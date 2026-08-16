Ulaş Özdemir

Trabzonspor maça oyunun kontrolünü eline alarak başladı. Buna rağmen hücum üretkenliği aynı seviyeye çıkmadı. Bunu doğal karşılamak gerekiyor.

Metehan, Saviolo ve Aral hücum hattının yeni parçaları.

Birbirlerinin koşularını, top alma alışkanlıklarını, hangi bölgelerde nasıl hareket ettiklerini öğrenmeleri ve aralarında bir oyun ezberi oluşturmaları zaman isteyecek. İlk yarıda oyunun genel kontrolü Trabzonspor'un elindeydi. Skoru ise Saviolo'nun kalitesini ortaya koyan harika tek vuruşu belirledi.

Maçın esas düşündüren bölümü ikinci yarının başlangıcıydı. Trabzonspor'un merkez orta sahası toplu oyunda iyi bir görüntü verdi.

Top Kasımpaşa'ya geçtiğinde ise tablo belirgin biçimde değişti.

Kasımpaşa ikinci yarıya daha yüksek enerjiyle başlayınca Trabzonspor'un merkezdeki zaafı çok daha görünür hale geldi. Ve baskısının karşılığında penaltı golü geldi. Burada Trabzonspor açısından üç temel problem öne çıkıyor.

Hücum hattındaki uyum eksikliği, merkez orta sahanın geçirgenliği ve geriden oyun kurulumunda yaşanan sıkıntılar. Kasımpaşa maçı bu açıdan Trabzonspor'a erken bir fotoğraf verdi.

Hücum hattının zamana ihtiyacı var. Oyun kurulumunun tekrar ihtiyacı var. Orta sahanın ise direnç ihtiyacı var. Sezon ilerledikçe ilk iki başlık doğal biçimde gelişebilir. Fakat Avrupa hedefi olan bir Trabzonspor için merkezin geçirgenliği çözülmesi gereken en önemli meselelerden biri olarak önümüzde duruyor.