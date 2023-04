CHP için çok geç

BİR an için gözlerinizi kapatın ve CHP'nin girdiği herhangi bir seçimi kazandığını düşünün.

Ortada siyasi açıdan bir başarı olacak. Ancak bu başarının sahibi kim olacak? CHP'nin olası bir seçim galibiyeti üzerine, sözgelimi, "Türkiye'de Atatürkçüler tarihinde ilk defa girdikleri bir serbest seçimi kazandı" diyebilir miyiz? Bakın Atatürkçülük mü, Kemalizm mi, sol mu tartışmasına bile girmiyorum. Olabilecek en geniş anlamı ile Atatürkçülük kelimesini kullanıyorum.

Kılıçdaroğlu ile CHP'nin geçirdiği dönüşüm artık ortaya çıkan şeyin ne olduğunu tanımlamamızı imkânsız hale getiriyor. CHP'nin her zaman bir yenilenme çabası ya da daha gerçekçi ifade ile retoriği oldu. Deniz Baykal bile sahneye pop-star gibi çıktığı, Anadolu'nun değerlerinden bahsettiği, solu halkla buluşturma sözü verdiği parti kurultayları yaptı. Yetmedi kozmetik de olsa halkın dini değerleri ile temas kurma seansları düzenledi.

Çarşaflı kadınlara CHP rozeti takmak gibi.

Aslında CHP'de eskiden beri iki boyutta götürülmeye çalışılan bir dönüşüm çabasından bahsedebiliriz. CHP'yi kim yönettiyse partiyi her zaman ideolojik olarak dönüştürmeye ve görüntü olarak da halka daha sevimli hale getirmeye çalışıyor. Uzun süren genel başkanlığında Kılıçdaroğlu da bunu yapmaya çalıştı. Önce partiden Atatürkçüleri tasfiye ederek, ideolojik alanda partiyi kendisinin de dahil olduğu mezhepçi dar kliğin avuçlarına oturttu. CHP artık hiç olmadığı kadar şiddet yanlısı, mezhepçi, radikal sol kadroların kontrolü altında. Devlet düşmanlığını gizlemek ihtiyacı duymayan kişiler il başkanı, PKK'yı neredeyse HDP'den fazla savunanlar milletvekili oluyor.

Diğer taraftan imaj düzeltmek uğruna CHP hiç olmadığı kadar muhafazakârlaştı.

CHP'nin başörtülü bir milletvekili adayı gösterdiğini hatırlatmak muhafazakarlaşmanın boyutlarını göstermesi açısından yeterli olacaktır.

Üstelik muhafazakarlaşma aynı zamanda toplumun geneliyle bir uyumu yakalamak yani normalleşmek anlamına geldiği için pek geri döndürülebilir bir süreç de değil.

Yazının başına geri dönelim; bu kadar muhafazakarlaşmaya rağmen CHP'nin herhangi bir seçimi kazanacağına dair bir öngörüm yok, çok şükür!

Ancak bugün karşı karşıya kaldığımız şey de bildiğimiz CHP değil.

Muhtemelen de hiçbir zaman eskiye dönüp tekrar öyle olamayacak.

CHP'liler Recep Tayyip Erdoğan karşısındaki asıl büyük kayıplarının bu olduğunu anladıklarında her şey için çok geç olacak!