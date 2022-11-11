Hz. Aişe, Hz. Peygamber Efendimiz ile evlendiğinde kaç yaşındaydı?

CEVAP: Peygamberimizle, Hz. Aişe evlendiğinde kaç yaşında olduğu soruluyor. Bazı çevreler Hz. Aişe'nin evlendiğinde "9" yaş civarında olduğu iddiasını sıkça dillendirerek Hz. Peygamberin yaşı küçük bir hanımla evlendiği algısını yaymaya çalışıyorlar. Bu elbette yeni bir yöntem değildir. Hz. Aişe'nin yaşından hareketle Hz. Peygamberi karalama faaliyeti sinsice ve organize bir şekilde yıllarca uygulanmaya konulmuştur.



Bu konuyla ilgili değerlendirmeler şöyledir:

1. 1400 sene önce doğumda sağlıklı bir kimlik tespiti yapılmadığı için çoğu kez insanların ölümlerinden hareketle doğum yaşları tespit edilmeye çalışılmıştır. Hz. Aişe hakkındaki tespitte de hem ablası olan Hz. Esma ve hem de Hz. Fatıma'nın yaşından yararlanılmıştır.

2. Hz. Esma, Hz. Aişe'nin baba bir kardeşidir. Hz. Esma, Hz. Aişe'den 10 yaş büyüktür. Yani Hz. Aişe ablası, Hz. Esma'dan 10 yaş küçüktü. Hicret sırasında evli olan Hz. Esma, Abdullah'a hamileydi. Hz. Esma bu dönemde 27 yaşındaydı. Hz. Esma Hicri 73 yılında vefat ettiğinde ise 100 yaşındaydı. Bu durumda Hz. Aişe'nin Peygamberimizle evlendiğinde yaşı 17 civarındaydı. Hz. Esma 27, Hz. Aişe 17 yaşındaydı. Bu husustaki bazı tarihi kaynaklar şöyledir: (Hilyetül Evliya, 2/56; Mucemu's-Sahabe, Ebu Nuaym: İstiab: İbn Abdil Berr, 4/1783; Tarihı Dımeşk, İbn Asakir, 8/69: Usdulğabe, İbn Esir, 7/12: İsabe, İbn Hacer, 7/478; Tehzibul Kemal, 35/125; Ali Himmet Berki, Osman Keskioğlu, 210)

3. (Hz. Aişe daha önce sözlüydü.)

Hz. Aişe, Peygamberimizle Mekke'de sözlendi, Medine'nin ikinci senesinde (Hicretten sonra) evlendi. Hz. Aişe, Peygamberimizle sözlenmeden önce Cübeyr bin Mutim ile nişanlanmıştı. İslam gelip Hz. Ebubekir Müslüman olunca da müşrik olan Cübeyr nişanı bozdu. Hz. Peygamber (SAV) ile sözlenme de bundan sonra oldu. Bütün bunlara bakınca Hz. Aişe'nin Medine öncesi hayli olgun yaşta olması gerekiyor. Herhalde küçük yaşta, yani gelin olacak yaşa gelmemiş birisi için bu süreçten bahsedemeyiz. Hz. Aişe'nin Peygamberimizle sözlenmesinden önce başka biriyle sözlü olduğunu ve o kişinin İslama olan nefretinden dolayı nişanı bozduğunu unutmamak gerekir.

4. Bazı kaynaklara göre Hz. Aişe ile Hz. Fatıma yaşıttılar. Hz. Fatıma'nın doğumu ise Peygamberliğin ilanından 5 yıl önceydi. Buna Mekke'deki 13 yıl eklenirse Hicret sırasında Hz. Fatıma'nın yaşı 18 civarındaydı. Hz. Aişe'nin de yaşı -Medine'de evlendiğine göre- 20 yaş civarındaydı. Hz. Fatıma'nın da Medine'de evlendiği göz önünde tutulursa onun da yaşı 20 civarındaydı.

5. Bilindiği gibi sıcak iklimlerde evlilik daha genç yaşlarda olmaktadır. Bu da alışılagelmiş bir gelenektir. Mekke-Medine ve benzeri coğrafyalarda durum böyledir. Elbette makul bir yaş şartıyla.

6. (Bu evliliği dost-düşman onayladı.)

Hz. Peygamber (SAV) Medine'de Hz. Aişe ile evlendiğinde Medine'de Müslümanların dışında yığınla farklı din mensubu vardı. Paganlar, Hristiyanlar, Yahudiler ve diğerleri. Fakat hiçbiri bu evliliği eleştirmedi. Zira ortada eleştirilecek, dile dolanacak bir durum yoktu. Medine'de olan ve İslam'a düşman olan ve İslam'ın aleyhine sayılacak her şeyi kullanma becerisi gösteren bu kesimler; bu evlilikle ilgili hiçbir tenkitte bulunmamışlardır. Bu da gösteriyor ki Hz. Peygamber eşi Hz. Aişe ile uygun yaşta evlenmiştir.

7. Peygamberimizle evlendiğinde Hz. Aişe'nin 9 yaşında olduğu şeklindeki iddia ise şöyle değerlendirilebilir: Mısır gibi ülkelerde özellikle köylerde kızların yaş sayımı genellikle ergenlik dönemi esas alınarak yapılır. Yani mesela şu kız 10 yaşındadır denilirse bu şu demektir: Bu kız 10 yıl önce ergenlik yaşına varmıştır. Nitekim 1985-1987 yılında bir yıl kadar öğrenci olarak kaldığım Mısır'ın Tuh kentinin Müştühor denilen ilçesinde böyle bir kullanımın olduğunu müşahade ettim. 10 yaşındadır dedikleri hanım kızların en azından 20 yaşında olduklarını kolayca görebilirsiniz.

8. Hepsinden daha ilginci şudur: Oxford Üniversitesinde İslam Tarihi uzmanı olan Joshua Little'ın hazırladığı doktora tezinde şu sonuca varıldı: Hz. Aişe'nin Peygamberimizle evlendiğinde 9 yaşında olduğu iddiası tarihsel gerçeklerle uyuşmamaktadır. Böyle bir iddianın İslamafobik kurgularla dillendirildiğini söyleyen Joshua rivayete ayrıca bir ravi açısından da tenkit yöneltmiştir. İlginç olan husus şu: Hz. Aişe'nin evlendiğinde uygun yaşta olduğunu gayrimüslim bir uzmanın seslendirmesi; adı Müslüman olan yığınla insanın ise bu hassasiyeti göstermediğidir.

9. Hz. Aişe en çok hadis rivayet eden bir isimdir. Hz. Peygamberin aile yaşantısını biz en çok ondan öğreniyoruz. Genç yaşta Hz. Peygamberle olan evliliğinden sonra yıllarca yaşadı. Ve hep konuştu. Elbette birçok kesimi rahatsız edecek bilgilerin önünü Müslümanlara açtı. Bu tür algılarla hem onu ve hem Hz. Peygamberi yıpratmaya çalışıyorlar.