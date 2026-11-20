DÜNYA hayatında Yüce Yaratıcıya samimi duran, O'nun emir ve yasaklarına dikkat eden dürüst, sadık, takva sahibi müminlere hazırlanan yere cennet denir. Cennet şu anda kurulmuş durumda ve kendisine gelecek olanları bekliyor.Hazreti Peygamber (SAV) cennetin toprağının misk olduğunu bildirir. Güzel koku ile dolu sonsuza uzanan güzel bahçeler. Allah'a yakın olanlar gelince kapılar açılacak, kul hakkına riayet edenlere öncelik verilecek.

BÜTÜN KAPILAR AÇILACAK

Cennetin kapısı denilince dünya hayatındaki mekanların kapıları düşünülmemeli. Varsayın ülkemizden Medine'ye kadar binlerce kilometre bir kapının bir bölümü olacak. Bu sadece benzetme niyetiyle ifade edilen bir uzaklıktır. Genişliği yer ve gökler arası kadar geniştir. Akla getirilebilsin diye bir uçtan diğer uca ışık hızıyla binlerce yıllık bir mesafeyi hayal edin.

DERECE DERECEDİR

Kişiler samimiyet, dürüstlük, imanları ve ahlakları nispetinde yüce makamlara çıkarılacaktır. Bazı sadık ve vefalı iman ehli kişilere — Hazreti Peygamber, Hazreti Ebu Bekir Efendimize "Sen onlardansın" buyurdu— cennetin 8 kapısı açılacak, ikram sadedinde. O halde cennetin kapılarından gireceksen, niyetin bu ise dünyada yanlış kapılardan girmeyeceksin. Allah'ın razı olmadığı kapıya gitmeyeceksin. Üst makamlarda parlak yıldızlar gibi makamlar olacak. Denecek ki orası Nebilere, Resullere —Peygamberlere— ait makamlardır. Onları ziyaret edip konuşacaksınız. Cennette 100 derece düşünün. Her derece arası yüzlerce yıl —ışık hızı mesela— mesafede olacaktır.

ALLAH İÇİN BİRBİRİNİ SEVENLER GELSİN

Menfaat ve çıkar için değil sırf Allah için birbirini sevenler gelsin denecek. Kalkacaklar. Belki yüz binlerce insan. Varsayın, evren yaratılalı beri yaşamış insan, cin ve saire formunda mahlukat ayağa kalkacak. "Birbirini Allah yolunda ve Allah için karşılıksız sevenler" buluşacak. "Buyurun cennete" denilecek.

CENNETTEKİ UFUK KADINLAR

Cennetin kadınları" cümlesiyle ifade edilen örnek kadınlar, çile çekmiş kadınlar, cennete erkeklerden belki çok daha önce buyur edilecekler. Hazreti İsa'nın annesi Meryem, Firavun'un karısı Asiye, Hazreti Peygamberin eşi Hatice ve benzeri milyonlarca erdemli, örnek, direnen kadınlar cennette yer alacaklar. Çevrenize bakın, onlardan yüz binlerce görürsünüz. Simalarında faziletin, nurun, erdemin, mücadelenin ışığı parlar. Çağlar ötesinde Hazreti Fatımalar, Hazreti Sümeyyeler, Rabiatü'l- Adeviyyeler ve saire. Hepsi sıra sıra. Ve çağımızın mazlum ama dik duran kadınları.

CENNET KENDİNİ İSTEYENİ İSTER

Hazreti Enes der ki:

Efendimizden duydum: "Kim her gün —hak ederek— üç defa cenneti arzularsa cennet de onu arzular."

CENNETİN DERECELERİ VE İSİMLERİ

Özelliklerine ve misafir edileceklere göre cennetin değişik isimleri var: Darü's-Selam (Selamet Yurdu), Barış Yurdu, Huld Yurdu, Ebedilik Yeri, Darü'l-Mukame (Duruş Yeri), Firdevs Yeri, Büyük Bahçe, Naim Cenneti (bol nimetler), Emin Yurdu (güven makamında olanlar), Sıdk Yurdu (sözünde duran, Allah'ı unutmamışlar yurdu).

