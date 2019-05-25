SİT deyince oturanlar
Hikayemiz İzmir'in cennet köşelerinden Urla'da geçiyor...
İlçenin rant değeri en yüksek yeri olan Yağcılar Köyü'ndeyiz...
Kelimenin tam anlamıyla bir yeryüzü cenneti burası...
Oksijen deposu çam ormanları ve zeytinliklerin içinden geçerek Ege'nin mavi sularına kendinizi bıraktığınızı hayal edin... İşte Yağcılar böyle bir yer...
Bölge 2005 yılına kadar doğal SİT alanı. Daha sonra nasıl olduysa plan değişiklikleriyle yapılaşmanın önü açılmış.
Bu aşamadan sonra gözünü rant hırsı bürümüş bazı arkadaşlar hemen devreye girmiş. Güzelim zeytinliklerin yerine 300 bin metrekare alanda 400 villa yapmak için kolları sıvamış.
Milyon dolarlık villaların yapılacağı arazi tapu kayıtlarında ünlü sanatçı Nilüfer'in babası Cemil Yumlu ve varisleri üzerine kayıtlı görünüyor. İmara açılması planlanan bölgenin imar planları ve harita uygulamalarını CHP'li Urla Belediye Meclis eski Üyesi Murat Gül koordine ediyor. Peki kiminle beraber yürütüyor bu koordinasyonu?
İşte burası enteresan... İddiaya göre CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu!
Hiç şaşırmayın... Devamında daha çok şaşıracaksınız çünkü.
Daha arazinin imar planları tamamlanmadan villalar için tanıtım videoları hazırlanmış. Ve "Urla Altınköy Prestij Projesi" adıyla satışlar başlamış.
SİT alanında denize nazır bir villa sahibi olmanın bedeli elbette yüksek olacak değil mi? Öyle de olmuş zaten.
Sadece hisse payı için 500 bin lira talep edilmiş alıcılardan.
Bu arada bölgenin imara açılmasına karşı çıkanlar İdare Mahkemesi'nde dava açmış. Ama bu gelişme bile rant hırsının önüne geçememiş. Maketten satışlar tam gaz devam etmiş. Özcan Purçu vasıtasıyla projeden haberdar olan çok sayıda milletvekili de hukuki süreci beklemeden ön başvuruda bulunmuş... Hangi partiden olduklarını sanıyorum tahmin ettiniz.
Bütün bunlar yaşanırken Özcan Purçu, yoğun Meclis çalışmalarından fırsat buldukça soluğu Urla'da almış.
Kendisine villaları soran gazetecilere verdiği muhteşem cevapta, bakın Yağcılar vakasını nasıl anlatmış:
"400 villa konusu tamamen yanlış bilgiye dayanıyor. Ne villasından bahsediyorsunuz? Bugüne kadar kredi çekip kendime bir bahçe alabildim, arabam bile kredili. Sadece bir mal sahibi arsalarını satmak istiyor.
Arsanın yerini söyleyemem. Benimle beraber birçok milletvekili arkadaşım da bu arazilerden almak istiyordu. Biz 1 parsel arsa aldık!" 'Ne villası' diyen vekil aynı cümle içinde bir parsel arsa aldığını itiraf ediyor! Herhalde onu da kredi çekip almıştır...
Ve hikayenin finali...
SİT alanında villa sahibi olma hayali kuran CHP'li vekillere geçtiğimiz hafta yargı 'dur' dedi.
Urla Yağcılar Mahallesi Ömer Ali Boğazı olarak bilinen bölgede yer alan tapunun 363-627 ve 628 nolu parsellerini kapsayan imar düzenlemesi önce İzmir 4. İdare Mahkemesi'nden döndü. Sonra Danıştay 6. Dairesi kararı kesinleştirdi.
Zeytinlikler şimdilik kurtuldu.
Ancak tehlike geçmiş değil...
Bu ülkede 'SİT' deyince 'otur' anlamı çıkaranlar oldukça böyle daha çok hikayeler yazılır.
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