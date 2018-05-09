Çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş
Çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş
Yenmiş de yenmiş, yenmiş de yenmiş
Meydan okuyor, "birinci çıkamazsam istifa ederim, sen edebilir misin" diyor.
O bile yetiyor ona zaten, 3-5 puan o kendine güven getiriyor...
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TAM olarak böyle seslenmişti Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'na.
Kılıçdaroğlu'nun devamlı Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında yenildiğini, özgüveni olmayan bir lider olduğunu söylemişti. Ve partinin böyle bir genel başkanla iktidar olamayacağını söyleyerek, genel başkanlık yarışına aday olmuştu.
Muharrem İnce iki kurultayda Kılıçdaroğlu'na rakip oldu. İkisinde de kaybetti. Ama iddiasını hiç bırakmadı. CHP'ye genel başkan olmak istediğini, CHP'nin bir genel başkan sorunu olduğunu ve bu nedenle iktidara gelemediğini söyledi durdu.
Eli de kuvvetliydi açıkçası İnce'nin. Genel başkanlık yarışını kaybetmesine rağmen yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerini işaret ederek iddiasını devam ettirdi.
CHP'nin genel başkanı doğal cumhurbaşkanı adayıdır, CHP'nin başındaki kişi cumhurbaşkanlığına aday olmalıdır, aday olmuyorsa istifa edip yerini iddia sahibi ve cumhurbaşkanlığına aday olacak bir isme bırakmalıdır diyordu.
Kılıçdaroğlu'na tam bir meydan okuma... Ya cumhurbaşkanlığına aday ol ya da istifa et ben genel başkan ve aday olayım. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığına aday olursa "çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş, yenmiş de yenmiş" zincirine bir halka, bir seçim mağlubiyeti daha ekleyeceğini biliyordu. Seçimi kaybetmiş, cumhurbaşkanı adayı olduğu için milletvekili olamamış Kılıçdaroğlu'nu partinin başından daha kolay indirebileceğini düşünüyordu.
Kılıçdaroğlu "Gel bakayım" diye talimat verdiği İnce'yi cumhurbaşkanı adayı yaparak eleştiri oklarının hedefi olmaktan kurtuldu. Dahası, İnce'yi "çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş, yenmiş de yenmiş" zincirine dahil etti. Adeta ben sıramı savdım, şimdi Erdoğan karşısında mağlubiyet tatma sırası sende dedi.
Şimdi gözler Muharrem İnce'de.
Kılıçdaroğlu kadar uzun olmasa da onun da bir yenilgi zinciri var.
Kılıçdaroğlu'na iki defa rakip oldu.
Çıktı yenildi, çıktı yenildi; yenildi de yenildi, yenildi de yenildi. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip oldu. Öyle gözüküyor ki mağlubiyet zincirine bu sefer iri bir halka daha ekleyecek.
Daha önce Kılıçdaroğlu'na yaptığı çağrıyı inşallah 24 Haziran akşamı unutmaz. Cumhurbaşkanı seçilemezse "yeniliş de yenilmiş" bir siyasetçi olarak artık genel başkanlığa aday olmaması beklenir.
Bekleyip göreceğiz.
Cevabı belli soru
Partisine genel başkan seçilemeyen ülkeye cumhurbaşkanı seçilebilir mi?
- Haberler
- Yazarlar
- İsmail Çağlar
- Çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş
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