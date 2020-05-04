TFF zorda
Tescile karşı olanlarla empati kurmayı hiç ihmal etmemeli ve anlamaya çalışmalı.
Son 20 yılda en az 3-4 şampiyonluklarının tescilli- tescilsiz şikelerle çalındığına tanık ve kani olan Trabzonsporlular da , futbolun diğer camialarından ve hakkaniyetli insanların vicdanından fena halde empati bekliyor. Evet "Habu poh yiyen yere çameden getürmediler bizi", ama bir parça vicdan herkeste vardır!
ASLOLAN SADECE PARA
Bu iki başlık üstte dursun.
Ve fakat, şampiyonluk mücadelesi veren 4 takımın dışında kalan yüzlerce profesyonel kulüp için aslolan sadece para...Corona kasırgasıyla zaten sorunlu olan mali tabloların resmi olmayan iflas ilamları trajik bir finale dönüşmek üzere.
BAŞKA ÇARE YOK!
Yani Bakanlık ve TFF için şu an geçmişin ve geleceğin esasen hiç bir önemi yok.
Tüm hedef, kulüpleri batmaktan kurtarmak ve acil yaşam desteği sağlamak. Bunun için de liglerin kaldığı yerden başlatılmasından başka çare göremiyor, bulamıyorlar...
Madalyanın İki Yüzü Madalyonun diğer yüzü ise daha karışık ve ölümcül sonuçlara gebe.
Dünyayı felç eden Corona'nın kodları maalesef henüz çözülemedi. Çözüldüğü an zaten bu ilaç ve aşının bulunması anlamına gelir ve herkes rahat bir nefes alır.
Hollanda, Belçika ve Fransa liglerine nokta koyarak insan sağlığı üzerine hiçbir riski kabul etmeyeceklerini beyan ve ilan ettiler. Şu denebilir, bu üç ülke de zengin ve kayıplarını karşılayacak birikimlere sahip!
TFF'nin , Sağlık Kuruluna hazırlattığı "futbola dönüş öneri protokolü", bilimselliği ziyadesiyle şüpheli, kimi maddeleriyle tebessüm, kimileriyle de "yeni tıbbi teşhis" şaşkınlığı yaratmanın dışında bir işe yarayacak mı, zor...
Tüm bu arayışları anlayışla karşılamak bir keyfiyet değil, yaşama tutunma güdüsüyle bir zorunluluk, kabul.
ZOR DENKLEMLER
Peki tam burada bir soru soralım;
Lig başladı. Trabzon, Başakşehir ve Sivas puan(lar) kaybetti ve G.Saray bitime 5 hafta kala liderliğe yükseldi.
Ve tam bu hafta yapılan testlerde GS'li bir oyuncuya Corona teşhisi kondu?
Ne olacak ? Bu durumda G.Saraylı tüm ekip karantinaya alınmak zorunda, e peki maçlara kim çıkacak?
Lider, en az 2 hafta maçlara çık-a-mayıp hükmen yenik mi sayılacak? Bu durumda kümede kalma mücadelesi verenler aleyhine başka bir haksızlık doğmayacak mı?
Yoksa, ligler yeniden başladıktan sonra herhangi bir sporcu ve idarecide corona tespit edilirse bu kamuoyundan saklanacak mı? İşin içinden çıkabilen var mı?
Ezcümle;
POTANSİYEL RİSK
Pandeminin ilacı bulunmadan (aşı değil ilaç!) atılacak her adım, potansiyel risktir ve tek bir oyuncu bile pozitif çıksa, çadır olduğu gibi sistemin üzerine çöker. Bu trajik finali görmek için bilim adamı olmak gerekmiyor.
Son tahlilde Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı ne derse o olacak. Yükleri büyük.
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