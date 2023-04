İyilikte vakit kaybetmeyin

İyi işlerde, ibadette, Allah'a yönelişte, tövbede acele etmek gerekir. Çünkü yarının ne getireceğini bilemeyiz. Bu nedenle içimizden geçen temiz duyguları bir an önce uygulamalıyız.



İYİLİKLERİ hiçbir zaman ertelememek lazım. Yarın çok geç olabilir. Çünkü kimse beş dakika sonrasının kendisine ne hazırladığını bilemez. Hayat ne kadar gerçekse ölüm de o kadar gerçektir. Peygamberimizin, "Kabirleri ziyaret edin. O size ölümü hatırlatır" emri belleğimize bu gerçeği yerleştirme amacını taşır.

Bizler nefsimizin arzularını yerine getirmekte çok aceleciyizdir.

Çoğu kez helal veya harama bakmadan nefsimizin isteklerine boyun eğeriz. İçimizdeki temiz duygular bizi doğruya yönlendirmek istediğinde bu temiz duyguları basit bir rüşvetle sustururuz.

"Daha vakit var" deriz. Doğru olan, vaktini beklemeden vakti kollamak olmalıdır.

Hz. Ukbe anlatıyor: "Bir seferinde Peygamberimizin arkasında ikindi namazını kıldım. Peygamberimiz selam verip namazı bitirdi ve sonra hızla yerinden kalkıp evine girdi. Biz de O'nun bu ani tavrından dolayı endişelendik.

Peygamberimiz biraz sonra döndü. Bizlerin endişelenmiş olduğunu anlayınca şöyle buyurdu:

Odamda biraz altın ve gümüş vardı.

Onu hatırladım. Beni hayırda acele etmekten alıkoymasın diye hemen dağıtılmasını istedim. Onun için süratle eve girdim." (Buhari, Ezan, 158; Nesai, Sehv, 104).

Evet, iyi işlerde, ibadette, Allah'a yönelişte, tövbede acele etmek lazım. Peygamberimiz (SAV) şöyle buyuruyor: "Faydalı işlerde acele ediniz. Zira yakın bir gelecekte karanlık geceler gibi birtakım fitneler ortalığı kuşatacaktır. O zaman insan, mümin olarak sabahlar, kâfir olarak geceler. Mümin olarak geceler, kâfir olarak sabahlar.

Dinini küçük bir dünyalığa satar." (Müslim, İman, 186).

Peygamberimiz "Şu beş şey gelmeden beş şeyin kıymetini bil" buyuruyor: İhtiyarlığından önce gençliğinin, hastalanmadan önce sıhhatinin, fakirliğinden önce zenginliğinin, meşgul zamanlardan önce boş vakitlerinin, ölümden önce hayatının (Buhari, Rikak, 3).



RABB'İMİZLE MEŞGUL OLALIM

İslam, hayatı ve nimetleri doğru ve verimli kullanmamızı öğütler.

Hayattan kopmayı değil, hayata gerçek anlamını kazandırmayı emreder. Kur'an ayetleri, hayatın sarhoş ettiği insanları sarsmaya çalışır. Manevi sarhoşluğun, bir şişeden gelen sarhoşluğa benzemediğini anlatmaya çalışır.

Hz. Mevlânâ şöyle der: "Dünya hayatı bir rüyadan ibarettir.

Dünyada servet sahibi olmak, rüyada define bulmaya benzer.

Dünya malı nesilden nesile aktarılır ama hep dünyada kalır." Kalbimizi sürekli Rabb'imizle meşgul edelim.

Unutmayalım, kişi hayatı boyunca neyle meşgul olursa hayatının son anında da onunla meşgul edilir. Son nefesini veremeyen bir adamın hâlini büyük bir âlime sordular.

Dediler ki: "Şu adam bir türlü can veremiyor. Şehadet kelimesini söyleyemiyor, garip bir hâli var. Sanki sürekli bir işle meşgul, kalbi başka yerde." O âlim sordu: "Bu adam sağlığında neyle meşguldü, işi neydi?" Dediler ki:

"Duvarcı ustasıydı. İşine delice bağlıydı." Büyük âlim şöyle dedi: "Gidin ve ona deyin ki 'Usta son tuğlayı koyduk. Duvar bitti'." Öyle yaptılar. Kulağına öylece fısıldadılar. O zaman gördüler ki adam büyük bir coşkuyla "oh" dedi ve ruhunu teslim etti. Tekrar döndüklerinde âlim zat şöyle izah etti: "Hayatını hep son tuğlaya endekslemişti, duvarı bitirmeye. Ölüm anında da yüce Allah oraya endeksledi." Rabi bin Heysem anlatıyor:

