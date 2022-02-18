SORU: Yolculukta sadece farz kılmakla yetinebilir miyim?
CEVAP: Yolculukta sadece farz namazı kılmakla yetinmeniz olabilir. Sünnet namazları ise, vaktiniz olduğunda ihmal etmemeye çalışınız. Zira sünnet ve nafile namazlar, farz ve vacibler de meydana gelen eksiklikleri örter.
SORU: Civcivlerimi yiyen kediyi öldürebilir miyim?
CEVAP: Yüce Allah kâinatı yaratırken her canlının rızkını da bir yolla göndermiştir. Doğada hayvanların avlanması hayatın sürdürülmesi için illaki lazımdır. Siz civcivlerinizi koruyacak tedbirleri alırsınız. Kedinin, köpeğin giremeyeceği bir zemin hazırlarsınız. Ama civciv veya tavuğunuzu yedi diye kediyi öldüremezsiniz.
SORU: Dini nikâh kıyılırken abdest almalı mıyım?
CEVAP: Dini nikâh kıyılırken hem damat ve hem de gelinin veya orada hazır olan şahitlerin abdestli olmaları güzel olur. Nikâha olan saygıdan dolayı arzu edilen husus abdestle o ortamda oturmaktır. Ancak kişinin yani damat, gelin, şahitler veya hocanın abdestli olma şartı yoktur.
Abdestsiz kıyılan nikâh geçerlidir.
SORU: Cenaze namazı öğle namazında önce kılınabilir mi?
CEVAP: Cenaze namazının kalabalık bir cemaatle kılınması arzu edilen bir husustur. Zira ne kadar kalabalık bir cemaat olursa ölüye o kadar dua ulaşır.
Kim bilir belki oradaki bir güzel insanın duası ölüye rahmet olur. Ancak şu veya bu gerekçeyle cenaze namazı vakit namazlarından önce kılınabilir.
İslam tüm insanlığın dinidir
SORU: Yolculukta sadece farz kılmakla yetinebilir miyim?
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