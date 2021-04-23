Anneler cennetin kapısıdır

BİZ insana, ana babasına iyilik yapmasını emrettik. Şayet onlar seni, hakkında bilgin olmayan şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa bu takdirde onlara itaat etme (Ankebut, 8).

Bu ayet, sahabeden Hz.

Sa'd bin Ebi Vakkas (RA) hakkında indi. Hz. Sa'd'ın annesi putperestti. Annesi, oğlunu İslam'dan döndürmek için çok ısrar etti.

Hz. Sa'd dinlemeyince annesi açlık grevine başladı. İki gün boyunca yemek yemedi, su içmedi. Müthiş rahatsızlandı.

Gayesi, Hz. Sa'd'ı zorlamaktı. Ama Sa'd (RA) hiç geri adım atmadı. Kadın, Hz. Sa'd'ın dönmeyeceğini anlayınca da boykotu bıraktı.

İşte ayet bu nedenle indi.

Yüce Allah, bu haldeki anneler için iyilikle muamele etmeyi emrediyor.

İyilik edeceksin ama dine aykırı emirlerini dinlemeyeceksin.

Bu bile kendi başına anneye verilen değeri anlatmaya kâfi olur.

ANNE BEDDUASI

Elbette haksız hiçbir beddua tutmaz. Ama haklı mağdur olan bir annenin bedduasına da hiçbir şey engel olmaz. Onların bedduasını değil, duasını almak lazım.Hz.

Peygamber (SAV) mescitte minbere çıktığında üç kez üst üste "Amin" dedi. Daha sonra da şöyle açıkladı: "Ben minberdeyken Cebrail (AS) geldi ve 'Ramazan ayı gelmesine rağmen içki gibi günahları işlemeye devam eden adamın burnu sürünsün' dedi, ben de 'Amin' dedim. 'Anne veya babasından biri veya ikisi yanında ihtiyarlamasına rağmen onların duasını alamayan ve cennete giremeyen adamın burnu sürünsün' dedi, 'Amin' dedim." Anne ve babalar affa vesiledir. Cennete girebilme sebebidir. Bilenler ve hakkını verenler için.

ANNESİNİ TAŞIYOR

Hz. Aişe (RA), Kâbe'nin avlusunda sırtında annesini taşıyan birini görür. Adam büyük bir heyecanla annesini taşıyor ve tavaf ettiriyor. Manzarayı gören Hz. Aişe (RA), Peygamberimize "Bu adam bu haliyle bu kadının hakkını ödemiş midir" diye soruyor.

Hz. Peygamber (SAV) "Hayır, kendisini doğuran kadının bir sancısının hakkını bile ödememiştir" buyuruyor. Anne hakkı o kadar fazladır.

EN SEVİMLİ İBADET

Sahabeden biri sordu: "Ey Allah'ın elçisi, Allah katında en makbul ibadet nedir?" Efendimiz cevap verdi: "Vaktinde kılınan beş vakit namaz ve anne ile babaya iyilik."

SORU - CEVAP

1- Ramazanda gündüzü uyuyarak geçirmenin oruca zararı var mıdır?

Oruç, imsak vaktinden iftar vaktine kadar, ibadet niyetiyle yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmaktır. Orucun sahih olması için orucu bozacak şeylerden kaçınmış olmak şarttır. Az veya çok uyumak, orucun sıhhatine zarar vermez.

2- Yarışmalardan kazanılan para haram mıdır?

Yarışmada herkes ortaya para koyuyor ve sonunda biri bu parayı alıp gidiyorsa haram olur, kumar olur. Bilginizi ölçen bir yarışma ise televizyon ya da sponsor bu ödülü veriyorsa haram değildir.

BİR AYET

"Mü'minler, emanetlerini gözeten ve sözlerini yerine getirenlerdir." (Mü'minun, 8)

BİR HADİS

"Oruçlu bir kimse yalanı ve yalanla iş yapmayı terk etmezse, onun yemesini içmesini terk etmesine Allah'ın hiçbir ihtiyacı yoktur." (Buhari, Savm, 8)

BİR ESMA

El-Habir: Gizli açık, her şeyden haberdar olan.