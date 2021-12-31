Bir Müslümanı öldüren ebedi cehennemlik mi olur?
Maide/8) Cinayet büyük günahlardandır. Ahirette katil ve maktul mutlaka hesaba çekilecektir. Cinayet aynı durumda ağır bir kul hakkıdır. Ancak katilin ebedi cehennemlik olması ayeti yorumlama noktasında tartışmalıdır. Büyük günahı küfür sayanlara göre katil ebedi cehennemliktir. Ancak ekseri temsil eden İslam âlimlerine göre: kişi cinayeti meşru saymadıkça kafir olmaz ve ebedi cehennemde kalmaz. Aslında ebedi cehennemi hak eden bir fiil işlemekle beraber imanı olduğu için ebedi kalmaz.
SORU: Kıldığım bir namazda hem kaza ve hem de sünnet veya nafile niyeti getirebilir miyim?
CEVAP: Bu yanlış olur. Sadece bir namaza niyet etmeniz gerekir.
Niyetin açık ve net olması lazım.
Böyle tereddütlü bir niyet ya iki namazında kabul edilmemesine veya en azından en güçlü olanın kabulüne yol açar.
SORU: Namazlarda rekaat sayısını söylemem şart mı?
CEVAP: Şart değil. Farzlarda vakit belirtmek yeterli olur.
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