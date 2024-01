Nihat Hatipoğlu

CEVAP: Büyük günahların sayısı hakkında bir rakam telaffuz etmek zordur.

Bunların sayısını yüzlerceye çıkaran âlimler olmuştur. Bu konuda Kuran ayetleri ile sahih hadisler esas kaynağı oluşturmaktadır.

Örnek olarak şu hadisi verebiliriz.

Peygamberimiz (sav) şöyle buyurur: "Kişiyi helak eden yedi büyük günahtan sakının. Bu günahlar; Allah'a şirk koşmak, sihir yapmak, bir insanı haksızca öldürmek, tefecilik yapmak, yetim malı yemek, savaştan kaçmak, günahsız mümine bir kadına zina iftirası atmak." (Buhari, hd: 2767, Müslim, hd. 89)



SORU: Kabir azabını oluşturan şeyler var diye duydum. Nelerdir bunlar?

CEVAP: Bazı hadisler bu konuda özlü bilgi verir. Gıybet, söz taşımak, idrar akıntısından -özürlüler hariçsakınmamak, borçlu -imkânı olmasına rağmen- kalmak, yalan söylemek gibi hususlar sayılabilir.



SORU: Ehl-i kitap kavramı içine kimler girer?

CEVAP: Hanefi fakihlere göre: Yüce Allah tarafından indirilmiş olan, yani semavi kaynağa dayanan bir kitaba iman edenlere ehl-i kitap (kitap ehli) denir. Hz.

İbrahim (a.s.) ve Hz. Şit'in (a.s.) sahifeleri, Hz. Davud' un Zebur'u, Hz. İsa'nın (a.s.) İncil'i gibi İbni Abidin'in tasnifi böyledir.

Ancak Hanbeli, Şafi, Maliki âlimlerine göre ehl-i kitap olması için Tevrat ve ya İncil'e inanmış olması şartı vardır. Bilindiği gibi ehl-i kitabın kadınlarıyla evlilik caiz olduğu gibi kestikleri hayvanın eti de yenir.



SORU: Bir hadiste kıyametten önce 'herc' olacak diye bir ifade gördüm. Herc ne demektir?

CEVAP: Herc fitne ve karışıklık demektir. Peygamberimiz (s.a.v) kıyamete yakın herc olacak buyuruyor. Yanındakiler "Herc nedir ya Rasulullah" (s.a.v.) diye sorar. Peygamberimiz (s.a.v) "Cinayet" diye nitelendirir. Yani kıyamet öncesi bu olaylar çoğalır. "Bazınız bazınızı öldürecek. Hatta adam komşusunu, amcasının oğlunu ve akrabasını öldürecek" buyurur. Sahabe "Aklımız başımızda olacak mı o gün" diye sorarlar:

Peygamberimiz (s.a.v) "İnsanların çoğunun aklı başından alınacak" diye cevap verir.

(İbni Mace Hd. 3959)

SORU: Maide 69. ayette geçen Sabiiler kimlerdir?

CEVAP: "İnananlar ile Yahudiler, Hıristiyanlar ve Sabiilerden Allah'a ve ahiret gününe inanan ve Salih ameller işleyenler için Rableri katında mükafat vardır" (Maide-69) ayet-i kerimesi, İslam'dan önceki din mensuplarının durumunu anlatıyor.

Bu ayette geçen Sabiilerden, Yahudiler ve Hıristiyanlar arasındaki tevhid ehli veya Hz.

İbrahim'e inananların kastedildiği tefsirlerde belirtiliyor. Bu konuda farklı görüşler de vardır.



SORU: Ayakta su içmeyi haram sayanlar var. Siz ne diyorsunuz?

CEVAP: Hz. Peygamber (s.a.v.) zemzemi ayakta içmiştir. O, hem oturarak, hem de ayakta su içmiştir. Ümmü Süleym'in evinde kırbadan, ayaktayken su içmiştir. Kamil Miras gibi âlimler de ayakta su içmekte bir sakınca olmadığını belirtirler.



SORU: Peygamberler günah işlemişler midir?

CEVAP: Peygamberler günah işlememişlerdir. Bütün peygamberlerde 5 genel özellik yer almıştır. Sıdk (sadık olmak) emanet, Fetanet (zeki olmak), ismet (günahsızlık), tebliğ (tebliği ulaştırma). Ancak Peygamberlerde Zelle (ayak sürçmesi) denilen ufak hatalar bulunabilir. Zelle denilen ayak sürçmesi de genellikle fıtraten bilmeleri gereken hususlarda veya ikazın genel çerçevesi içinde kalmak koşuluyla yaptıkları ufak hatalar da olmuştur. Hz. Musa'nın Kıpti ile olan meselesi, Hz.

Nuh'un oğlu hakkındaki duası ve benzeri hususlar bu noktadaki örneklerdendir.