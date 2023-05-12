Kaset, iftira, tezgah, kumpas

Seçime sayılı gün kala Muharrem İnce adaylıktan çekildi. Ama ne çekilme… Eğer İnce bugün bir basın toplantısı düzenleyip; görüldüğü kadarıyla benim seçimi kazanmam mümkün değil. Her ne kadar ben iktidarın da muhalefetin de alternatifi olsam da birinci önceliğim iktidarın değişmesidir. O nedenle Kılıçdaroğlu lehine yarıştan çekiliyorum, deseydi başka olurdu. Ancak İnce başka şeyler söyledi; iftiraya uğradığını, FETÖ'cüler tarafından kumpasa getirildiğini, Kılıçdaroğlu'nun muhtemel başarısızlığının faturası kendisine yüklemeye gayret ettiğini ilan ederek çekildi. Yani yalan, dolan, kumpas, dolap, iftira ile çekilmeye mecbur edildiğini söyledi.



Yani etti iki… Siyaset, kaset ve Kılıçdaroğlu kesişiminde bu ikinci vaka. Malum birincisinde Deniz Baykal CHP genel başkanlığından istifa etti. Baykal'ın istifasından sonra Kılıçdaroğlu kesinlikle genel başkanlığa aday olmadığını duyurdu. Ama ne olduysa, nasıl olduysa genel başkan seçildi. Kaset, istifa, genel başkan Kılıçdaroğlu!



Şimdi de İnce kaseti vakası… İnce'ye çekil baskısı çok öncelerden yapıldı. Hiç aday olmaması istendi. Aday olduktan sonra hakkında türlü kampanyalar yürütüldü. Ama İnce hepsine bir yere kadar direndi. Sonra devreye firari FETÖ'cüler girdi. Şantaja başladılar, çekilmezsen kasetin çıkar dediler, saraydan para aldığını iddia ettiler. İnce'nin kimyası bozuldu. İki gün önce sağlık sorunları nedeniyle mitinglerini iptal etti. Dün de zehir zemberek açıklamalarla adaylıktan çekildi.



Kılıçdaroğlu'nun hayatında seçimle kazandığı tek bir makam var; o da CHP genel başkanlığı, o da kasetle. Şimdi bunun yanına cumhurbaşkanlığını eklemeye çalışıyor. Yine bildiği tek yola başvuruyor yani kasete.



Bu iş sıradan bir seçim olmak boyutunu çoktan aştı. Ama bir kez daha gördük; ben kasetle, ses kaydıyla, şantajla yönetilen bir ülkede yaşamak istemiyorum. FETÖ'cülerin istediği kişinin kimyasını bozabildiği, yıldırabildiği, insan içine çıkamaz hale getirdiği; işine, evine barkına, alacağı helal oya çökebildiği bir ülkede yaşamak istemiyorum. Onun için de bu metotlarla yarışan birisine asla oy vermem.



FETÖ ile iş yapmak; şantajcı, kumpasçı, kasetçi ile yakası dar gömleğe girmek böyledir. Önce kasetle seçim kazandırırlar sonra kasetle seçim kazandığın ülkeyi böldürürler!