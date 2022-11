Abdest alırken dua okumak şart mı?

SORU: Abdest alırken dua okumak şart mı?

CEVAP: Abdest alırken niyet ve besmele yeterli olur. Organları yıkarken okunabilir dualar -ki bunları okuma şartı yoktur- bazı kitaplarda yer almıştır. Bu rivayetler zayıf olmakla beraber; Celaleddin Mahalli'nin de dediği gibi faziletler konusunda zayıf hadisle amel edilir. Peki, hangi dualar tavsiye edilmiş. Bir kısmını aktaralım:

- Elleri yıkarken: "Allah'ım! Ellerimi sana isyan olan her türlü şeyden koru."

- Ağız çalkalarken: "Allah'ım! Seni zikretme ve Sana şükretme konusunda bana yardım et."

- Yüzü yıkarken: "Allah'ım! Beni yüzlerin ağardığı bazı yüzlerinde karardığı gün benim yüzümü ağart."

- Sağ kolu yıkarken: "Allah'ım! Amel defterimi sağ elime ver. Ve beni kolay şekilde hesaba çek."

- Sol kolu yıkarken: "Allah'ım! Defterimi sol elimden ve arkamdan verme."

- Başı mesh ederken: "Allah'ım! Saçlarımı ve derimi ateşe haram kıl."

- Kulağı mesh ederken: "Allah'ım! Beni sözü dinleyip en güzeline uyanlardan et."

- Ayakları yıkarken: "Allah'ım! Ayaklarımı sırat köprüsünde sabit tut."

Duaları yapılabilir. Bu ve benzeri dualar yapılabilir.

SORU: Çok eski bir mescit satılabilir mi?

CEVAP: Çok eski ve yaptıranı belli olmayan bir mescit kullanılmaz hale gelmişse yeniden imar edilebilir. Buna imkân yoksa başka bir mescidin inşası içim eski mescit taşınabilir.

SORU: Cenaze namazını ayakkabıyla kılabilir miyiz?

CEVAP: Ayakkabının altında kan, dışkı gibi bir şey yoksa sadece çamur veya toprağa bulanmışsa ayakkabıyla cenaze namazı kılabilirsiniz.

SORU: Çocuğu olana tebrik anlamında nasıl dua edebiliriz?

CEVAP: Peygamberimizin yeni çocuğu olana şöyle dua ettiği rivayet olunuyor: "Sana ihsan edilen bu çocuğu Allah mübarek eylesin. Seni de Allah'a hamd edenlerden kılsın. Çocuğun büyüsün ve iyiliğiyle rızıklanasın."

Bu durumda tebrik edilen kişi de şöyle dua etmelidir: "Allah sana da mübarek kılsın ve bereket versin. Allah sana hayırlı mükafat versin. Ve sana da hayırlı bir çocuk versin."