Afrin’de karşılıklı anlayış
Siyasetçisinden gazetecisine hepsi Afrin'in derdine düştü. Sureti haktan gözükmeyi de ihmal etmiyorlar.
Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını anlıyoruz diye başlıyorlar cümleye.
Sonra bir "ama" geliyor;
● Anlıyoruz ama müdahalenin ölçülü olması lazım
● Anlıyoruz ama sivillere karşı hassas olunması lazım
● Anlıyoruz ama etnik ayrımcılık yapılmaması lazım
● Anlıyoruz ama Suriye'de daha fazla kaosa yol açmamak lazım
● Anlıyoruz ama DEAŞ'e müdahaleye odaklanmak lazım...
Liste uzuyor gidiyor. "Ama"nın gerçek anlamı ise yok. Aslında "ama"dan sonra söylemek isteyip söyleyemedikleri var;
● Anlıyoruz ama keşke Türkiye kazanmasaydı
● Anlıyoruz ama Türkiye'nin başı beladan kurtulmasın
● Anlıyoruz ama Türkiye güçlenmesin
● Anlıyoruz ama Türkiye sözümüzden çıkmasın Karşılıklı anlayış çok önemli tabi.
Biz de sizi anlıyoruz sevgili batılı dostlarımız;
● Sizi anlıyoruz ama yolumuzdan dönmeyeceğiz
● Sizi anlıyoruz ama tam bağımsızlık hedefinden vazgeçmeyeceğiz
● Sizi anlıyoruz ama boyun eğmeyeceğiz
● Sizi anlıyoruz ama size teslim olmayacağız
● Sizi anlıyoruz ama bu oyunu bozacağız!
PROPAGANDA GERÇEĞİN YERİNİ ALAMAZ
Suriye'de aynı zamanda bir propaganda savaşı devam ediyor.
PYD'ye destek verenler, Türkiye'ye dost gözüküp düşmanlık yapanlar Zeytin Dalı Harekatı'nda sivillerin zarar gördüğünü iddia ediyorlar.
Bu iddiaya karşılık olarak Türkiye Afrin'in ve Rakka'nın harekat sonrası fotoğraflarını yayınlıyor.
Rakka'da karşımıza kelimenin tam anlamı ile yerle bir olmuş bir şehir çıkarken, Afrin'de savaştan mümkün olduğu kadar az etkilenmiş bir şehir görüyoruz.
Bu savaş er ya da geç bitecek.
Sonra Suriye'nin yeniden imarı başlayacak. Rakka'nın yerine yeni bir kent kurulacak. Tarihi dokusunu kaybetmiş, fabrikadan çıkmış gibi seri üretim bir kent. Afrin ise onarılacak.
Büyük kısmı ayakta olan şehrin zarar gören kısımları tamir edilecek. Ve iki şehre yıllar sonra bile bakanlar kimin sivil öldürdüğünü, kimin sivillere karşı hassas davrandığını görecek. Hakikat en iyi propagandadır, kısmen üstü örtülebilir ama ortadan kaldırılamaz.
CEVABI BELLİ SORU
Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde en az yüzde altmış oy beklentisi olduğunu hatta bunun yetmişe de çıkabileceğini söylemiş.
Peki aday kim olacak?
- Haberler
- Yazarlar
- İsmail Çağlar
- Afrin’de karşılıklı anlayış
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Buyurun bu iktidarı da eleştirin 22 Mart 2018, Perşembe KENDİ ülkesini, tarihini, toplumunu, hükümetini eleştirmeyi aydın meziyeti zanneden bir kesim var Türkiye'de. Her...
- Orada Bir Vietnam Var, Uzakta 19 Mart 2018, Pazartesi Zeytin Dalı Harekatı için neler demediler ki... 'Olmaz, Türkiye yapamaz başaramaz. Arazi çetin, PYD güçlü, şartlar...
- CHP seçmeninin motivasyonunu bozuyor 16 Mart 2018, Cuma Seçim ittifaklarına imkan tanıyan yasa mecliste oylanarak kabul edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından...
- Moody’s işini yapıyor 15 Mart 2018, Perşembe Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin notunu düşürdü. Nasıl düşürmesin ki? Türkiye değil mi mega yatırımlar...
- Diyanet ve ilahiyatları sahneye alalım 14 Mart 2018, Çarşamba KAÇINILMAZ olan gerçekleşti, cin şişeden çıktı. 15 Temmuz'dan beri ertelediğimiz tartışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
- Buyurun bu iktidarı da eleştirin
- Orada Bir Vietnam Var, Uzakta
- CHP seçmeninin motivasyonunu bozuyor
- Moody’s işini yapıyor
- Diyanet ve ilahiyatları sahneye alalım
- Dini Alanda Geçmişin Mirası
- Suriye’de vicdanlı olmak yeterli değil
- Medya için ittifak zamanı
- Askerimiz başarsın, uzmanlar yanılabilir
- Abalıya vuralım mı?