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İsmail Çağlar İsmail Çağlar
  • 11 Mart 2023, Cumartesi

İddia gerekir

MUHALEFETİN "ortak adayı" Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Ortak aday kelimesini tırnak içinde kullandım çünkü şekil olarak her ne kadar ortak aday olsa da hakikatte bu sıfatı karşıladığını söylemek oldukça güç.
Yanlış anlaşılmasın kendi beklentimden bahsetmiyorum. Muhaliflerin "ortak aday" başlığı altında saydığı vasıfları taşımıyor Kılıçdaroğlu. Ancak günün sonunda o kendisine oy vermeyi düşünen seçmenin bileceği iş. Benim önüme konulduğu gibi onların da önüne bir sandık konulacak. Herkesin kendine yetecek aklı fikri var. Onlar da düşünüp taşınıp, tartıp biçip bir karara varacaklar.
Hangi partiye ve adaya oy verirsek verelim seçmen olarak hepimizin "benim" diyerek ortaya çıkanlardan haklı bir beklentimiz var. O da iddia. Ciddiye alınır bir adayın ortaya bir iddia koyması gerekiyor. Milyonlarca kişi değil de belirli bir kişi Cumhurbaşkanı adayı oluyorsa onun bir iddiası olmalı. Kılıçdaroğlu'na oy vermeyecek olsam da onun iddiasını duymak bir seçmen olarak benim de hakkım.
Şöyle düşünüyorum; Kılıçdaroğlu ülkede her şeyin kötü gittiğini söylüyor. Ona göre batmışız, bitmişiz, tükenmişiz. Tablo çok karanlık.
Kendisi de kurtarıcı ve umut olduğu iddiasında. Bizi barıştıracakmış, ülkemizi kalkındıracakmış, hayat bayram olacakmış. Tabii bunların hiçbirine katılmıyorum ama meselemiz bu değil.
Zaten katılmadığım için kendisini tercih etmeyeceğim. Ama şu soruyu sormak hakkım; peki bu anlattığınız tablo gerçek olmazsa siz ne yapacaksınız?
Yani seçmen sizi değil de Recep Tayyip Erdoğan'ı seçince sizin iddialarınız boşa düşmüş olacak. Memleketin halinin pek fena olduğu ve sizin de kurtarıcı olduğunuz iddianız seçmen tarafından kabul görmeyecek. O zaman siz ne yapacaksınız?
Mesela CHP genel başkanlığından istifa edecek misiniz? Daha önce de çok seçim kaybettiniz ama hiçbirinde Erdoğan'ın karşısına doğrudan çıkmaya cesaret edemediniz. Çatı adaydı, "gel bakalım Muharrem'di" derken, Erdoğan ile birebir rakip olmadınız.
Şimdi ise durum farklı. Altı partinin ortak adayı olarak. İttifaktaki en büyük ikinci partinin itirazına, bir sürü gürültü patırtıya rağmen aday oldu. Hakkını teslim edelim; altılı masa modeli de onun geliştirdiği bir model.
Özetle durum kaybettiği önceki seçimlerden oldukça farklı.
Silsile halinde gerçekleşen diğer mağlubiyetlerinden sonra bir şekilde genel başkanlığa devam etti. Ama bu sefer artık mızrak çuvala sığmaz. Kılıçdaroğlu'nun "öyle yeneceğim, böyle kazanacağım" iddiasının bir gereği olarak eğer kazanamazsa ne yapacağını da söylemesi gerekiyor.
Dediğim gibi kendisine oy vermeyeceğim ama bir seçmen olarak bunu merak etmeye hakkım var.

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Haberler Yazarlar İsmail Çağlar İddia gerekir
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