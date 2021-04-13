Özledik seni ey Ramazan

Bugün ramazanın birinci günü. Oruçluyuz. Şükürler olsun, bu sıkıntılı günlerde ramazan-ı şerife ermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim orucumuzu, namazımızı, dualarımızı ve tüm ibadetlerimizi kabul etsin.

RAMAZAN ayı, şeytanların zincirlendiği, kabir azabının hafifletildiği, Yüce Kitap'ın inmeye başladığı, içinde Kadir Gecesi gibi çok önemli bir zaman dilimini barındıran bir aydır.

Bugün ramazanın birinci günü.

Oruçluyuz. Şükürler olsun, bu sıkıntılı günlerde ramazan-ı şerife ermenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Rabbim orucumuzu, namazımızı, duamızı ve tüm ibadetlerimizi kabul etsin. Rızasına uygun kılsın.

Rabbim hepimize bu bereketli aydan en güzel şekilde istifade edebilmeyi nasip etsin.

Hz. Peygamber (SAV) şöyle buyurur: "Kim ramazan ayına inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek oruç tutarsa geçmiş günahları affedilir." Oruç, sahurla (imsak vaktiyle) başlar ve iftarla (akşam ezanıyla) sona erer. Oruçlu kişi, bu iki vakit arasında bir şey yemeyecek, içmeyecek ve eşiyle yakınlaşmayacaktır. Nefsani arzularına geçici bir süre için ara verecektir. Allah'ın diğer zamanlarda helal kıldığı şeyleri belli zaman diliminde kendine haram kılacaktır. Bu bir nefis terbiyesi, bir fedakârlık hamlesidir.



Oruç sadece yememek ve içmemekten ibaret değildir. Asıl oruç kalple ve diğer azalarla tutulur.

Rabb'ine tevekkül ederek kulluk derecesini yükseltmiş insanların orucu, kalp orucudur. Hz. Peygamber (SAV), "Siz oruçluyken biri size sataşırsa ben oruçluyum desin" buyuruyor. Bu çok zor. Nefsimizi dizginlemek, kendimize hâkim olmak hakikaten zor. İşte bu günler, oruçlu olduğumuz günler, zoru başarmamız gereken günlerdir. Belki beceremeyeceğimizi düşünüyoruz.

Ama bu yolda gayret etmek hepimizin vazifesidir.

Dilimizle oruç tutalım; sadece doğruyu, güzeli söyleyelim. Yeri geldiğinde susalım. Gıybetten özellikle kaçınalım. Gözümüzle oruç tutalım; harama bakmayalım.

Kulağımızla oruç tutalım; harama kulak vermeyelim. Ayağımızla oruç tutalım; harama yaklaşmayalım.

Ağzımızla oruç tutalım; helal yiyelim. Kalbimizle oruç tutalım;

Allah'ın rızasını dileyelim, oruçtan hoşnut olalım.

Bu ay bizlere sunulmuş büyük bir fırsattır. Teravih namazı, gündüzleri Kur'an-ı Kerim okumak, geceleri tespih çekmek, zekât vermek, günahlara tövbe, bol bol sadaka dağıtmak, ramazanın sürekli ibadetlerinden olmalıdır.

Fırsatı iyi değerlendirmeliyiz.

Belki bir daha bu fırsatı yakalayamayız. Geçen sene bu günleri yaşayıp bugün aramızda olmayanlar yok mu? Günahlardan pişman olarak kendimize yeni bir rota çizelim. Fırsatı tepmeyelim.

Ramazan, ahiret için bir sermaye.

Cennet için bir anahtar. Birbirimize nefret nazarıyla bakmak yerine sevgiyle kucaklaşalım. Bir arada olalım. Birbirimiz için dua edelim. Hangimizin duası kabul olur, sadece Allah bilir.

"Oruçlu gününde, sakın yüzü asık olma!"



BİR AYET

(O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez.

(Bakara-185)

BİR HADİS

"Oruç perdedir. Biriniz bir gün oruç tutacak olursa kötü söz sarf etmesin, bağırıp çağırmasın. Birisi kendisine yakışıksız laf edecek veya kavga edecek olursa "Ben oruçluyum" desin (ve ona bulaşmasın)." (Buhari)

BİR SEVAP HASTA ZİYARETİ

"Bir Müslüman, diğer bir Müslüman hastalandığında sabahleyin ziyarette bulunursa yetmiş bin melek akşama kadar o kimsenin bağışlanmasına dua eder. Eğer akşam vakti ziyaret ederse yine yetmiş bin melek sabaha kadar bağışlanması için dua eder ve onun için cennette meyveler vardır."

BİR ESMA

Allah (CC): "Eşi benzeri olmayan, bütün noksan sıfatlardan münezzeh tek ilah. Her biri sonsuz bir hazine olan bütün isimlerini kuşatan özel ismi. İsimlerin sultanı."

BİR DUA HZ. AİŞE'NİN DUASI

EY Allah'ım! Ben senden hayrın tamamını, şu anda olanını, geleceğini, bildiğimi ve bilmediğimi talep ederim.

Şerrin bütününden, şu anda olanından ve geleceğinden, bildiğimden ve bilmediğimden sana sığınırım. Senden cennet ve cennete yaklaştırıcı söz ve hareketleri isterim.

Ateşten, ateşe yaktırıcı söz ve hareketlerden de sana sığınırım. Senin kulun ve Resul'ün Muhammed'in (SAV) senden istediği hayrı senden istiyorum. Kulun ve Resul'ün Muhammed (SAV) her neyden sana sığınmışsa ben de aynı şeyin şerrinden sana sığınırım.

Senden isteğim, bana herhangi bir işi takdir buyurduğun zaman onun neticesini doğrulukla sona erdirmendir.

Ey rahmet edenlerin en fazla rahmet edeni! Bütün bunları rahmetinden talep ederim...

SORU CEVAP

Mukabele nedir?

Mukabele, karşılıklı Kur'an'ı takip etmek demektir. İyi bilen biri Kur'an'ı okur, diğerleri de takip ederler. Hz. Peygamber her yıl ramazanda bir kez Cebrail'e, inen ayetleri okur, Cebrail de takip ederdi. Mukabele, ramazan ayının güzel bir geleneğidir.

Televizyondan hatim takip edebilir miyim?

Elbette takip edebilirsiniz. Ancak sizin de okunan ayetleri dilinizle ve gözünüzle takip etmeniz gerekir. Yoksa sadece dinleme sevabı alırsınız. Hatim yapmış olmazsınız.

Namaz kılmayan biri oruç tutabilir mi?

Namaz ve oruç ayrı iki farzdır. Elbette ki Müslüman'ın beş vakit namazını kılması ve orucunu tutması gerekir.

Bu farzdır. Ancak namaz kılmayan veya kılamayan bir kişiye "Oruç tutamazsın" deme hakkına sahip değiliz.

Kişi neyi yapabilirse o onun için iyidir. Tümünü yapamayana, tümünü terk et demek doğru değildir.

NOT: Ramazan boyunca iftar ve sahur vakitlerinde ATV'de canlı yayınla huzurunuzda olacağım. Tüm dostları ekranları başına beklerim.