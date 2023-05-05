Az kaldı, seçmen konuşacak
HDP'nin meşru bir siyasi aktör olup olmadığı meselesi tartışmalı.
Görünüşte bir siyasi parti olsa da hakikatte terör örgütü PKK'nın siyasi kolu. Muhalefetin masası kabullenmek istemese de gerçek bu. Zaten HDP'liler de gerçeği bu kelimelerle olmasa da kabul ediyorlar. "PKK ile tabanımız aynı" demekten tutun da, kendi ifadeleri ile "Başkan Apo"nun heykelini dikmeyi vaad edecek kadar şeffaflar bu ilişki konusunda.
Keza PKK'yı bir terör örgütü olarak görmediklerini de açıkça ifade ediyorlar.
HDP'nin gizli ortaklığı bir kenara, bu seçim sürecine mahsus bir başka durum söz konusu. PKK da masanın ortağı oldu. Evet, masadaki partiler henüz "PKK ile ortağız" açıklaması yapmadılar. Ama PKK masa ile ortak olduğunu dillendiriyor. Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini, Kılıçdaroğlu kazanırsa rahata ereceklerini, terörist başı Öcalan'ın serbest kalacağını, Türkiye'nin Afrin'den çekileceğini ve Kuzey Suriye'de terör devletinin kurulması önündeki engelin kalkacağını söylüyorlar.
Haydi dedik ki terör örgütüdür. Lafı ile hareket edilmez. Propagandasını yapmaya çalışıyor. Ama masanın ortaklarından da bu propagandaya bir itiraz gelmiyor. Kılıçdaroğlu çıkıp "ne münasebet, Afrin'den çekilmeyeceğiz" demiyor. Öcalan'ın serbest kalma hayallerine de bir itiraz duymadık.
PKK'nın destek açıklamalarına itiraz etmediği gibi HDP ve PKK'yı mutlu edecek lafları dilinden düşürmüyor. Başka gündem yokmuş gibi her fırsatta Selahattin Demirtaş'a özgürlük vaat ediyor. Kayyum atanan belediyelerde PKK ile iltisaklı oldukları için işten çıkartılan personeli işe geri alacağını söylüyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak açıkladığı Mansur Yavaş seçimi kazanırlarsa artık İHA, SİHA lafının biteceğini yani terörle mücadelede etkin kullanılan bu enstrümanların gündemden çıkacağını söylüyor. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağını söylediği bir diğer isim olan Ekrem İmamoğlu "Öcalan'a Özgürlük" "Dişe Diş, Kana Kan, Başkan Öcalan" sloganları eşliğinde miting yapıyor.
Sloganlardan rahatsız olmadığı gibi bir de sahnede duran HDP bayrağını kaldırıp başucu ediyor.
Örnekler çok ama bu kadarı bile yeter. Şimdi soru şu; artık gizlenme, yuvarlak ifadelerle geçiştirilme ihtiyacı hissedilmeyen HDP, PKK, Demirtaş, Öcalan – haydi sevdası demeyelim- ilgisi seçmende nasıl bir karşılık bulacak acaba? Seçmen bunu sineye çeker mi? Kazanmak için bu ilişkiyi görmezden gelir mi? Hiç zannetmiyorum. Onun için diyorum ki seçim sonuçları çok farklı olacak! Az kaldı, bekleyelim görelim.
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