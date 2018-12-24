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Selahattin Kınalı Selahattin Kınalı
  • 24 Aralık 2018, Pazartesi

Süper bücür

KARADENİZ'İN 3 kardeşleridir;
Yıldız, Karayel, Poyraz! Kuzeybatı'dan Karayel, Kuzey'den Yıldız, Kuzeydoğu'dan Poyraz eser. Özellikle Poyraz sert estiğinde önüne ne çıkarsa siler süpürür. Trabzonspor sert poyraz gibi rakiplerini silip süpürüyor ama adalet dağıtması gereken hakemler eliyle sıkça da doğranıyor. Cüneyt Çakır özelinde tüm hakemler bilmeli ki, hakkını arayanların iki eli yakanızdan hiç düşmeyecek.
Trabzonspor malum eksiklerin üstüne bir de Onazi'yi kaybedince pek çokları "eyvah" dese de bir şeyi unutmayanlar vardı.

UYARI CEZASI GELİRDİ
Neydi o şey derseniz; Keçiboynuzu ligimizin fark yaratacak iki yerli oyuncusu da Trabzon'da oynuyordu, ve onlardan Süper Bücür olan sazı eline alıp fişi çekti.
Trabzon'un bu dağılmışlık içinde oyunu tutmasında iki İranlı ve Kucka kadar, kötü başlamalarına rağmen çabuk toparlayan genç Hüseyin ve Kamil Ahmet'in de katkısı oldu.
Bilardo oynar gibi atılan iki gol, çabuk düşünme ile yeteneğin bir araya geldiğinde neler yapabileceklerinin resmi geçidi gibiydi.
Herkes biliyor ki bu golleri 3 İstanbulludan biri atsa, arşı alanın ihlalinden uyarı cezası alınırdı.

MAÇIN EN iYİSi SÜPER BÜCÜR
Abdülkadir dün resital sundu.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ OKAN BURUK
Gerekli hamleleri yapamadı.
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