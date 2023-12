Nihat Hatipoğlu

CEVAP: Günümüzde araştırmacıların en çok merak ettikleri konulardan birisi de uzayda hayatın olup olmadığıdır. Bilimsel veriler henüz bu konuda net bir bilgi veremiyor.

Zira uzayın boyutlarını, sınırlarını tespit mümkün değildir. Nispi, izafi ve temsili donelere dayanan bilimsel veriler her gün devasa adımlarla ilerlemekte. İleride mutlaka bu konuda çok önemli şeyler söyleyecektir.

Ama bugün bu konularda henüz son sözü -bilimsel verilerin ışığında- söylemek mümkün değildir. Dini açıdan da bu konuda net bir şey söylemek yanlış olur. Bazı ayetlerden hareketle hayat var veya yok demek zorlama olur.

Ayetleri yanlış yorumlamış olabiliriz. Böyle bir yükü ayetlere yükleyemeyiz.

Muhteşem kainatın her zerresine ince ve zarif bir sanatla tecelli etmiş Yüce Allah bu muazzam kainatı hedefsiz yaratmış olamaz. Belki bu kainat sadece insan, cin, melek ve hayvanların hizmeti için yaratılmıştır. Belki de bizim yaşayabildiğimiz atmosfer şartlarının dışında, yaşayabilecek diğer yaratıklar için yaşayacakları farklı kainatlar vardır.

Ve belki biz bunlardan habersiziz. Yıldızlar, galaksiler, uzay boşluğu gibi yerküre dışında farklı kâinatlar ve yaratıklar olabilir. Bu konuda net bir şey söyleyemeyiz. Ama şunu rahatça söyleyebiliriz, eğer kâinatın ömrü varsa, bizden sonrakiler daha büyük hadiselere ve haberlere şahit olacaklardır.



SORU: Geceleyin ölü gömülebilir mi? Cenaze namazı kılınır mı?

CEVAP: Cenaze namazının yasaklandığı bir vakit yoktur.

Kerahat vakti olarak anılan 'güneş doğarken, ortada iken ve batarken' hariç olmak üzere her vakit kılınabilir.

Cenaze namazı yukarıda saydığım mekruh vakitlerde kılınırsa kılınan cenaze namazı geçerli olur ama mekruh hoş olmayan bir iş sayılır. Ölü gece gömülebilir.

Gece gömülmesini mekruh sayan alimler var, ama zaruret halinde bunun sakıncası olmaz.



SORU: Esmaül Hüsna'yı günlük okuyorum. Bunları okumanın saati var mı?

CEVAP: Esmaül Hüsna'yı (Allah'ın Yüce isimleri) okumanın sınırlı bir zamanı yoktur. İstediğiniz zaman okursunuz. Ancak her gün en azından bir defa 99 ismi okursanız isabetli olur.



SORU: Bazı yerlerde şunu gördüm. Allah'ın isimleri ve bazı sureler hakkında şu kadar okunsa şu olur diye yazıyordu. Bu doğru mu?

CEVAP: Bazı sureler ve ayetlerin fazileti hakkında hadisler vardır.

Şöyle okunması iyi olur tarzında Peygamberimizin yönlendirmeleri olmuştur.

Bazı dualar hakkında da sabah akşam okunmalı tarzında bilgiler vardır.

Allah'ın Yüce isimlerinin hangisinin hangi sıkıntılara çare olduğu hakkında ise âlimlerimizin tecrübeye dayanan bilgilerini bulabilirsiniz.



SORU:"Rahman arşa istiva etmiştir." (Taha, 5) ayetini kısaca açıklayabilir misiniz?

CEVAP: Rahman, her türlü nimeti veren Yüce Allah anlamındadır. Arş; kudret, azamet, yükseklik gibi anlamlara gelir.

Burada; Allah'ın kudret ve hâkimiyetiyle bütün varlığı kontrolü altına aldığı vurgulanıyor. En büyük sultanlar belli zamanlarda iktidar sahibi olabilirler.

Rahman olan Allah ise sonsuza kadar iktidar sahibidir. İnsanlar muktedir iken de esas muktedir olan Allah'ın gücüdür. Ayet buna işaret eder. Buradaki istiva, kuşatmak anlamındadır.

Hâkimiyetine almak anlamındadır. Buradaki ifade, fiziksel bir temas anlamında değildir.



SORU: Dünyanın herhangi bir yerinde hiçbir şekilde dinlerden haberi olmayanın durumu nedir?

CEVAP: Kuran-ı Kerim'de "Biz peygamber göndermedikçe azap etmeyiz, sorumlu tutmayız" (İsra, 15) buyurulur. Dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan ve her türlü iletişime kapalı olan bir kimse İslam dinini duymamışsa, sadece Allah'ın birliğine iman etmekle yükümlüdür.