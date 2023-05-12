Nihat Hatipoğlu ile soru cevap

SORU: Dairemi kiraya verdim. Gelirinden mi, daireden mi zekât vereyim?

CEVAP: Daire alıp satan, yani gayrimenkul ticareti yapan biri değilseniz mevcut dairenizin kira gelirinden sadece -o da nisaba ulaşırsazekât vermeniz gerekir. Dairenin piyasa değerinden zekat vermeniz gerekmez.



SORU: Babam vefat etti. Onun yerine birini hac yapsın diye gönderebilir miyim?

CEVAP: Dinimize göre bu olabilir. Yani caizdir. Ölen bir kişinin yerine de, hayli yaşlı olduğu için gidemeyenin yerine de bir kişi vekil olarak hacca gidebilir. Gittiği kişinin niyetiyle telbiye getirecek, ihrama girecek ve vakfe ile tavaf edecektir. Bu kişinin yolculuk masrafını da adına vekil gittiği aile ödeyecektir.



SORU: Beraber ticaret ettiğimiz ortağım var. Rızam ile benim zekâtımı ödeyebilir mi?

CEVAP: Ortağınıza; bu yıllık kazancımızı, zekatlık sermayemizi hesapla bana düşen zekat miktarını oradan ayır ve sana vekalet veriyorum oradan dağıt derse, vekalet verdiğiniz ve ödenecek miktarı bildiğiniz için herhangi bir sakınca yoktur.

Yine de zekâtı hesaplayan ortağınızın size meblağı söylemesi ve bunu bildikten sonra kendisine onay vermeniz daha uygun olur.



SORU: Yatsı namazının farzını kılarken illa rekaat belirtmem gerekir mi?

CEVAP: Rekaat belirtmenizde herhangi bir sıkıntı yok. Ancak rekaati belirtmeseniz bunun da namazınıza zararı olmayacaktır.



SORU: Damadımın durumu iyi değil. Zekât verebilir miyim?

CEVAP: Sizin durumu iyi olmayan veya borcu bulunan damadınıza zekât vermenizde bir sakınca yoktur.

Dinen caizdir. Ancak kızınıza veya torunlarınıza zekât vermemeniz gerekir.



SORU: Damat kayınpederine zekât verebilir mi?

CEVAP: Damat da durumu iyi olmayan kayınpederine zekât verebilir.