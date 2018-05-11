Muhatabı Erdoğan, Dengi Grup Başkan Vekili
Muharrem İnce'nin görüşmeye kravatsız gitmesi ve fotoğraf karesinde dişleri gözükecek kadar gülümsemesi özgüvenine, dinamikliğine, yenilikçiliğine işaretmiş. Böylece görüşmenin kazananı İnce oluyormuş.
İnsan bir kere gerçeklikle bağını yitirmeye görsün...
Neye üzülüp, neye sevineceğini şaşırıyor. Aktör olma arayışındaki Muharrem İnce'nin ziyaret talebinin nezaketen kabul edilmesinden bile anlamlar çıkartıyor. Üstelik yanlış anlamlar...
Peki doğrusu ne?
Muharrem İnce kendisi hakkındaki kavgacı imajını yıkmaya çalışıyor.
Cumhurbaşkanı adayı olsa da partisinin genel başkanı olmadığı için ve genel başkanlığa iki sefer aday olup kaydettiği için aktör olma sıkıntısı var.
Diğer adayları ziyaret ederek "ben de buradayım, ben de aktörüm" mesajı vermek istiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da siyasi nezakete önem verdiği için İnce'nin planını bilse de randevu talebini geri çevirmeyip İnce'yi kabul ediyor.
Kabul ederek İnce'yi muhatap alıyor. Ancak kendisi cumhurbaşkanı, genel başkan ve girdiği her seçimi kazanan bir siyasetçi olduğu için; şimdiye kadar girdiği tüm yarışları kaybeden İnce'ye dengi olmadığı mesajını veriyor.
Meselenin özeti budur. Görüşmeye bundan başka anlam yüklemek ya iş bilmezliktir ya da siyasi körlüktür.
ANNE BENİ BİR KÖTÜYE VERDİLER
CHP'den İP'ye tayin edilen vekiller geri dönmüşler. Hepsi CHP listelerinden milletvekili adayı gösterileceklermiş. Milletvekilliği bir nevi yolluk ödemesi olacak anlaşılan.
CHP'den İP'ye giden, sonra İP'den CHP'ye geri dönenlere yol masrafları için yapılacak bir ödeme.
Fotoğraflara bakmak yeterli aslında.
Çok da söylenecek bir şey yok.
Giderken ağlamaklı yüz ifadeleriyle dikkat çeken milletvekilleri, geri dönüşlerinde yolluk ödemelerini yani milletvekilliği adaylığını kapmanın saadeti ile gülümsüyorlar.
Tüm bu süreç harika bir türküyü aklıma getiriyor. Ne zaman tayin vekillerle ilgili bir haber görsem açıp dinliyorum;
Ana beni bir kötüye verdiler,
Verdiler de günahıma girdiler...
CEVABI BELLİ SORU
Bildiğimiz tüm azılı FETÖ'cülerin bir partiyi destekliyorsa, FETÖ'nün siyasi ayağını nerede aramalıyız?
- Haberler
- Yazarlar
- İsmail Çağlar
- Muhatabı Erdoğan, Dengi Grup Başkan Vekili
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