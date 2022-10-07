Müslüman’a kâfir demenin günahı nedir?

CEVAP: Allah (c.c), Kuran ve Hz. Muhammed (s.a.v.) gibi temel esaslara iman eden bir Müslüman'a herhangi bir günahtan ötürü kâfir denmez. İmam-ı Gazali gibi âlimler, bir insanın dinden çıkışına 99 delil, imanına bir delil varsa onun imanına karar verilir der. Hz. Peygamber de (s.a.v.) "Her kim bir adama ey kâfir derse, o adam dediği gibi değilse o söz söylenene geri döner." (Riyazus Salihin, 3/259)demişlerdir. Bizler, elimizdeki dedektörle iman okuyamayız. İnsanların beyanını esas alırız. Ve insanların imanına bir işaret varsa onu mümin sayarız. Onun dışında hükmü ve kararı Yüce Allah'a bırakırız.

SORU: Camilerde namazdan sonra toplu tespih çekiliyor. Bu Peygamberimiz döneminde uygulanıyor muydu? Bidat midir?

CEVAP: Namazlardan sonraki tespih uygulaması yani Sübhanallah, Elhamdulillah, Allahüekber tespihleri Hz. Peygamber döneminde topluca yapılmıyordu. Herkes kendi kendine okurdu. Ama daha sonraki dönemlerde bilmeyenler çoğalınca cemaatçe uygulanmaya başlandı. Bu yeni uygulama İslam'ın ruhuna aykırı değildir. Faydalıdır. Kötü bir bidat olarak nitelemek sağlıklı olmaz.

SORU: Peygamberimizin adı her anıldığında "salat ve selam" getirmeli miyiz?

CEVAP: Sevgili Peygamberimizin adı anıldığında salat ve selam getirmek (Sallallahu aleyhi ve sellem) demek dini bir görevdir. Kuran ayetinde açıkça emredilmiştir. Peygamberimiz, adı anıldığında salat ve selam getirmeyeni "cimriler" olarak nitelendirmiştir. Çünkü "salat ve selam" hem bir saygı ifadesi, hem bir dua ve hem de Müslümanların umumi (genel) bağışı için bir temennidir.

NOT: Bu gece Mevlid Kandili saat 20:00'dan itibaren ATV'de canlı yayında sizinle olacağım. Hepinizi ekran başına davet ediyorum. Beraberce dua edelim. Kandili kutlayalım. Hepimizin Mevlid Kandili Mübarek Olsun.