Muhalefeti Değiştirin

TÜRKİYE dün bir ilki tecrübe etti. İlk defa bir seçimde ikinci turda oy verdik. Bu yazı yazılırken oy verme işlemi devam ediyordu.

Dolayısı ile henüz kesin sonuçları bilmeden bu yazıyı yazıyorum.

Kişisel gözlemlerim ve itibarlı anket şirketlerinin araştırmaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci turda da kazanacağını söylüyor.

Muhalefetin kampanyasında kullandığı önemli temalardan biri değişimdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin uzun yıllardır ülkeyi yönettiğini dolayısı ile değişimin iyi olacağını söylediler.

Kötü giden, aksayan, zararlı bir durumu değiştirmek tabiki iyidir.

Ancak iyi bir yönetimi sadece değişiklik olsun diye değiştirmek yapılabilecek en lüzumsuz işlerden biridir. İnsana ağrısız başına dert mi arıyorsun diye sorarlar.

Dolayısı ile seçmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı değiştirmek değil daha da kuvvetlendirmek yönünde oy kullanacağını tahmin ediyorum.

Dediğim gibi araştırmalar da bunu gösteriyor. Ancak seçim sonuçları gerçekten de bir değişimi gerekli kılabilir. Ama kim değişmeli?

Sorumuz şu; 20 senedir girdiği her seçimi kazanan, verdiği her sözü tutan, ülkenin dışarıdaki saygınlığını ve etkisini arttıran, önceden terörün kol gezdiği dağlarda petrol, hırçın dalgaların hakim olduğu Karadeniz'de doğalgaz bulup çıkartan, Libya'dan Kuzey Suriye'ye kadar dünyanın her yerinde ülkenin çıkarlarını savunan, savunma sanayinde eşi benzeri görülmemiş bir atılımı yakalayan, Türkiye'nin yerli ve milli arabasını üreten bir iktidarı mı değiştimeliyiz? Ya da girdiği her seçimi kaybeden, vatandaşa ahlaksız, erdemsiz, samimiyetsiz müslüman diye hakaret eden, bir dediği diğerini tutmayan, terör örgütleri ile kucak kucağa yaşayan muhalefet liderlerini mi?

Evet, yazıyı yazdığımda henüz oy verme işlemi devam ediyordu.

Ancak seçim sonuçlarının muhalefet için bir değişim zarureti doğurduğunu söylemek güç değil.

Artık Türkiye bu manzarayı, bu muhalefet zihniyetini daha fazla taşıyamaz. Artık muhalefet için değişim zamanıdır.

Şüphesiz AK Parti ve Erdoğan seçmeni olmayacak milyonlarca vatandaşımız var. Hayata farklı yerden bakıyorlar, Türkiye için farklı bir gelecek tasavvurları var. Bu kaçınılmaz. Seçim varsa, tercih varsa farklı kanaatler de olacak. Ancak muhalefetin bu kadar ahlaksız, çapsız, yalancı ve ülkenin geleceğini düşünmeyen isimlerin liderliği altında olması kabul edilemez. Dahası bu kadar başarısızlık da kabul edilemez.

Kazanmak için her yol mübah diyerek, her fenalığı yapan ama günün sonunda yine kaybeden bir siyasi kadro hem muhalefeti hem de dolaylı olarak ülkeyi aşağıya çekiyor.

Sevgili muhalif dostlar, değiştirin! Türkiye'yi değiştirmeden önce sizi sömüren, yalan dolanlarla koltuğunu koruyan, başarısızlık kaderi olmuş kadroları değiştirin.

Ondan sonra memleketin meselelerini oturur sakin kafa ile konuşuruz. Siz söylersiniz biz dinleriz, biz söyleriz siz dinlersiniz!