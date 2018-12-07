AK Parti’de dijital değişim
Siyasette değişim her zaman zor olmuştur. Hele ki 16 yıldır ülkeyi yöneten iktidar partisinin değişime imza atması daha zordur. Bir yandan ülkenin ve partinin işleyişinden kaynaklanan rutin gündemler varken, değişimi ajandaya almak kolayca başarılabilecek bir iş değildir. Ancak zor olan değişim süreci bir defa başladığında meyvelerini kısa sürede hemen her alanda gösterir.
Değişimin enerjisi bir alanla kısıtlı kalmaz, siyasetin diğer alanlarını da etkisi altına alır. Zaten AK Parti'nin 16 yıllık kesintisiz iktidarının sırrı biraz da değişim enerjisini iyi yönlendirmesinde yatıyor.
Parti her zaman değişime açık oldu.
Tabanın sesini dinledi, milletin taleplerini siyasetin ana hattı haline getirdi. Böylece doğal süreç içerisinde partide yaşanan yıpranmalar tabanın ikazları sayesinde kolayca onarılabildi.
Yerel seçimlere giderken AK Parti'deki değişim ajandasının etkilerini görmeye devam ediyoruz. Parti içi siyaset ve aday belirleme süreçleri Türkiye'de siyasetin her zaman tartışmalı yönlerinden birisi olmuştur. AK Parti'nin içerisinden geldiği siyasi gelenek aday belirleme süreçlerini temayül yoklaması ile gerçekleştirir. Üyelerin, teşkilatın, partiye emeği geçmiş isimlerin adaylar hakkındaki düşünceleri dinlenir ve nihai kararı genel merkez verir. AK Parti yerel seçimlere giderken bir ilke imza attı. Önceleri parti teşkilat merkezlerinde daha sonra bu iş için özel olarak kiralanmış olan büyük salonlarda yapılan temayül yoklamalarını, dijital ortama taşıdı. Online temayül yoklaması yapılarak zamandan ve işten tasarruf edildi.
AK Parti'deki yenilenmenin yerel seçimlere yansıması bununla sınırlı değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçimlerde sadece parti teşkilatlarının ve seçim koordinasyon merkezlerinin civarında afiş ve bayraklama yapılacağını ve seçim otobüslerinin belirlenen kısıtlı saatler haricinde dolaşmayacağını söyleyerek yıllardır rahatsızlık kaynağı olan bir uygulamayı da sonlandırmış oldu. Şüphesiz iktidar partisinin aldığı bu karara, diğer partiler de kayıtsız kalamayacaktır. Dahası Erdoğan bu cümleleri sarf ettiği konuşmasında sosyal medya takipçilerinden, etkileşim sayısından, sosyal medya reklamlarından bahsederek seçim kampanyasının dijitalleşmesinin devam edeceğinin işaretlerini verdi.
Çağı yakalamak, yeniliklere açık olmak, dünyayı takip etmek ülkemizde özelikle batıcı kesimlerin çokça yaptığı gibi boş lafla olmuyor. İcraatla, eylemle ve hizmetle oluyor. AK Parti seçim kampanyasıyla ilgili aldığı devrim niteliğindeki bu kararla birlikte dünyada siyasetin gittiği yönü her açıdan takip edebildiğini bir kez daha göstermiş oldu. Zaten bu başarı hikayesi başka türlü açıklanamaz!
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