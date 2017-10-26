Türkiye’ye Düşman
Türkiye'nin laiklikten ayrıldığını, özgürlüklerin kısıtlandığını söylüyor. Batıda da kiliselerde nikah kıyıldığını ancak papazların kıydığı nikahın evlendirme memuru tarafından onaylandığını ve Türkiye'deki durumun böyle olmadığını iddia ediyor.
Yalan, düpedüz yalan hem de.
Türkiye'de de müftülerin kıydığı nikah evlendirme memurları tarafından onaylanıyor. Süreçte hiçbir değişiklik yok. Evlenmek isteyen çiftler başvurusunu yapıyor, sağlık muayenesi dahil farklı süreçlerden geçiyorlar.
Evliliklerine mani bir hal olmadığını istenilen belgelerle gösteriyorlar. Sonra nikah memurunun önüne oturup imza atıyorlar. Şimdi nikah memurunun yanında müftünün önüne oturup imza atma seçeneği de mevcut.
San-mayın ki Dündar tüm bu süreci bilmiyor.
Biliyor ve bile isteye yalan söylüyor.
Çünkü Türkiye'ye düşman...
CHP'NİN AŞURESİ
CHP Artvin il kadın kolları Artvin Merkez Camisi yanında aşure dağıtmış. Allah razı olsun. Partililer aşure dağıtırken oradan geçmekte olan Artvin müftüsü de CHP'lilerin ikramını kabul ederek aşureden nasibine düşeni almış. Buraya kadar her şey normal. Evlad-ı Resul'e duyulan hürmet ve aşure toplumun ortak değerlerinden birisi. Dolayısı ile siyasi partinin aşure dağıtmasında, müftünün o aşureyi almasında hiçbir sorun yok. Ancak... Müftü efendi elinde aşure kasesiyle yürürken iki adım ilerdeki bir diğer CHP standını görmüş. CHP'liler meclisten geçen ve müftülere nikah kıyma yetkisi veren yasayı protesto ediyorlarmış. Siyaseti bir kenara bırakın ve kendinizi müftü yerine koyun. Sizin nikah kıymanızı istemeyen, siz nikah kıyarsanız çocuk istismarı, cinsel taciz ve aile içi şiddetin artacağını iddia eden insanların ikramını velev ki aşure olsun yiyebilir misiniz? Benim boğazımdan geçmez. Müftü efendinin de geçmemiş olacak ki sessizce dönüp aşureyi iade etmiş.
CEVABI BELLİ SORU
Kılıçdaroğlu erken seçim istemiş. Peki erken seçimin kazananı kim olacak? Kaybedenler istifa edecek mi?
- Haberler
- Yazarlar
- İsmail Çağlar
- Türkiye’ye Düşman
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- ‘Bize de bir Erdoğan lazım’ 23 Ekim 2017, Pazartesi Haftasonu uluslararası bir şirketin Madrid ofisinde çalışan üst düzey yönetici bir arkadaşımla görüştüm. Hazır...
- Amerika meseleyi hiç anlamamış 20 Ekim 2017, Cuma Vize meselesini çözmek için hafta başında Amerikan'dan bir heyet Ankara'ya geldi. Medyaya yansıyanlar doğruysa...
- Türkiye uyarmıştı 18 Ekim 2017, Çarşamba Neler demediler Barzani'nin korsan referandumu hakkında... Türkiye Barzani'ye destek olup iyi geçinsin. Kürtlerin...
- Yokuş çıkan bisikletli başbakan 16 Ekim 2017, Pazartesi Türk solunun en sık kullandığı siyasi klişelerden bir tanesi de bisiklettir. İflah olmaz bir aşağılık kompleksiyle...
- CHP Bildiğimiz Gibi 13 Ekim 2017, Cuma AK Parti belediyelerin yanında din görevlilerine de nikâh kıyma yetkisi veren bir kanun değişikliği üzerinde çalışıyor. Eğer...