CENNETE İLK GELEN BİR KADIN OLACAK

Hazreti Peygamber yetim besleyen ve aile geçindiren bir kadının —örnekleme sadedinde— cennete ilk gelecek olan olduğunu ifade eder. Ve hatta şöyle resmeder olayı:

"Cennetin kapısına gideceğim, bir kadının beni geçmek için hamle ettiğini göreceğim. Bu kadın hangi amelindendir ki bu kadar makamı aştı diye düşünürken, bu kadın yetim annesidir diyecekler."

ORADA ÇİRKİNLİK VE NECASET YOK

Tükürme ve benzeri vücuttan atılacak hiçbir nahoş şey orada olmayacak. Cennetin yapısı ve insanın yaratılışı farklı bir özellikte olacağı için dünyevi hiçbir necaset veya çirkinliğe müsaade edilmeyecek. İnsanların teri misk olacak. İçecekler, yiyecekler misk gibi terle çıkacaktır. Oradakilerin yüzleri parlayacak.

NİMET İÇİNDE NİMET, TEKRAR YOK

Yeşillikler, akan sular, yüzler parlayacak. Sevinç ve sürur içinde olunacak. Hiçbir nimet tekrar etmeyecek. Kalpten geçen veya geçmeyen her şey verilecek. Yok yoktur. Orada yokluk yoktur. Arzu ettiğiniz yanınızda olacak.

ŞEHİTLER ÖZEL YERDE OLACAKLAR

Şehitler, adil olanlar, samimi ve dürüst davrananlar, akraba gözetenler, halka nazik davrananlar, adaletli yöneticiler, ibadet ehli olanlar,Peygamberimizi ve peygamberleri sevenler, hak hukuka dikkat çekenler özel yerde olacaklar.



ZÜRRİYETLER TOPLANACAK: YOK YOK!

Cennette gurbet yok. Tur Suresi 21. ayette ifade edildiği gibi orada hasret yok. Üzüntü yok. Korku yok. Izdırap yok. Kin yok. Düşmanlık yok. Aileler birleşecek. Sürgün yok. İşkence yok. Hastalık yok. Yaşlılık yok.

DÜNYADA ÇOCUĞU OLMAYANLAR

Dünyada evlat nimetini görmeyenler orada çocuk sahibi olacaklar. Hamilelik ve çocuk doğurma dünyadaki bir saat kadar bir sürede olacak.

CENNET EHLİ ALLAH'I GÖRECEKLER

Resulullah'a (salat ve selam ona olsun) sordular: "Cennette Allah'ı görecek miyiz?" "Evet" diye buyurdu. Sonra şöyle buyurdu: "Dünyada güneş ve ayı görmek için zorlanır veya şüphe duyar mısınız?" Allah her bir hak eden kuluyla muhatap olacak.Hatta filan kişiye "Şu işi yaptığını hatırlıyor musun?" diye soracak. Ama O'nun bu sorusu veya tecellisi o alemin ölçülerine göre olacak. Bunu örnekleme dahi zordur. Biz o alemi sadece duyu organları ve saire ile algılamak olarak düşünmemek gerekir. O gün kurallar o gün konulacak.

CENNETTE UYKU YOK

Uyku vücudun dinlenmesi için var. Cennette uykuya zaman, yer ve ihtiyaç olmayacak.

CENNETE KOŞUN!

O halde ey müminler, Allah'a iman edenler, Hazreti Muhammed (SAV)'e iman edenler, samimi ve dürüst insanlar, ibadetin ahlakına varanlar, hak yemeyenler, kulu üzmeyenler, kibir ehli olmayanlar, insanları aşağılamayanlar, namaz ve benzeri her emri gücü yettiğince yerine getirenler:

"Rabbinizin bağışına, genişliği göklerle yer kadar olan ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun!"

(Âl-i İmrân Suresi, 133)