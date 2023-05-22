Seçim gitti, koltuğu kurtaralım

ENTERASAN bir ikinci tur olacak. Aslında kimin kazandığını oylamayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk tura girerken de avantajlıydı, ikinci tura girerken de avantajlı. Hoş; o girdiği her seçimde avantajlıydı ama o bahsi diğer.

Muhalefetin işi zor. Moraller bozuk.

Cumhurbaşkanı %5 farkla önde. Arada geçen sürede oy kaybetmesi için bir neden yok. Aksine oylarını artırabilir.

Muhalefette ise bir morla çöküntü var. Yine kazanamadıklarını biliyorlar.

Muazzam farkı kapatmak için değil iki hafta iki ayın da yetmeyeceğini biliyorlar. Seçmen desen hepten kırgın.

Kendini aldatılmış hissediyor. İlk defa bu seçimden sonra muhalifler daha fazla sorgulamaya başladı. Sorunun sandıklara sahip çıkma, YSK veya Anadolu Ajansı olmadığını çok iyi biliyorlar.

Kılıçdaroğlu'nun, İmamoğlu'nun ve seçim gecesi bir şekilde kazanıyoruz diyen diğer sayısız Cumhurbaşkanı yardımcısının kendilerine yalan söylediğini biliyorlar.

Zaten yalancıların bir kısmı da bunu itiraf etti.

Dolayısı ile ikinci turdaki mesele aslında kimin kazanacağı değil. O sorunun cevabı az çok belli. Malum sadece iki aday ve bir tane pusula var.

Sandıklar kapandıktan çok kısa bir süre sonra ilk sonuçlar gelecek. Ak ve kara belli olacak. İşte hemen ondan sonra muhalefet hattında kızılca kıyamet kopacak. Esas merak edilen o kızılca kıyametin mahiyeti.

Kılıçdaroğlu ne yapacak? Erdemli bir insan sonuçlar az çok belli olduktan sonra istifa açıklaması yapar. Bakalım Kılıçdaroğlu böyle bir tavır içine girecek mi? Peki partisi? CHP içinde aday olsun, yenilsin ve böylece Kılıçdaroğlu'ndan kurtulalım diye adaylığını destekleyen kişiler var. Acaba onlar sabahı beklerler mi yoksa hemen seçim gecesi bayrak açarlar mı? Bir de ittifak meselesi var sahi. Babacan çok hevesli mesela; değil sabahı ikinci turu bile bekleyemedi.

Anayasa değişkiliği için Cumhur İttifakı ile çalışırız diyerek ortalığa düştü.

Davutoğlu desen bildiğiniz gibi. Büyük söz söyleme şehvetinde yine; Kılıçdaroğlu isterse Cumhurbaşkanı yardımcılığından vazgeçerim demiş. Akşener'in dili adayımız Kılıçdaroğlu derken gözleri çok başka bir yerde. Herhalde ben demiştim diyeceği günü bekliyor sabırla.

Kılıçdaroğlu da tüm bunları görüyor.

Onun için aklına birden vatan, Balyoz, Ergenekon, bayrak, mülteci geldi. Tabana oynuyor. Seçim kaybettik bari genel başkanlığı kaybetmeyelim derdinde.

Arkasına onun için kalpaklı Atatürk fotosu koyuyor. Bakın görün ikinci turu kaybedince irtica demeye de başlar.

Taban istediğini verip genel başkanlığa devam edebileceğini düşünüyor. CHP seçmeni bu bayat numarayı bu sefer de yutar mı? Zannetmiyorum!