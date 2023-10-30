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İsmail Çağlar

İSMAİL ÇAĞLAR

ismail.caglar@takvim.com.tr
30 Ekim 2023, Pazartesi

100 yılın anlamı

HEPİMİZ Cumhuriyetimizin 100. yıldönümüne ulaşmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadık.
Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen kutlamalar devletimizin yüzüncü yılına yakışır bir görkemdeydi. Özelikle İstanbul'daki donanma ve uçuş gösterisi kelimenin tam anlamı ile harikaydı.
Türkiye'nin ilk uçak gemisi olan TCG Anadolu'nun diğer gemilerimizle birlikte geçişini görüp de göğsün kabarmaması, gözün yaşarmaması ne mümkün!
Bağımsız bir devlete sahip olmak ve o devletin yıldönümünü kutlamak gerçekten çok büyük bir nimet. Diğer nimetler gibi buna da ne kadar şükretsek az. Şükür aynı zamanda tefekkürü yani düşünmeyi beraberinde getirmeli. Gelin bir düşünce turuna çıkalım; devletimiz bugünlere gelene kadar hangi badirelerden geçti düşünelim.
Bu devlet ilk kurulduğunda bu halinde değildi. Yüzyıl süren savaşlardan çıkmış, en nihayetinde İstiklal Harbi ile bağımsızlığını korumayı başarmış insanlar kurdu bu devleti. Hepsi yorgun, hepsi bitkin ve fakru zaruret içerisindeydi.
Erken Cumhuriyet her ne kadar Anadolu'yu imar etmeyi, refah seviyesini artırmayı, sanayi üretimini yaygınlaştırmayı kendisine bir ideal olarak benimsese de işler tam olarak öyle gitmedi. Erken Cumhuriyet eliti kendi ayrıcalıklı pozisyonlarını inşa etmeyi Anadolu'nun inşasına yeğlediler. Topluma refah sunmak yerine ideoloji sunmayı tercih ettiler.
Az sayıdaki istisna dışında aşın yerini balo, işin yerini heykel, yatırımın yerini konser aldı. Cumhuriyet'in idealizmi deyim yerindeyse korsanlar tarafından kaçırıldı. Tüm enerji toplumu ideolojik olarak dönüştürmeye harcandı.
Bu tavır günümüze kadar devam etti. Bugün bile 100. yıl kutlamalarında Cumhuriyet'in fazileti olarak heykel, balo, konseri anlatanları görüyoruz. Ancak, çok şükür, artık azınlıkta kaldılar.
Derdim bugün bu hesaplaşmayı yapmak değil. Ancak bugünlere nasıl geldiğimizi unutmamak.
Unutmayalım ki hiçbir şeyin durarak, kendi kendine olmadığını bilelim. Emek, mücadele ve azim istediğini unutmayalım. Bugün şükründen aciz olduğumuz bağımsız bir devlet nimetinin bir günde bu hale gelmediğini aklımızdan hiç çıkartmayalım. Ve bu nimete şükretmezsek, Allah korusun, ellerimizin arasından kayıp gidivereceğini bilelim. Bu nimetin şükrü de daha çok çalışmakla olur.
İnsanlar, memleket, vatan, devlet ve değerlerimiz için daha çok çalışmak.
Kutlama yapmak kolaydır ancak daha çok çalışarak anlamını idrak edebiliriz. Ayyıldızlı bayrağımızın efsunlu efsunlu dalgalandığı nice 100 yıllara inşallah!

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