"Kişi ölmeden önce neye düşkünse onunla meşgul olur ve ruhunu öylece teslim eder. Ben bir ara son nefesini veren bir insanın yanında bulunuyordum. Adamın hâli güzel değildi. Ben sürekli ona 'La ilahe illallah-Allah'tan başka ilah yoktur' sözünü telkin ederken o para sayar gibi parmaklarıyla oynuyor ve birtakım hesaplar yapıyordu." Hayatı boyunca kalbini paraya bağlamış adam son nefeste kalbinden parayı atamıyor. Varlık âleminde kendini neyle meşgul ederse, sonsuz âleme doğru yol alırken de kalbi onunla meşgul olur.



HZ. ALİ'NİN TAVSİYELERİ

Sana ihanet etseler bile sana güvenenlere ihanet etme.

Senin sırrını yayanın sen sırrını yayma.

Günahlarından ümitsizliğe bürünme, tövbe kapısı açıktır.

Sana zulmedilmesini istemediğin gibi sen de kimseye zulmetme.

Günah olmayan konuda çok yasaklayıcı olma.

Farzları ihmal edip de nafilelere fazla dalma.

Sakın ailene nasihatte ihmalkâr davranma, sen onlardan sorumlusun.

Allah seni hür yaratmışken başkasına köle olma.

Sinirliyken hüküm verme.

Dostunun düşmanını dost edinme, bu dostunu senden uzaklaştırır.

Kardeşinin hakkını koru, zira kardeşinin hakkını zayi eden kardeş olmaz.





BİR DUA

Hz. Ali'nin duası Allah'ım, belâ ve musibetlerden, düşmanların sevinmesinden, hapsedilmekten, bağlanmaktan, sopa ve kamçılarla dövülmekten sana sığınırım. Allah'ım, benim günahlarım sana zarar vermez, senin bana merhamet eylemen de senden bir şey eksiltmez.

Allah'ım, senden bu ayda; iyilik, fetih, yardım, bereket, bol rızık, aydınlık, temizlik ve hidayet dilerim. Bu ayın şerrinden, bu ayda cereyan edecek olayların şerrinden ve bu aydan sonra cereyan edecek olayların şerrinden sana sığınırım.



BİR HADİS

"Allah'ın kulunun tövbesinden duyduğu sevinç, birinizin çölde kaybetmiş olduğu devesini bulmasından dolayı duyduğu sevinçten daha fazladır." (Müslim, Tirmizî)



BİR SEVAP

YETİME BAKAN KİMSE

Peygamber (sav) orta parmağı ile işaret parmağını yan yana getirerek şöyle dedi;

"Ben ve yetime bakan kimse cennet te böyleyiz"



BİR ESMA

El-Gaffar: Günahları örten ve mağfiret eden, dilediğini günah işlemekten alıkoyan.





SORU - CEVAP

Türbe ziyaretlerinin usulü nedir?

Türbe ziyareti, mezar ziyaretidir.

Mezarları ziyaret sünnettir.

Peygamberimiz buna teşvik etmiştir. Ancak orada mum yakmak, çaput bağlamak, etrafında tavaf etmek, ondan bir şey istemek gibi hususlar bidattir.

Şirke yol açacak tavırlardır. Doğru olan, orada durup Allah'tan tövbe ve istiğfar dilemek ve türbe sahibine dua etmektir.



Gusül abdesti alırken dua etmek doğru mu?

Gusül abdesti alırken dua etmekte bir sakınca yok. Çünkü gusül abdesti almaya başladığınızda besmele çekerek yıkanmaya başlıyorsunuz. Artık o niyetle o işe girdiğiniz için dualarınızı okuyabilirsiniz.



Borcunu ödemeyen kişiye hakkımızı helal etmek günah mıdır?

Borcunu ödemeyen kişiye hakkınızı helal ediyorsanız o sizin büyüklüğünüze işaretidir.

Sizin güzel bir insan, tahammül eden bir insan olduğunuzu gösterir. Çünkü herkes, borcunu ödemeyene helal etmez, haram eder.

Ama sen ediyorsun, senden Allah razı olsun. Ama bir kişi parası olmasına rağmen borcunu ödemiyorsa günahkârdır.

Böyle bir durumda siz de hakkınızı almaya çalışın; çünkü sizin hakkınızda çoluk çocuğunuzun rızkı olabilir.

Ama eğer bu kişi gerçekten iflas etmiş, zor durumdaysa Allah'a bırakın. Allah görüyor zaten, eğer yanlış yaparsa o kaybeder, siz kazanırsınız.