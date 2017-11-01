Devlet gibi devlet adamı
Siyasetçisinden gazetecisine, yabancı misyon temsilcilerinden yargı-asker-akademi ve tüm üst düzey bürokratına, sporcusundan sanatçısına ve bilim insanından madencisine kadar milletin tüm temsilcileri oradaydı.
Bütün Türkiye oradaydı ama demokrasinin olmazsa olmazı ana muhalefet partisinden ne Genel Başkan ne de tek bir temsilci yoktu. Eski Başbakanlar, eski Meclis Başkanları'na kadar herkesin olduğu ve en büyük bayramlarımızdan Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı yerde CHP'den kimsenin olmaması bütün salonun konuştuğu konuydu.
Tam da bu noktada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ayrı bir parantez açmak isterim. Devlet Bey, Külliye'deki davetin ilk gelen konukları arasındaydı.
Gece boyunca da bütün davetlilerin en fazla yanına gittiği, fotoğraf çekildiği siyasetçilerin başında geliyordu. Ama herkesin takdir ettiği bir başka konu da; Cumhurbaşkanı Erdoğan salonu terk edene kadar davetten ayrılmaması oldu.
Cumhuriyetimizin kuruluş gününde ev sahibi gibi neredeyse son konuk çıkana kadar Külliye'de olan MHP Lideri, tüm davetlilerin de takdirini kazandı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin ev sahipliğinde milletin evi Külliye'de kutlandı.
RTGD TOPLANIYOR
Radyo Televizyon Gazeteciler Derneği Başkanlığı'ndan...
Derneğimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı 02.12. 2017 tarihinde saat 15.00'te EMD Genel Merkezi Ahmet Mithat Efendi Sokak No:
35/10 Çankaya/Ankara adresinde yapılacaktır.
Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın 09.12.2017 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.
Üyelerimizin hazır bulunmaları önemle ilan olunur.
Başkan Deniz Güçer
SEVGİ İZ BIRAKTI
Yaptığı televizyon programıyla katilleri bulan, cinayetleri çözen, kayıpları buluşturan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı kendi alanında rakip tanımıyor. Aralıksız olarak 10 yıldır yayınlandığı ATV'de reyting rekorları kıran Müge Anlı, çok önemli sosyal projeler de yapıyor. Bunların başında da toplumda kendisini ifade edemeyen, kaybolma riski yüksek gruptaki kişilerin bulunması ile ilgili olan Sevgi İzi projesi.
Zihinsel engelli çocuklar veya büyükler, alzheimer hastaları ile yaşlılar ve bunun gibi pek çok insanımıza hizmet veren proje için www. benibuldular.com adlı bir internet sitesi kuruldu. Bu internet adresindeki formu dolduran herkes, kaybolma riski yüksek grupta bulunan yakınları için otomatik olarak sistemin verdiği numarayı alıyor ve bu numara, kendisini ifade edemeyen kişilerin sol bileğinin üst kısmına dövme şeklinde işleniyor. Kolunda Sevgi İzi numarası olan kişilerin kimliğinin belirlenmesi için de "0530 151 31 51" numaralı hattın aranması yeterli.
Sevgi İzi ile bugüne kadar bulunan kayıp sayısı tam 109.
Şimdiye kadar 34 bin 67 vatandaşımız Sevgi İzi'ni yaptırdı ve 230 uygulayıcı gönüllü ise çalışmaları sürdürüyor. 365 gün 24 saat aralıksız hizmet veren telefon hattı ve projeye pek çok kamu ve sivil kuruluş da destek veriyor. Ama bunlar arasında en önemli destek verecek kuruluş elbette Emniyet. Bu bağlamda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun özel ilgi ve desteği ile tüm Emniyet teşkilatı, Sevgi İzi Projesi'ne dahil edildi. Biz de projeye destek olmak isteyen siz değerli okurlarımıza bu vasıtayla bir kez daha duyurmak isteriz...
SAHİBİNDEN SATILIK TERTEMİZ SİLAH
Amerika'ya karşı yeni politikamızda Sig Sauer marka silahların artık kullanılmayacağı kararı alınınca internetten "sahibinden satılık tertemiz Sig Sauer silah" satışları patlamış!
GÜNÜN SÖZÜ
"Eskiler 'Zor, oyunu bozar' derlerdi. Biz de milletimizle bir olup bu oyunu bozacağız. Karşımızdakiler demokrasinin sınırları içinde hareket ediyorlarsa, demokrasinin kurallarıyla bozacağız.
Karşımızdakiler hakka, hukuka uygun hareket ediyorlarsa, hukukun kurallarıyla bozacağız. Ama karşımızdakiler bunların hiçbirine uymuyorlarsa o zaman bu oyunu zorla bozacağız.
Çünkü bizim kitabımızda esaret yoktur." Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konuşmasından)
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- Şebnem Bursalı
- Devlet gibi devlet adamı
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