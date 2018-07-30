Küresel vicdanın adı: Erdoğan
BRICS zirvesinde Rusya, Çin, Güney Afrika ve Hindistan devlet başkanları ile çok önemli görüşmeler yapıldı.
Bunun ekonomik, siyasi ve ticari sonuçlarını önümüzdeki dönemde daha fazla göreceğiz.
Ama bu ilişkilerin güçlenmesinin bir de diplomatik önemi var ki; değişen dünya düzeninde bu kritik işbirliklerinin ne denli önemli ve değerli olduğunu hep birlikte yaşayarak görüyoruz.
ABD'nin zikzaklı politikaları, tutarsız dış politika adımlarına karşılık Rusya ve Çin başta olmak üzere Afrika Kıtası ve alternatif işbirliği ve ilişkiler, Türkiye'nin elini her zamankinden daha da güçlendiriyor.
İşte bu yüzden Başkan Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti, küresel vicdanın ve gücün sembolü haline geliyor..
BAŞKAN Erdoğan'ın Güney Afrika seyahatinde eşi Emine Erdoğan da resmî temaslar arasında bir fırsat yaratıp aslan, kaplan ve vahşi hayvanların bulunduğu Safari Park'a gitti...
Dışişlerinde kadın farkı
KADININ olduğu her alanda pozitif katkının olduğuna itirazı olan var mıdır? Başkan Erdoğan ile gittiğimiz Güney Afrika'da tanıdığım Pretorya Büyükelçimiz Elif Çomoğlu Ülgen, işte tam da bu tanıma uyan bir diplomat.
Genç yaşına rağmen kariyer geçmişine baktığınızda sıfatlardan önce başarıları geliyor. Kariyer yaparken aile ve çocuğu da ihmal etmemiş. Her yurt dışı görevinde hamilelikleri engel olmak bir yana diplomatik ilişkilerde son derece sempatik anılar bırakmış.
Bugün 3 erkek annesi olarak hem devlet işleri hem anneliği muhteşem bir uyumla yürütüyor. Tabii bu konuda eşinin sonsuz desteği de çok önemli. Her 10 günde bir İstanbul'dan gelen eşi, aile birliği ile birlikte diplomatik temsilde de muazzam destek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile sohbetimizin önemli bölümünde Bakanlık'taki kadın diplomatları konuştuk.
"Kadın bürokratlarımla eksiksiz ve muhteşem iş çıkıyor" derken, 250 büyükelçimiz içinde merkezde ve alanda görevli 40'ın üstünde kadın büyükelçi olduğunu, bunun 10'unun Afrika Kıtası'ndaki ülkelerde olduğunu öğreniyoruz. Bakan Çavuşoğlu ve elbette Başkan Erdoğan'a bu tercihlerinden dolayı tebrikler...
Afrika'da Türk olmak
AFRİKA ve kadın demişken 20 yıldır Johannesburg'da yaşayan Türk sanat müziği sanatçısı Yüksel Uzel'i de anmadan geçmek olmaz.
Geçirdiği çok ciddi rahatsızlık ve ameliyatlar sonrasında sanat hayatını bırakan ve buraya yerleşen Uzel, 20 yıldır Türkiye'nin fahri elçisi gibi çalışıyor.
Hem Türk iş insanlarının bu ülkeye yatırım yapması adına onlara yol gösteriyor, teşvik ediyor hem de Afrikalı siyasetçi ve iş insanlarını Türkiye'ye yatırım yapması adına köprü oluyor.
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Hanım da Büyükelçilik binamızın açılış töreninde Uzel ile bir süre görüşüp sohbet ettiler.
Tüm bunların haricinde Türkiye'den gelen tüm resmî ve özel turistlere evini, sofrasını bütün samimiyetiyle açıyor.
Biz de Türk gazeteciler olarak tavus kuşları, papağanları, kedileri, köpekleri ve kurbağalarıyla dolu muazzam malikanesinde Yüksel Uzel'e konuk olup ondan Afrika'yı dinledik. Sanatı kadar sohbeti ve Türkiye sevdasının büyüklüğü, on binlerce kilometre ötede çok güzeldi...
DERİN SÖZ
KİBİR, bele bağlanan taş gibidir. Onunla ne yüzülür ne de uçulur... HACI BAYRAM-I VELİ
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- Şebnem Bursalı
- Küresel vicdanın adı: Erdoğan
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