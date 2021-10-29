Nihat Hatipoğlu ile soru cevap

SORU: Camide namaz kılarken biri aniden düştü. Namazı bozup ona müdahale etmem şart mı?



CEVAP: Elbette öyle bir halde hemen namazı bozup ona müdahale etmeniz gerekir.

İnsan hayatı son derece önemlidir. O esnada hiç kimse yardım etmezse herkes Allah katında sorumlu olur.

Zira gerekli müdahaleden sonra bozduğunuz namazınızı yeni baştan kılarsınız.

Bu durum sadece camide bayılan kişiyle sınırlı değildir. Mesela; denize düşüp yardım isteyen bir kişi var. Ve siz o esnada, kıyıda namaz kılıyorsunuz.

Demin yazdığımız – acil müdahale için namazı bozmak gerekirprensibi burada da geçerlidir. Din, insan hayatını kutsal ve dokunulmaz ve son derece değerli görür.

SORU: Bazıları dine göre erkeğin kadından üstün olduğunu iddia ediyorlar. Bu doğru mudur?

CEVAP: İslam da üstünlük cinsiyete göre değil, Allah'a yakınlığa göredir.

Kim daha samimi, vicdanlı, faydalı, Allah'a daha yakınsa o daha üstündür.

Erkek veya kadın olmasına bakılmaz.

İslam'ın insana bakışı tamamen böyledir. Hz.

Peygamberden önce kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğünü bilmeyen yoktur.

Peygamberimiz bu çirkin geleneği tarihe gömdü. İslam kadını yüceltti.

SORU: Duha namazı nedir?

CEVAP: Güneş doğduktan yaklaşık yarım saat sonra kılınan 4,8 veya 12 rekaat olabilecek olan nafile namaza Duha namazı denir. Bu namaz öğleden yaklaşık 20 dakika öncesine kadar kılınabilir.

SORU: Almanya'da yaşıyorum. Komşum yaşlı bir kadındı. Onun cenaze törenine katıldım. Günaha mı girdim?

CEVAP: Siz insani bir görev olarak cenaze törenine katılmış ve muhtemelen baş sağlığında bulunmuşsunuz.

Bu şekilde taziyede bulunmanız dinimizce günah değildir.

Üzüntünüzü belirtmeniz, onlarla selamlaşmanız son derece doğaldır.

Ancak sizin Müslüman olarak diğer dinlere ait ibadetleri, ayin ve ritüelleri uygulamanız doğru olmaz. Siz duanızı, ibadetinizi Kur'an'a ve Hz.

Peygambere uygun şekilde yapmanız gerekir. Dediğim gibi; ancak insani ilişkiler, komşuluk hukuku ve insani bir görev olarak cenazede veya merasimde baş sağlığı için bulunabilirsiniz.