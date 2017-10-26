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  1. ‘Bize de bir Erdoğan lazım’
İsmail Çağlar İsmail Çağlar
  • 26 Ekim 2017, Perşembe

Türkiye’ye Düşman

Almanya'da kaçak yaşayan Can Dündar'ın müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesi üzerine görüşlerini paylaşmış.
Türkiye'nin laiklikten ayrıldığını, özgürlüklerin kısıtlandığını söylüyor. Batıda da kiliselerde nikah kıyıldığını ancak papazların kıydığı nikahın evlendirme memuru tarafından onaylandığını ve Türkiye'deki durumun böyle olmadığını iddia ediyor.
Yalan, düpedüz yalan hem de.
Türkiye'de de müftülerin kıydığı nikah evlendirme memurları tarafından onaylanıyor. Süreçte hiçbir değişiklik yok. Evlenmek isteyen çiftler başvurusunu yapıyor, sağlık muayenesi dahil farklı süreçlerden geçiyorlar.
Evliliklerine mani bir hal olmadığını istenilen belgelerle gösteriyorlar. Sonra nikah memurunun önüne oturup imza atıyorlar. Şimdi nikah memurunun yanında müftünün önüne oturup imza atma seçeneği de mevcut.
San-mayın ki Dündar tüm bu süreci bilmiyor.
Biliyor ve bile isteye yalan söylüyor.
Çünkü Türkiye'ye düşman...

CHP'NİN AŞURESİ
CHP Artvin il kadın kolları Artvin Merkez Camisi yanında aşure dağıtmış. Allah razı olsun. Partililer aşure dağıtırken oradan geçmekte olan Artvin müftüsü de CHP'lilerin ikramını kabul ederek aşureden nasibine düşeni almış. Buraya kadar her şey normal. Evlad-ı Resul'e duyulan hürmet ve aşure toplumun ortak değerlerinden birisi. Dolayısı ile siyasi partinin aşure dağıtmasında, müftünün o aşureyi almasında hiçbir sorun yok. Ancak... Müftü efendi elinde aşure kasesiyle yürürken iki adım ilerdeki bir diğer CHP standını görmüş. CHP'liler meclisten geçen ve müftülere nikah kıyma yetkisi veren yasayı protesto ediyorlarmış. Siyaseti bir kenara bırakın ve kendinizi müftü yerine koyun. Sizin nikah kıymanızı istemeyen, siz nikah kıyarsanız çocuk istismarı, cinsel taciz ve aile içi şiddetin artacağını iddia eden insanların ikramını velev ki aşure olsun yiyebilir misiniz? Benim boğazımdan geçmez. Müftü efendinin de geçmemiş olacak ki sessizce dönüp aşureyi iade etmiş.

​CEVABI BELLİ SORU
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