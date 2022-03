Bir mevsimde serpilmiş!

SELDA abla 17 yaşında bir gencim. Büyük çıkmazdayım.

Abla ben iki kız kardeş arasında kalmışken, bir de teyze kızları girdi devreye. (Aklın karışmasın diye ona kısaca TZ diyelim. )TZ benden yaşça büyük iri yarı bir kızdı. Abla ile ikisinin arasında kalmıştım. O zaman aramızda söz yüzüğü takmıştık. Nereden bileyim ciddiye alacağını.

Daha sonra ben ablayla büyük aşk yaşadığımı sanırken sümüklü küçük kız kardeş, (abla insan bir mevsimde büyür mü?) kocaman kız olmuş karşıma dikildi. İnan çarpıldım. Ve o an karar verdim, bu kız kesinlikle karım olacak.

"Yaşın küçük, neyle geçineceksin" filan deme her şeyi planladım.

Ama ablayı ve Katır TZ'yi hesaba katmamışım; söz yüzüğünü alan koştu geldi, ilişkimin içine ettiler.

Minik prensesim zaten çılgının teki, aklını çeldiler. Şu anda üçünü de tüm sosyal medya hesaplarımdan sildim. Başımı belaya sokacaklar çünkü. Allahtan sülalelerinde erkek yok, hepsi ya ölmüş ya kaçmış.

Bir de dip dibe oturuyor bunlar.

Selde hocam aklına ihtiyacım var; gidip anneleriyle açık açık konuşayım ve küçük kızlarına talip olayım, ne dersin? Bakarsın kadın da bu manyakları başından atmak istiyordur, 'biri eksilsin bari' der evlenmemize izin verir. Ya da senin aklına başka bir yöntem geliyor mu hocam? Rumuz; Joker



AKIL YAŞINI ÖLÇTÜR!

S.U.CEVAP; Seni ciddiye alıyorum, anlattıkların kurgu bile olsa. En azından benzerlerin vardır. Oğlum, evladım ne evliliği ne kızı? Hem anan-baban yok mu? Kızın yaşı tutmuyor her şeyden önce. Ay görüyor musun bir de sapık diye tutuklayacaklar.