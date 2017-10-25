CHP’nin yolda bulduğu yolda bıraktı
13 Ekim Cuma günkü yazımızın son bölümünde "Akşener'in CHP'lisi" demiştik.
O CHP'li, dediğimiz gibi istifa etti ve bugün artık resmen Akşener'ci. Aytun Çıray için; "Her ne kadar 2 dönemdir milletvekilliğini yapsa da, herkesin CHP'de ne işi var diye yadırgadığı kişi" demiş ve önümüzdeki günlerde Akşener'in partisine geçmek için sabırsızlandığını duymayan kalmamış diye de eklemiştik. Pazartesi günü CHP'den istifasını bol bol Atatürkçü'lüğüne atıfta bulunarak yapan Çıray, iki dönemdir bizzat Kemal Kılıçdaroğlu tarafından CHP'nin kalesi denilen İzmir'den hem de "kontenjan" olarak torpilli aday yapılmıştı.
Hem İzmir örgütünün, hem yıllardır CHP'ye emek ve gönül verenlerin en çok tepkisini çeken kişi olan Çıray, Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi "merkez sağ açılımının" göstergesi olarak bir ara Genel Başkan Yardımcısı bile yapılmıştı. Yaptığı parti disiplinine aykırı çıkışlarla, kamuoyundan çok CHP tabanının tepkisini çekmiş ve sonunda hem Genel Başkan Yardımcılığından alınmış hem de bir daha Parti Meclisi'ne aday gösterilmemişti.
Çıray'ın istifasıyla aslında en fazla sıkıntıya uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Gelenekçi ve ulusalcı CHP örgütünü; merkez sağ açılımına zorlamasının elinde patladığı bizzat görüldü. Hele ki, kendisini 2 dönem tüm örgüte rağmen milletvekilliğine ve parti vitrinine taşıyan Kılıçdaroğlu'nun bu jestine rağmen istifa açıklamasında CHP için kullandığı şu sözler bardağı taşıran son damla oldu; Çıray aynen şöyle dedi; "CHP'nin sıkı bir kuşatılmışlıkla karşı karşıya kalması sonucunda siyasi tablo milletimize bir çıkış sunamaz hale gelmiştir!!" CHP'nin Genel Sekreteri ve İzmir milletvekili Kamil Okyay Sındır, Çıray'ın istifası için "Başka mecralarda siyasi arayış içinde olanlar siyasi yaşamdan silinip gittiler. Biz, yolda bulduklarımızla değil, kendi örgütümüzle yolumuza devam edeceğiz" diyerek yolda buldukları ve ilk fırsatta onları yolda bırakan Aytun Çıray'a ateş püskürttü..
FETÖ'NÜN BELEDİYELER İMAMI CHP'NİN DANIŞMANI
Erkan Karaarslan ismini Aydın, Mersin Büyükşehirleri ile Çanakkale Belediyesi ve Sarıyer, Beylikdüzü ve Avcılar Belediyeleri çok iyi tanır.
Danışmanlık adı altında 100'ün üstünde belediyeye yıllarca hizmet veren ve yakınlarına kurdurduğu şirketler üzerinden bu belediyelerden milyonlarca liralık ihaleler kazanan ve bu kazandığı paraları FETÖ'ye de aktararak finans desteği sağladığı saptanan Karaarslan, FETÖ'nün Belediyeler imamı olduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine konmuştu.
FETÖ'nün Belediyeler İmamı olan Erkan Karaarslan'ın çalıştığı belediyelerin yüzde 90'ının CHP'li olması ve özellikle Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin üst düzey tüm şirketlerinde yönetici olarak Karaarslan'ın, evlilik dışı ilişkisi bulunduğu sevgilisi ile kayınbiraderi ve eniştesi dahil 23 adamını ataması da tespit edildi. FETÖ'nün Belediyeler imamı olarak 13 aydır cezaevinde bulunan Erkan Karaarslan adli kontrol şartıyla 29 Eylül'de dışarı çıktı ama 10 gün sonra hakkında yeniden tutuklama kararı verildi.
Davanın görüldüğü Mersin Cumhuriyet Savcılığı tahliyeye itiraz etti, mahkeme itirazı haklı buldu ve Karaarslan hakkında tekrar yakalama kararı çıkartıldı. Ama gelin görün ki; Karaarslan'ın sırra kadem bastığı ortaya çıktı. Hakkında yeniden FETÖ kapsamında tutuklu yargılanması kararı çıkan Karaarslan 10 gündür bulunamıyor! Hatta iddialara göre çok ama çok yardım ettiği!!, belediyesine şirketler kurdurup rahat rahat ihaleler yaptırdığı, paralar kazandığı! ve kazandırdığı! Ege'den kimi belediye başkanları FETÖ'nün Belediyeler İmamı Karaarslan'ın saklanmasına yardımcı oluyorlarmış. Bizden söylemesi...
GÜNÜN GÜZEL HABERİ
Zonguldak lı madencilerin kömür karası iş tulumları ile bindiği halk otobüsünde, koltuklar kirlenmesin diye ayakta yolculuk etmesiyle ilgili tek kare fotoğraf, hepimize insanlık ve nezaket dersi vermişti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda milletin evine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından aileleriyle birlikte davet edildi bu madenci kardeşlerimiz.
Kömür karası yıkanır ve geçer kardeşlerim ama yeter ki gönüller kararmasın. Kararmış gönülleri bile aydınlattığınız için teşekkür ederiz...
1 LİRAYA NİKAH
Müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesine CHP karşı çıktı, yasa Meclis'te kabul edildi ama CHP'nin aktif ve pasif direnci sürüyor.
İzmir'in CHP'li Güzelbahçe Belediyesi, belediye sınırları içinde yaşayanların Belediye nikahının bundan böyle sadece 1 TL'ye kıyılacağı kararını aldı. Bugüne kadar ortalama 100 TL'ye malolan nikah eğer bugüne kadar 1 TL'ye de kıyılabiliyor idiyse, bugüne kadar 99 TL fazla ödeyerek nikah kıydıran vatandaşın günahı neydi diye soruyor vatandaşlar.
Kulağımıza gelenlere göre, bizi zarara uğrattınız diyen bazı Güzelbahçeliler yargıya gitmeye hazırlanıyormuş!
Nikahta keramet var sözü boşuna söylenmemiş anlaşılan.
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- Şebnem Bursalı
- CHP’nin yolda bulduğu yolda bıraktı
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