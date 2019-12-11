Kumpas kesin-fail belli
Ne iddianın asıl sahibi Talat Atilla kaynağını açıklıyor ne de haberi bir aracı vasıtasıyla doğruladığı söylenen Kılıçdaroğlu'ndan tatmin edici bir açıklama geliyor… CHP medyası ve parti yönetimi her zaman olduğu gibi suçu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerine atma çabasında…. İlginçtir ortaya çıkan tüm gerçekliğe rağmen yalan ve iftirada ısrar etmeyi sürdürüyorlar. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun asılsız iddiayı kaleme alan Sözcü Gazetesi yazarına yolladığı belirtilen "Rahmi Bey'e söyleyin üzülmesin" mesajı ise evlere şenlik… Tabi gerçekten böyle bir mesaj varsa… Sonuçta Rahmi Turan'ın yazdığı yeni bir kulisten bahsediyoruz. Ancak Kemal Bey'in "Basının amiral gemisi" ilan ettiği gazetenin başyazarı ile muhabbeti de ortada… Bu mesaj resmen "Rahmi Bey sen üzerine düşeni yaptın ama biz her şeyi elimize yüzümüze bulaştırdık" anlamına geliyor. Peki yaşanan bu skandala vatandaş ve CHP tabanı nasıl bakıyor acaba? Nev Bilgi Danışmanlık tarafından 29 Kasım- 2 Aralık tarihleri arasında Türkiye genelinde 2 bin kişi ile görüşerek gerçekleştirilen araştırmada ortaya çıkan sonuçlar dikkat çekici… Araştırmaya göre Türk halkının yüzde 53'ü ortada bir kumpas olduğuna inanıyor… Rahmi Turan'ın "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce görüştü" iddiasına inananların oranı sadece yüzde 10… Yani sokaktaki vatandaş böyle bir görüşmenin gerçekleştiğine inanmıyor… "Bu olay bir kumpastır" diyenlerin yüzde 39,6'sı kumpasın amacının Kılıçdaroğlu'nun yerini sağlamlaştırmak olduğu kanaatinde. CHP seçmeninin yüzde 25'i de aynı fikirde olduğunu belirtmiş. Katılımcıların yüzde 37,8'ine göre ise amaç CHP'yi yıpratmak. Yüzde 19'u yıpratılmak istenen kişinin Muharrem İnce olduğunu düşünüyor. Geldik araştırmanının en kritik soru ve cevabına… "Sizce bu kumpası kim gerçekleştirmiştir" sorusuna katılımcıların yüzde 32,5'i Kemal Kılıçdaroğlu yanıtını vermiş. Bu oran CHP seçmeni içinde yüzde 12 olarak tespit edilmiş. CHP liderinin soğumaya bıraktığı krizi yönetme biçimi de vatandaştan destek bulmamış.
" Yaşanan olaylar sonrası Kılıçdaroğlu'nun tutumunu destekliyor musunuz" sorusuna 'Evet' diyenlerin oranı yüzde 15,7'de kalmış. Katılımcıların yüzde 60'ı, CHP'lilerin ise yüzde 37'si Kılıçdaroğlu'nun tutumunu yanlış buluyor ve desteklemiyor. Ve final… Katılımcılara yöneltilen "Bu süreçte en çok kim ve hangi kurum yıpranmıştır" sorusuna verilen cevaplar Kemal Bey'in uykularını kaçıracak cinsten… Katılımcıların yüzde 34,2'sine, CHP'lilerin yüzde 50'sine göre yıpranan CHP oldu.
"Cumhurbaşkanı yıpranmıştır" diyenlerin oranı yüzde 17… Muharrem İnce'nin yıprandığını düşünenler ise yüzde 14… Özetle ortaya çıkan sonuç şu… Kamuoyu ve özellikle CHP tabanı bu kumpasın sorumlusu olarak Kemal Bey'i görüyor… Üstelik bu süreci yönetmeyi başaramadığını ve CHP'yi yıprattığını düşünüyor. Sözcü yazarına 'üzülmesin' mesajı yollayan Kemal Bey acilen bir mesaj da CHP tabanına vermek zorunda. Çünkü o taban kendisini kandırılmış hissediyor. Ve Rahmi Turan kadar önemsenmek istiyor.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- 4/B’linin feryadını duyun 05 Aralık 2019, Perşembe YEREL seçimin üzerinden tam 7 ay geçti… Bu zaman diliminde CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 5 bin...
- Bir şehir ittifakı 30 Kasım 2019, Cumartesi Türkiye bir çelişkiler ülkesi… Eğer mevcut iktidara düşmansanız, siyasi yelpazenin solunda ya da sağında...
- Hedef CHP değil Türkiye 26 Kasım 2019, Salı CHP'DE yaşanan skandal partiden jet hızıyla ihraç edilen Yılmaz Ateş'i haklı çıkardı. Ne demişti Ateş hatırlayalım:...
- Kılıçdaroğlu’nun EYT vaadi 21 Kasım 2019, Perşembe TÜRKİYE'DE erken emekliliğin sosyal güvenlik sistemine verdiği zararı en iyi bilen iki isim, Kemal Kılıçdaroğlu...
- Haddini bil Türkiye! 15 Kasım 2019, Cuma İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 'haddinin bildirilmesini' CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'paketlenmesini' istedikleri...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.