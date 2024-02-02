SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar İsmail Çağlar Muhalefetin bitmeyen seçim kaosu
İsmail Çağlar

İSMAİL ÇAĞLAR

ismail.caglar@takvim.com.tr
2 Şubat 2024, Cuma

Muhalefetin bitmeyen seçim kaosu

Seçim kampanyaları iyiden iyiye başladı. AK Partili adaylar birbiri ardına tanıtım toplantıları yapıp seçmene projelerini anlatıyorlar. Zaten bir süredir isimleri resmî olarak açıklananlar sahadalar. Esnaf ziyaretinden, cadde-sokak gezmeye kadar çeşitli çalışmalar aracılığıyla halkla temas halindeler.

Muhalefet özellikle İstanbul ve Ankara için konuşursak kampanya döneminin başından itibaren oldukça dezavantajlı. Muhalefetin adayları, geçmiş ittifak ortaklarıyla çatışmalarını ve parti içi kliklerle mücadelelerini bitirip henüz seçime odaklanabilmiş değiller.

İstanbul'da gözler PKK'nın siyasi kanadı olan DEM Parti'de. Terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş'ın eşi DEM Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığı için başvurdu. Her ne kadar siyasi yorumcuların büyük çoğunluğu Başak Demirtaş'ın adaylık başvurusunun parti ile CHP arasında devam eden pazarlıkta eli yükseltmek için yapılmış bir hamle olduğunu düşünse de günün sonunda bu hamle ittifaktaki pürüzlerin tamamen çözülmediğini gösteriyor. Diğer taraftan İyi Parti ile Ekrem İmamoğlu arasındaki işbirliği bitmek şöyle dursun tam bir kan davasına dönmüş durumda. İyi Parti'nin seçmenin ne kadarını Ekrem İmamoğlu'na karşı mobilize edebileceği bir soru işareti olsa da İmamoğlu'nun çokça bahsettiği taban ittifakının gerçekleşmeyeceği apaçık ortada.

Ankara'ya geldiğimizde DEM/PKK İstanbul'daki kadar belirleyici bir aktör olmasa da %3 civarında oya sahip. Mansur Yavaş'ı esas düşündüren mesele ise İyi Partili oylar. Ankara'nın İyi Partili seçmeni İstanbul'dakine nazaran daha milliyetçi ve Yavaş'ın bir önceki seçimi kazanmasında önemli bir etken oldular. İyi Parti'nin Ankara'da milliyetçi seçmenine deyim yerindeyse mukayyet olma ve Mansur Yavaş'a oy verdirmeme potansiyeli çok daha yüksek. Buna mukabil Ak Parti ve Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok'un belediyecilik meziyetleri Ankara halkı tarafından yakinen biliniyor.

CHP cephesindeki bu kaotik atmosfer karşın Ak Parti ve Cumhur ittifakı cephesinde moraller yüksek. İstanbul ve Ankara adayları hem seçmenin hem de teşkilatın özgüvenini yükseltmiş durumda. Şüphesiz seçim çantada keklik değil. Ancak Ak Parti ve Cumhur İttifakını destekleyenler iyi bir kampanya süreci sonunda seçimi kazanabileceklerini görüyorlar. Özetle bu iki şehirde Ak Parti ve Cumhur İttifakı zafer için gerekli olan havayı ve motivasyonu yakalamış diyebiliriz. Gerisi başarılı bir kampanya sürecine bakıyor. Her iki aday da siyasi tecrübeye sahip sahayı ve seçim yönetmeyi bilen siyasetçiler. Bu durumda en iyi bildikleri işi yapıp seçmenin nabzını iyi tutarlarsa kazanma ihtimalleri çok yüksek. Henüz seçime iki ay var. Her şey değişebilir. Ancak AK Parti ve Cumhur İttifakının avantajlı ve moralli başladığı şimdilik tartışmasız gerçek. Bu zaferi getirecektir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
İnce Ayar 26 Ocak 2024, Cuma CHP ittifak peşinde 22 Ocak 2024, Pazartesi Şehidler, evladlar 15 Ocak 2024, Pazartesi İBB adaylarının muhtemel kampanyaları 08 Ocak 2024, Pazartesi
Karda amuda kalkan Pınar Altuğ’dan Hayat size güzel yorumuna jet yanıt! Konuyu uzatmayan Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i...
Karda amuda kalktı
Emekliye %5 ek zam takvimi çıktı! 17-29 Şubat tarihleri kritik, 2 bin TL ikramiye hesaplara yatacak! En düşük SSK, Bağ-Kur maaşları...
Emekliye %5 ek zam takvimi çıktı!
Diyarbakırlı Ramazan Hoca’nın katili yakalandı! Videolu
Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katili yakalandı!
ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Resmi İlandır
ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
30 kilo verdim diyen Ata Demirer zayıflama sırlarını bir bir açıkladı Bağırsaklarımı falan yıkatmadım 2 buçuk sene boyunca...
Zayıflama sırlarını bir bir açıkladı
SON DAKİKA