eskiden olduğu gibi seçilmiş hükümeti hedef alanların yanında mı saf tutacaktı?

Bazıları kabullenmekte zorlanıyor ama "Genelkurmay'ın ışıkları sabaha kadar yandı" cümlesiyle başlayan haberler artık geçmişte kaldı.

Ülkenin Başbakanına kameralar önünde hakaret eden generaller de yok artık.

O günlerden bize kalan tek bir şey var… Milletin oyuyla asla iktidar olamayacağını bilen darbesever zihniyet… Onlar hala direniyor.

MSB'yi demokrasiden yana pozisyon aldığı için kıyasıya eleştirenlere bir bakın. Geçmişte hangi darbeye direnmişler, hangi darbeciye karşı anlamlı bir tepki koymuşlar?

15 Temmuz ihanetinden sonra generallerinin yüzde 50'si, kurmaylarının yüzde 70'i tasfiye edilen bu ordu 5 yıldır içerde, dışarda tarih yazıyor. Hangi ordu bunu başarabilirdi?

Mehmetçik bugün Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Azerbaycan'da, Afganistan'da. Tüm bu coğrafyalarda mazlumların yanında haksızlıkların karşısında dimdik duruyor. Barışı, huzuru, güveni tesis ediyor.

Böyle bir orduya sahip olduğumuz için gurur duyalım… Mehmetçik'i siyasi hesaplarla yıpratmayalım.

Takdir edelim, tahkir etmeyelim…