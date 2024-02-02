İsmail Çağlar

Seçim kampanyaları iyiden iyiye başladı. AK Partili adaylar birbiri ardına tanıtım toplantıları yapıp seçmene projelerini anlatıyorlar. Zaten bir süredir isimleri resmî olarak açıklananlar sahadalar. Esnaf ziyaretinden, cadde-sokak gezmeye kadar çeşitli çalışmalar aracılığıyla halkla temas halindeler.

Muhalefet özellikle İstanbul ve Ankara için konuşursak kampanya döneminin başından itibaren oldukça dezavantajlı. Muhalefetin adayları, geçmiş ittifak ortaklarıyla çatışmalarını ve parti içi kliklerle mücadelelerini bitirip henüz seçime odaklanabilmiş değiller.

İstanbul'da gözler PKK'nın siyasi kanadı olan DEM Parti'de. Terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş'ın eşi DEM Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığı için başvurdu. Her ne kadar siyasi yorumcuların büyük çoğunluğu Başak Demirtaş'ın adaylık başvurusunun parti ile CHP arasında devam eden pazarlıkta eli yükseltmek için yapılmış bir hamle olduğunu düşünse de günün sonunda bu hamle ittifaktaki pürüzlerin tamamen çözülmediğini gösteriyor. Diğer taraftan İyi Parti ile Ekrem İmamoğlu arasındaki işbirliği bitmek şöyle dursun tam bir kan davasına dönmüş durumda. İyi Parti'nin seçmenin ne kadarını Ekrem İmamoğlu'na karşı mobilize edebileceği bir soru işareti olsa da İmamoğlu'nun çokça bahsettiği taban ittifakının gerçekleşmeyeceği apaçık ortada.

Ankara'ya geldiğimizde DEM/PKK İstanbul'daki kadar belirleyici bir aktör olmasa da %3 civarında oya sahip. Mansur Yavaş'ı esas düşündüren mesele ise İyi Partili oylar. Ankara'nın İyi Partili seçmeni İstanbul'dakine nazaran daha milliyetçi ve Yavaş'ın bir önceki seçimi kazanmasında önemli bir etken oldular. İyi Parti'nin Ankara'da milliyetçi seçmenine deyim yerindeyse mukayyet olma ve Mansur Yavaş'a oy verdirmeme potansiyeli çok daha yüksek. Buna mukabil Ak Parti ve Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok'un belediyecilik meziyetleri Ankara halkı tarafından yakinen biliniyor.

CHP cephesindeki bu kaotik atmosfer karşın Ak Parti ve Cumhur ittifakı cephesinde moraller yüksek. İstanbul ve Ankara adayları hem seçmenin hem de teşkilatın özgüvenini yükseltmiş durumda. Şüphesiz seçim çantada keklik değil. Ancak Ak Parti ve Cumhur İttifakını destekleyenler iyi bir kampanya süreci sonunda seçimi kazanabileceklerini görüyorlar. Özetle bu iki şehirde Ak Parti ve Cumhur İttifakı zafer için gerekli olan havayı ve motivasyonu yakalamış diyebiliriz. Gerisi başarılı bir kampanya sürecine bakıyor. Her iki aday da siyasi tecrübeye sahip sahayı ve seçim yönetmeyi bilen siyasetçiler. Bu durumda en iyi bildikleri işi yapıp seçmenin nabzını iyi tutarlarsa kazanma ihtimalleri çok yüksek. Henüz seçime iki ay var. Her şey değişebilir. Ancak AK Parti ve Cumhur İttifakının avantajlı ve moralli başladığı şimdilik tartışmasız gerçek. Bu zaferi getirecektir.