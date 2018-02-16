Yol Durumu
  1. CHP’nin söylemi teröristi memnun ediyor!
Şebnem Bursalı Şebnem Bursalı
  • 16 Şubat 2018, Cuma

Kendi adaletini arayan CHP!

Kurultaylara doyamayan CHP'de yeni bir tüzük kurultayı daha kapıda ama sular bırakın durulmayı daha da kabaracak gibi görünüyor.
Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, hafta başında CHP'nin artık Türkiye'nin partisi olmaktan çıktığı ve 30-40 belediye çevresine odaklanmış bir siyaset anlayışının, bir azınlığı mutlu etmenin dışında bir sonuç vermeyeceği sözleri soğuk duş etkisi yaratmıştı.
Daha bu sözlerin etkisi geçmeden, Genel Başkanlık ve PM seçiminde belli mesajların çıktığı, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun belirlediği yeni MYK'daki isimlere karşı rahatsızlığın saklanmadığı partide, önceki gün yapılan kapalı grup toplantısında vekiller deyim yerindeyse açtı ağzını yumdu gözünü. İstanbul milletvekili Ali Özcan'ın açıkça;
"Yönetemiyorsunuz, rezil ettiniz partiyi bırakın gidin" sözleri yenilir yutulur gibi değil iken; Kemal Bey'in akrabası da olan milletvekili Tur Yıldız Biçer'in "Ne kadar başarısız insan varsa ödüllendiriyor, çalışanı cezalandırıyorsunuz. Ne biçim bir yönetim anlayışıdır bu?" sözleri de tuzu biberi gibi.
Yine Tuncelili hemşehrisi ve akrabası olan Gürsel Erol da Kılıçdaroğlu'nun yönetim tarzını eleştirirdi. Ne tesadüftür ki CHP Lideri'ni eleştirenlerin hepsi Alevi idi! Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün "Sokakta, hiçbir yerde yokuz. Bu hale getirdiniz bu partiyi" eleştirisi de soğuk duş yarattı. Peki; tüm bu eleştirilere Kemal Bey'in yanıtı ne oldu dersiniz?
Her zamanki soğukkanlılığını korudu ve sanki bu sözler kendisine söylenmemiş gibi hiç yanıt vermedi aynen şöyle dedi: "Adalet arıyoruz!!"


Zeytin Dalı Harekatı'nda cephede eşine, ailesine, sevdiklerine hasretini mektup yazarak gideriyor Mehmetçiklerimiz..

6 OK 5 PARÇA
CHP ile başladık yeni CHP kulisleri ile devam edelim. Ankara-İstanbul ve İzmir delegelerinin oylarıyla Genel Başkan seçilen Kemal Kılıçdaroğlu, PM'ye bu 3 ilden toplam 31 isim aldı ama bir türlü memnun edemedi bu illerin başkanlarını.
Kendilerinden temsilci bulamamaktan zaten şikayetçi olan Anadolu illeri ile birlikte Muharrem İnceciler, 10 Aralıkçılar, Sol Kanattakiler, Baykalcılar, Tunceli ekibi dışındaki Alevi kanat yani özetle herkes Kılıçdaroğlu'na karşı! Tüzük kurultayının toplanmasını fırsat bilen muhaliflerin şimdiki hedefi; kurultayda verilecek önergede güçlerini birleştirerek Genel Başkanlık seçimi kararı da alınmasını da sağlamak. 6 ok içinde 5 parçaya bölündüğü görülen CHP'deki gelişmeler önümüzdeki günler daha çok su kaldıracağa benziyor.

BİZ SUSSAK TARİH SUSMAZ TARİH SUSSA HAKİKAT SUSMAZ
Terör örgütlerinin işbirlikçileri sadece büyük devletler değil, küresel ekonomiyi yönetenler de bu kirli oyuna dahil...
Artık işi, gencecik bir Youtuber'ın yayımladığı videonun yasaklanmasına kadar götürdüler. Youtuber Yusuf Aktaş'ın El-Bab'da geçirdiği bir günü anlattığı ve Türkiye'nin neden Zeytin Dalı Harekatı'nı düzenlediğini daha iyi anlatmak için hazırladığı video, "Trendler" listesinden çıkartıldı ve erişimi engellendi. Yaşadıkları iç savaşta can güvenlikleri olmayan Suriyeliler'in, Türkiye'ye yönelik olumlu görüşlerini de içeren videoyu 3 günde 1 buçuk milyon kişi izledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, olayla ilgili Twitter hesabından ateş püskürdü;
"Youtube'un rahatsızlığı bizim doğru yolda olduğumuzun ispatıdır. Biz, her mecrada ülkemizin haklı davasını anlatmaya devam edeceğiz. Sezai Karakoç'un dediği gibi; 'Onlar sanıyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki, biz sussak tarih susmayacak.
Tarih sussa hakikat susmayacak..."

GÜNÜN SÖZÜ
Değişim ne zaman gerekli sorusuna verilecek en iyi yanıt; gerekli hale gelmedendir.. CLAUS MOLLER
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