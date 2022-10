Köhnemiş CHP Zihniyeti

TÜRKİYE'DE eğer siyaset olması gerektiğinden daha sert seyrediyor ve bu sertlik maalesef bazen topluma yansıyorsa bunun nedeni 20 yıldır ülkeyi yöneten AK Parti'yi henüz hazmedememiş olan gruplardır. AK Parti 20 yıldır meşru ve şeffaf seçimleri kazanarak ülkeyi yönetiyor.

Her seferinde AK Parti karşısında yeni bir mağlubiyet alan muhalefet partileri de seçimlerin meşru olduğunu kabul ediyorlar. Öyle olmasa her seçimden önce "biz kazanacağız, bu sefer Erdoğan'ı kesin yeneceğiz" diye diye seçime girmezlerdi.

Seçimlerin meşru olduğunu düşünüyorlar ki Erdoğan'ı sandıkta yenmekten bahsediyorlar. Tabanlarına 6'lı masa kurup, ortak aday çıkartıp, seçimi kazanacakları umudunu veriyorlar.

Ama nedense girdiği her seçimi kazanan Recep Tayyip Erdoğan'ı bir türlü hazmedemiyorlar. Cumartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı açılışı vardı. Devletin teamüllerine uygun olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yasama yılı açılışına katıldı. Ancak CHP ve HDP milletvekilleri Cumhurbaşkanı Erdoğan yüce meclise geldiğinde ayağa kalkıp alkışlamadılar. HDP için söylenecek bir söz yok. Demokratik siyasetin işlediği hiçbir ülkede böyle bir parti olmaması gerekiyor.

HDP'nin varlığı bir anomali olduğu için açıkçası Cumhurbaşkanı'na saygı gösterip göstermemesi detay kalıyor. Ancak CHP'nin tavrı ciddi ciddi üzerine düşünülmeyi gerektiriyor. CHP bu saygısızca tutumunu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile veya tek adamlık iftirası ile de açıklayamaz. AK Parti'li yıllarda Meclis veya halk tarafından seçilen hiçbir Cumhurbaşkanı'na gereken saygıyı göstermediler. Öncekilerde bir şekilde gereken saygıyı gösterselerdi son hareketlerinin bir siyasi gerekçesi olup olmadığını konuşabilirdik.

Hazımsız zihniyetin karşımıza çıktığı tek yer maalesef siyaset de değil. Kamunun başka sektörlerinde olup CHP zihniyetini taşıyan aktörlerin varlığı bir sır değil.

Üstelik yüklendikleri kamu görevini CHP zihniyetinin davranış kalıpları ile uygulayıp maalesef işgal ettikleri kamu görevini de kirletiyorlar. Son örnek Tokat'ta yaşandı.

Hadise biraz eski; 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları esnasında Tokat'ta yaşanıyor.

30 Ağustos münasebetiyle Vali'nin verdiği resepsiyona katılan askerler, misafirlerini karşılayan Vali'nin elini sıkmıyorlar. Hele aralarından bir tanesi dalga geçer gibi telefonla konuşarak Vali'nin önünden geçiyor. Bu tavır CHP'nin tavrıyla aynı.

Kendini devletin esas sahibi olarak görüyor.

İster seçim kazanamış olsun, isterse seçim kazanan Cumhurbaşkanı tarafından atanmış olsun, kendi zihniyetini paylaşmayanı bir türlü hazmedemiyor. Vali'ye saygısızlık yapan askerler görevden alındılar. Emin olun görevlerinden istifa etseler ya da emekli olsalar hemen CHP'ye katılırlar ve vatan kahramanı muamelesi görürler. Farklı işler yapsalar da zihniyetleri bir!

Türkiye son 20 yılda büyük mesafe kat etti. Yapılmaz denilen bir çok iş yapıldı.

Kronikleşmiş sorunlar çözüldü. Ama maalesef bu hazımsız zihniyet olduğu yerde duruyor. İnşallah bu zihniyet de ait olduğu yere gönderdiğimizde ülke olarak çok daha rahat bir nefes alacağız.