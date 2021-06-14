90’lara dönüş mümkün mü?

MUHALEFET bir süredir ülkenin 90'lara geri döndüğünü iddia ediyor.

Ekonominin bozulduğunu, toplumsal kutuplaşmanın arttığını ve suç örgütlerinin güçlendiğini öne sürerek tüm bunların 90'ların karanlık atmosferine dönüş anlamına geldiğini söylüyor. Bu iddiaların gerçeklikle pek bir alakası yok. Ancak muhalefet için gerçeklikle alakası olması pek bir anlam ifade etmiyor.

Aslında AK Parti iktidarının ilk gününden beri yaptıklarını yapıyorlar. Tamamen hayal mahsülü bir senaryo ortaya koyup, onu tekrarlayarak gerçeği perdelemeye çalışıyorlar. Hatırlayalım;

AK Parti iktidarının ilk günlerinde "takiyye" hikayesi anlatıyorlardı. AK Parti'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın gizli ajandasını sakladığını ve demokrat gözüktüğünü iddia ediyorlardı.

Daha sonra "ılımlı İslamcılık" hikayesini ortaya attılar. Evet, Türkiye İran olmayacak ama Malezya gibi bir ılımlı İslam ülkesi olacak demeye başladılar. "Ilımlı İslam" söyleminin de miadı dolunca ulusalcılığa sarıldılar.

Bugün HDP ile kolkola giren CHP o zamanlar Tayyip Erdoğan'ın ABD'nin adamı olduğunu ve Türkiye'yi bölmek vazifesi ile iktidara getirildiğini iddia ediyordu.

Hepsinin altı boş çıktı, modası geçince birer birer unutuldu. Üstelik muhalefet AK Parti'yi itham ettiği ne varsa bir müddet sonra ona dört elle sarıldı. Bugün CHP, ABD'nin desteklediği PYD/YPG'nin terör örgütü olmadığını iddia ediyor. ABD ile aynı dili konuşup "Türk ordusunun Afrin'de ne işi var" diyor. Muhalefet partilerinin vitrinine konulan başörtülü siyasetçileri, seçim zamanı yapılan türbe ziyaretlerini, okunan hatimleri saymıyorum bile. Bunların hepsinin doğru olmasını ve CHP'nin halkın dini duygularını sindirebilmiş olmasını canı gönülden dilerim.

Öte taraftan 90'lar söylemi aslında AK Parti'nin başarısını takdir etmek anlamına geliyor.

Neticede bugün "90'lara dönüyoruz" denilerek kötü örnek olarak önümüze konulan 90'ların baskıcı, yolsuzluk ve hukuksuzlukla dolu atmosferini AK Parti bitirdi. Muhalefet ülkeyi AK Parti öncesine dönmekle korkutuyor. Dolaylı olarak AK Parti öncesinin ne kadar kötü ve uzak durulası bir hal olduğunu da kabul etmiş oluyor.

Gerçekle uzaktan yakından alakası olmayan kasıtlı söylemleri bir kenara bırakırsak gerçekten de ülkenin 90'lara döndüğü bir alan, maalesef, var. Yerel yönetimlerde 90'ların kabusu ger döndü. 90'larda Haliç çamur çukuruna dönmüştü şimdi ise Marmara deniz salyasına mahkum oldu.

CHP'li belediyeler ardı ardına suya fahiş zamlar yapıyor. Gün geçmiyorki bir su taşkını, doğalgaz patlaması, yolda kalan otobüs, yarım kalan metro inşaatı haberi almayalım.

Eğer illa bir yerde 90'ların izi aranmak isteniyorsa CHP'li belediyelerin yönettiği şehirlere bakmak yeterli olacaktır.